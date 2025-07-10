Ожирение и болезни сердца провоцируют рак груди: как женщине защитить себя после 50

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Новое исследование потрясло медицинское сообщество: лишний вес в сочетании с болезнями сердца увеличивает риск рака груди в 2,5 раза. Но есть и хорошие новости — этот риск можно снизить. Разбираемся, как защитить здоровье после менопаузы.

Фото: PxHere

Что выяснили ученые

Как в своем Telegram-канале рассказала врач Зухра Павлова, свежее исследование Международного агентства по изучению рака (IARC) выявило тревожную взаимосвязь между лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и риском развития рака молочной железы у женщин в постменопаузе. Результаты масштабного исследования, опубликованные в авторитетном журнале Cancer, основаны на анализе данных 168 тыс. женщин за десятилетний период наблюдений.

Ключевые выводы исследования:

  • Вес и риск онкологии. Каждые дополнительные пять единиц индекса массы тела (ИМТ) увеличивают вероятность развития рака груди на 13% у женщин без сердечных патологий.
  • Опасное сочетание. У пациенток с сердечно-сосудистыми заболеваниями этот же показатель веса повышает риск уже на 31%.
  • Неожиданный фактор. В отличии от болезней сердца, диабет 2 типа не показал значительного влияния на онкологические риски.

Статистика вызывает тревогу;

  • Сочетание избыточного веса (ИМТ ≥25) и кардиологических проблем приводит к 153 дополнительным случаям рака молочной железы на 100 тыс. женщин ежегодно.
  • Из 168 тыс. участниц исследования рак груди был диагностирован у 6,7 тыс. женщин.

По словам Павловой, это лишний раз доказывает, что женщинам с избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит тщательнее подходить к вопросам своего здоровья. В том числе чаще делать скрининги и внимательнее присматриваться к изменениям в теле.

Между тем, после обнародования результатов исследования, ученые настаивают на пересмотре подходов к профилактике. Именно, усиленный скрининг для женщин с лишним весом и сердечными заболеваниями, повышенное внимание к ранним симптомам, а также индивидуальные программы наблюдения для пациенток из группы риска.

Зухра Павлова напомнила, что после 40 лет женщинам рекомендуется делать маммографию один раз в год. Самое главное помнить – рак груди бывает даже у мужчин, пусть и реже. Но опасность заключается в том, что мужчины поздно замечают изменения в своем теле, особенно если у них есть ожирение.

Пять шагов для профилактики

Избыточный вес плохо отражается на здоровье. Фото: pxhere
Несмотря на то, что результаты исследования нельзя назвать оптимистичными, не нужно поддаваться панике. Вместо этого лучше задаться вопросом: что можно сделать уже сегодня?

Контролируйте не только вес, но и объем талии

Опасный показатель: >80 см (европейские стандарты).

Лайфхак: измеряйте утром натощак — вечерние замеры могут быть на +3-5 сантиметра больше.

Пройдите «чек-ап сердца»

Обязательные анализы:

  • Липидограмма (холестерин);
  • С-реактивный белок (маркер воспаления);
  • ЭКГ + УЗИ сонных артерий при наличии факторов риска.

Добавьте в рацион «защитные» продукты

  • Крестоцветные (брокколи, цветная капуста) — содержат сульфорафан;
  • Жирная рыба 2-3 раза в неделю — источник омега-3;
  • Зеленый чай — 3 чашки в день снижают воспаление.

Выбирайте правильные физические нагрузки

  • Ходьба 8 тыс. шагов/день снижает риск на 15%;
  • Силовые тренировки 2 раза в неделю — нормализуют гормональный фон.

Не пропускайте скрининг

  • Маммография — раз в два года после 50 лет;
  • УЗИ молочных желез — ежегодно при плотной ткани груди.

Мифы и правда

Если метаболизм замедляется, то сжигает меньше калорий. Фото: pexels
Разбираем популярные заблуждения.
  • «После 60 можно не следить за весом».

Правда: после менопаузы каждые +10 кг увеличивают риск рака на 11%.

  • «Если в роду не было рака, можно не беспокоиться».

Правда: 80% пациенток с раком груди не имеют семейной истории.

  • «Кофе повышает риск».

Миф: 3-4 чашки в день снижают вероятность болезни на 10% (исследование BMJ, 2021).

Личный чек-лист

Фото: pxhere
Что можно запланировать на ближайший месяц:
  • Запись к терапевту для измерения давления и ИМТ;
  • Анализ крови на сахар и холестерин;
  • Покупка шагомера или фитнес-браслета;
  • Рецепт полезного смузи с брокколи и имбирем;
  • Запись на маммографию.

Там, исследование – не повод для паники, но повод действовать. Простые изменения образа жизни снижают риски на 40%, даже если у вас уже есть проблемы с сердцем.

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