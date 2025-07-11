5 советов, как защитить спальню от аллергии в период высокой концентрации пыльцы

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В Росси установилась долгожданная теплая погода, но вместе с жарой пришло и большое количество пыльцы. Высокая и умеренная активность аллергенов наблюдается в Ленобласти, в северных регионах, на Дальнем Востоке и Камчатке, а также в южных областях страны.

И это не очень хорошая новость для аллергиков.

Из-за повышенного содержания пыльцы в воздухе человек может испытывать зуд, дискомфорт и постоянно чихать — и это происходит не только на улице. Пыльца, пыль и другие аллергены могут легко проникнуть в дом и вызвать аллергию, которая особенно досаждает, когда хочется спать.

Проблема есть не только в России. В Великобритании портал t3.com задался вопросом, как минимизировать количество пыльцы в помещении и защитить спальню от аллергии. Ответы на эти вопросы дал Мартин Сили, эксперт по сну и генеральный директор MattressNextDay, который рассказал о пяти наиболее практичных способах домашней защиты от аллергенов.

Фото: страница сайта www.t3.com

Держите окна в спальне закрытыми

Открытые двери и окна — это быстрый и простой способ охладиться в жаркую погоду. Но через них в дом попадает большое количество пыльцы, так как она легко разносится ветром и оседает на мебели. Это особенно опасно для спальни, поскольку пыльца оседает на постельном белье и может усугубить аллергию, пока вы пытаетесь уснуть.

Чтобы избежать этого, Сили рекомендует держать окна в спальне закрытыми, чтобы пыльца не попадала внутрь. Если вам нужно охладить комнату, используйте кондиционер с чистым фильтром, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха и не допустить попадания пыльцы внутрь.

Мойка78 также собрала советы, как защититься от пыльцы дома.

Стирайте постельное бельё раз в неделю

Стирать постельное белье следует не реже одного раза в неделю, чтобы свести к минимуму накопление пыльцы.

«Если позволяет материал постельного белья, стирайте его при высокой температуре, так как это помогает удалить частицы пыльцы и другие аллергены. Я бы также рекомендовал использовать небиоразлагаемое моющее средство без отдушек»,

— сказал Сили.

Никогда не сушите постельное бельё на улице

Поскольку на улице жарко, у вас может возникнуть соблазн высушить постельное белье на улице, чтобы сэкономить на сушке в стиральной машине или не занимать балкон. Но в дни с интенсивным пылением частицы пыльцы могут прилипать к ткани, усиливая симптомы аллергии.

После стирки хорошенько встряхните простыни, чтобы распутать волокна и ускорить высыхание, а затем развесьте их в помещении или воспользуйтесь сушильной машиной. Старайтесь стирать простыни утром, чтобы в течение дня они успели высохнуть при более высокой температуре.

Регулярно пылесосьте и временно уберите ковёр

Пыльца прилипает абсолютно ко всему, в том числе и к полу. Волокна ковров и ковровых покрытий задерживают пыльцу, поэтому не забывайте пылесосить спальню каждые два дня, чтобы избавиться от пыльцы в доме.

Сили рекомендует использовать пылесос с HEPA-фильтром для улавливания мелких частиц и не забывать пылесосить под кроватью, так как это основное место скопления пыльцы и пылевых клещей.

Если вы страдаете от сезонной аллергии, подумайте о том, чтобы убрать ковры из спальни и других комнат, чтобы избежать скопления пыльцы и пыли. Старайтесь протирать пыль в доме каждые несколько дней, особенно на подоконниках, полках и прикроватных тумбочках, так как именно в этих местах обычно скапливается пыльца.

Используйте гипоаллергенные наматрасники и наволочки

В самые жаркие месяцы года переходите на более лёгкие одеяла и простыни, чтобы вам не было слишком жарко. И подумайте о смене наматрасников и наволочек, чтобы уменьшить воздействие аллергенов.

Сили утверждает, что использование чехлов от пылевых клещей для матрасов и подушек создаёт барьер между пылевыми клещами и человеком, спящим на кровати. При аллергии на пыльцу от них тоже будет польза — такие чехлы можно часто стирать, чего не скажешь про матрасы и подушки.

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