Диетологи раскрыли правду о «коктейле для снижения уровня кортизола» из TikTok

Трудно не испытывать стресс после всего, с чем сталкиваешься каждый день. И если вы уже предпринимали попытки избавиться от стресса, но чувствуете, что ничего не помогает, то у TikTok есть для вас решение. Оно называется «Коктейль для снижения уровня кортизола», и люди утверждают, что он действительно помогает снизить уровень гормона стресса. Но что говорит наука?
Журнал Prevention поинтересовался у экспертов, действительно ли можно создать коктейль, снижающий уровень кортизола, и насколько безопасны рецепты, о которых говорится в TikTok.
Познакомьтесь с экспертами:
- Саманта Кассетти, магистр наук, диетолог, эксперт по растительному питанию и оздоровлению и соавтор книги Sugar Shock;
- Мир Ай, доктор медицинских наук, директор Центра хирургического похудения MemorialCare в Медицинском центре Orange Coast в Фаунтейн-Вэлли, Калифорния;
- Джули Аптон, магистр наук, диетолог из Сан-Франциско и соавтор книги «Сжигание энергии: лучшее руководство по питанию для поддержания вашей активной жизни»;
- Алисса Лупу, магистр наук, диетолог из Нью-Йоркского медицинского центра имени Ирвинга.
Что такое коктейли для снижения уровня кортизола?
В TikTok есть множество видеороликов, рекламирующих коктейль «Кортизол». Все они утверждают, что этот напиток поможет снизить уровень кортизола в организме, повысить уровень энергии, снять напряжение и даже сбалансировать гормональный фон (что в наши дни также является предметом обсуждения в социальных сетях).
«Его полезно пить до тех пор, пока вы не почувствуете себя лучше. Этот напиток обеспечивает все, что нужно вашим надпочечникам, чтобы начать работать»,
— написал один из создателей под видео.
Другая поклонница коктейля для снижения кортизола даже заявила, что этот напиток помог ей сбросить 24 килограмма. Она также отметила, что сейчас у неё «больше энергии», чем было до рождения детей.
Каждый рецепт коктейля немного отличается от других, но обычно в него входят кокосовая вода, свежевыжатый лимонный или апельсиновый сок, магниевый порошок, немного соли и газированная вода.
Эффективны ли коктейли с кортизолом?
Вокруг этих напитков ходит много слухов. Эксперты говорят, что в некоторых утверждениях есть доля истины, хотя и преуменьшенной.
«Некоторые ингредиенты так называемого «коктейля для снижения кортизола», такие как магний и электролиты, действительно помогают нашему организму справляться со стрессом»,
— рассказала Саманта Кассетти.
Она отметила, что магний известен как «минерал для расслабления», поскольку он помогает регулировать работу нервной системы и даже может ослаблять последствия стресса.
«Электролиты, содержащиеся в кокосовой воде, апельсиновом соке и соли, способствуют гидратации, которая важна для общего уровня энергии и настроения. Однако ни один напиток сам по себе не может значительно снизить уровень кортизола. Эти питательные вещества могут помочь вашему организму приблизиться к балансу, но они не являются панацеей»,
— отметила Кассетти.
Джули Аптон согласна с коллегой:
«Есть несколько исследований, которые предполагают, что магний может помочь в контроле уровня кортизола, но нет рандомизированных контролируемых исследований, которые показывали бы причину и следствие».
Аптон также отметила, что шумихи от таких коктейлей больше, чем реальной пользы.
«Кокосовая вода обладает положительным влиянием на здоровье и содержит магний, поэтому, пить их можно. Но это не панацея»,
— говорит она.
Что касается заявлений о похудении, то употребление этого напитка само по себе вряд ли поможет вам значительно сбросить вес, отметил Мир Али.
Доктор Али напомнил, что нет никаких исследований, подтверждающих, что этот напиток помогает снизить уровень кортизола:
Некоторые из этих ингредиентов могут оказывать лёгкое противовоспалительное действие, но я не видел убедительных доказательств того, что эти ингредиенты могут привести к значительным результатам.
Безопасно ли пить коктейль для снижения кортизола?
Хотя потенциальные преимущества коктейля до конца не изучены, эксперты сходятся во мнении, что этот напиток безопасен.
«Как правило, такие домашние напитки с электролитами безвредны для большинства людей, особенно если употреблять их время от времени для поддержания водного баланса или восполнения запасов жидкости. Но важно понимать, что кортизол — это гормон, а не какой-то шлак, который можно просто «вывести» из организма с помощью напитка»,
— сказала Кассетти.
Магний — важный и полезный минерал, но у некоторых людей он может вызывать диарею. В соке также много сахара, поэтому, если у вас проблемы с уровнем сахара в крови, лучше избегать его употребления. А если у вас проблемы с сердечно-сосудистой системой и вам ограничен приём натрия, то от подобных коктейлей тоже лучше отказаться.
Кассетти предупреждает, что напиток «может создать ложное чувство безопасности», из-за чего люди не будут обращать внимание на первопричину своего стресса или переутомления.
Как приготовить «коктейль для снижения уровня стресса»
Если вы всё ещё хотите попробовать (хотя, опять же, научных подтверждений эффективности этого напитка нет), то учтите, что все рецепты «коктейля для снижения уровня кортизола» немного отличаются друг от друга, но большинство из них включают следующе ингредиенты:
- 1 стакан кокосовой воды
- сок ½ лимона
- ¼ стакана апельсинового сока
- 1 чайная ложка порошка аптечного магния
- ¼ чайной ложки соли
Стакан со всеми ингредиентами заливается доверху газированной минералкой.
Что делать, если вас беспокоит уровень кортизола в организме
Если вы испытываете симптомы повышенного содержания кортизола в крови, такие как необъяснимое увеличение веса, усталость и мышечная слабость, вам следует обратиться к врачу. Возможно, это связано с каким-то заболеванием, и важно пройти медицинское обследование, чтобы это выяснить, говорит доктор Али.
Но если вас больше беспокоит чувство эмоционального выгорания, Кассетти рекомендует поработать над управлением стрессом:
«Полезны полноценный сон, регулярные физические нагрузки, упражнения на осознанность или дыхательные упражнения, а также сбалансированное питание в течение дня. Хотя такой напиток может помочь вам почувствовать себя лучше, долгосрочный баланс кортизола зависит от того, как вы справляетесь со стрессом, а не только от того, сколько вы пьёте».
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