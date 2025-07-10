Ожирение и болезни сердца провоцируют рак груди: как женщине защитить себя после 50

Новое исследование потрясло медицинское сообщество: лишний вес в сочетании с болезнями сердца увеличивает риск рака груди в 2,5 раза. Но есть и хорошие новости — этот риск можно снизить. Разбираемся, как защитить здоровье после менопаузы.
Что выяснили ученые
Ключевые выводы исследования:
- Вес и риск онкологии. Каждые дополнительные пять единиц индекса массы тела (ИМТ) увеличивают вероятность развития рака груди на 13% у женщин без сердечных патологий.
- Опасное сочетание. У пациенток с сердечно-сосудистыми заболеваниями этот же показатель веса повышает риск уже на 31%.
- Неожиданный фактор. В отличии от болезней сердца, диабет 2 типа не показал значительного влияния на онкологические риски.
Статистика вызывает тревогу;
- Сочетание избыточного веса (ИМТ ≥25) и кардиологических проблем приводит к 153 дополнительным случаям рака молочной железы на 100 тыс. женщин ежегодно.
- Из 168 тыс. участниц исследования рак груди был диагностирован у 6,7 тыс. женщин.
По словам Павловой, это лишний раз доказывает, что женщинам с избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит тщательнее подходить к вопросам своего здоровья. В том числе чаще делать скрининги и внимательнее присматриваться к изменениям в теле.
Зухра Павлова напомнила, что после 40 лет женщинам рекомендуется делать маммографию один раз в год. Самое главное помнить – рак груди бывает даже у мужчин, пусть и реже. Но опасность заключается в том, что мужчины поздно замечают изменения в своем теле, особенно если у них есть ожирение.
Пять шагов для профилактики
Контролируйте не только вес, но и объем талии
Опасный показатель: >80 см (европейские стандарты).
Лайфхак: измеряйте утром натощак — вечерние замеры могут быть на +3-5 сантиметра больше.
Пройдите «чек-ап сердца»
Обязательные анализы:
- Липидограмма (холестерин);
- С-реактивный белок (маркер воспаления);
- ЭКГ + УЗИ сонных артерий при наличии факторов риска.
Добавьте в рацион «защитные» продукты
- Крестоцветные (брокколи, цветная капуста) — содержат сульфорафан;
- Жирная рыба 2-3 раза в неделю — источник омега-3;
- Зеленый чай — 3 чашки в день снижают воспаление.
Выбирайте правильные физические нагрузки
- Ходьба 8 тыс. шагов/день снижает риск на 15%;
- Силовые тренировки 2 раза в неделю — нормализуют гормональный фон.
Не пропускайте скрининг
- Маммография — раз в два года после 50 лет;
- УЗИ молочных желез — ежегодно при плотной ткани груди.
Мифы и правда
- «После 60 можно не следить за весом».
Правда: после менопаузы каждые +10 кг увеличивают риск рака на 11%.
- «Если в роду не было рака, можно не беспокоиться».
Правда: 80% пациенток с раком груди не имеют семейной истории.
- «Кофе повышает риск».
Миф: 3-4 чашки в день снижают вероятность болезни на 10% (исследование BMJ, 2021).
Личный чек-лист
- Запись к терапевту для измерения давления и ИМТ;
- Анализ крови на сахар и холестерин;
- Покупка шагомера или фитнес-браслета;
- Рецепт полезного смузи с брокколи и имбирем;
- Запись на маммографию.
Там, исследование – не повод для паники, но повод действовать. Простые изменения образа жизни снижают риски на 40%, даже если у вас уже есть проблемы с сердцем.