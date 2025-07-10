Курортный район Петербурга возглавил антирейтинг по числу укушенных клещами

В Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области привели статистику пострадавших от укусов клещей за минувшую неделю.
Статистику в ведомстве озвучили по укушенным паразитами с 3 июня по 9 июля. За первый летний месяц и часть второго в больницы города с жалобами на укусы клещей обратилось 607 человек, среди которых оказались 102 ребенка.
Всего от кровососов пострадали 92 петербуржца. Лидером по количеству покусанных горожан стал Курортный район. В нем за месяц с небольшим паразитов сняли с 26 пациентов. Второе место по количеству укусов занял Выборгский район города с результатом в 13 пострадавших. Третье место разделили между собой Пушкинский и Петродворцовый районы, где пострадало по 9 горожан.
Всего медики выявили 5 случаев заболевания клещевым энцефалитом. Еще 14 человек заразились клещевым боррелиозом.
В 2025 году от клещевого энцефалита в Петербурге были привиты более чем 5 тысяч человек, 2 тысячи из которых – дети.