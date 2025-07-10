Поза для сна может повлиять на процесс старения кожи, спровоцировав глубокие морщины и дряблость

Может ли поза для сна влиять на то, что человек выглядите старше? Эксперты говорят: «Да». Определенное положение тела усугубляет морщины и приводит к преждевременному обвисанию кожи.
Подробности yahoo.com рассказал эксперт.
Мнение врача
Доктор Светлана Данович, сертифицированный пластический хирург и основательница нью-йоркской клиники SD Medical Arts, объяснила:
«Сон необходим для восстановления клеток и регенерации кожи, но то, как мы спим, может существенно повлиять на старение кожи лица и груди. Когда мы постоянно спим на боку или на животе, кожа сдавливается подушкой, что приводит к механическому стрессу. Со временем из-за этого сдавливания на коже появляются складки, известные как «линии сна», которые со временем могут превратиться в глубокие морщины».
К наиболее уязвимым зонам относятся щёки, носогубные складки (линии, идущие от основания носа до уголков рта), линия подбородка и зона декольте.
Лучшие позы для сна, полезные для кожи
Хотя эксперты утверждают, что сон на боку (особенно на левом) полезен для здоровья, Данович говорит, что на самом деле это одно из худших положений для кожи.
«Сон на боку и на животе наиболее вреден для кожи. В этих положениях на одну сторону лица и груди оказывается постоянное давление и трение, что приводит к асимметрии, появлению мелких морщин и вертикальных складок на груди. Постоянное воздействие ослабляет коллаген и эластин, ускоряя потерю упругости и эластичности, особенно в деликатных зонах».
По словам Данович, сон на спине — самое благоприятное положение для красоты и молодости кожи:
«Когда вы спите на спине, это предотвращает прямой контакт лица с подушкой, снижая напряжение и отёчность. Сон на спине также помогает сохранить симметрию лица и защищает зону декольте от появления складок. Кроме того, если слегка приподнять голову, можно уменьшить отёчность за счёт минимизации задержки жидкости».
Как предотвратить возрастные изменения во время сна
Но не всё так плохо для тех, кто спит на боку или животе: Данович говорит, что регулярный уход в домашних условиях может помочь защитить кожу от дальнейшего повреждения, связанного со сном.
«Помочь может сочетание грамотного ухода за кожей, корректировки образа жизни и заботы о внутреннем здоровье»,
— объяснила врач.
Помимо использования специальных средств, она советует сократить потребление соли, чтобы уменьшить отёчность, и увеличить потребление воды. В совокупности комплексный подход к замедлению старения кожи и сохранению ее целостности даже во время сна даст свои результаты, уверена Данович.
Какие средства использовать, чтобы кожа не старела во время сна
Эксперт порекомендовала прибегнуть к нескольким хитростям, которые позволят минимизировать заломы кожи во время сна:
- Силиконовые накладки. Надеваются на область декольте и не дают коже провисать, если вы спите на боку.
- Крема и лосьоны, которые содержат ретинол, пептиды и бакучиол, незаменимые для выработки коллагена, а также витамин С для улучшения текстуры кожи после сна.
- Шелковые немнущиеся наволочки – уменьшают трение и предотвращают появление заломов на лице во время сна.
- Подушки для сна на спине. Благодаря своей форме не дают повернуться на бок, приучая спить на спине, а также поддерживают спину и снимают давление с лица и груди.
Если морщины уже появились, специалист порекомендовала обратиться к косметологу.