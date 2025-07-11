5 советов, как защитить спальню от аллергии в период высокой концентрации пыльцы

В Росси установилась долгожданная теплая погода, но вместе с жарой пришло и большое количество пыльцы. Высокая и умеренная активность аллергенов наблюдается в Ленобласти, в северных регионах, на Дальнем Востоке и Камчатке, а также в южных областях страны.
И это не очень хорошая новость для аллергиков.
Проблема есть не только в России. В Великобритании портал t3.com задался вопросом, как минимизировать количество пыльцы в помещении и защитить спальню от аллергии. Ответы на эти вопросы дал Мартин Сили, эксперт по сну и генеральный директор MattressNextDay, который рассказал о пяти наиболее практичных способах домашней защиты от аллергенов.
Держите окна в спальне закрытыми
Чтобы избежать этого, Сили рекомендует держать окна в спальне закрытыми, чтобы пыльца не попадала внутрь. Если вам нужно охладить комнату, используйте кондиционер с чистым фильтром, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха и не допустить попадания пыльцы внутрь.
Мойка78 также собрала советы, как защититься от пыльцы дома.
Стирайте постельное бельё раз в неделю
Стирать постельное белье следует не реже одного раза в неделю, чтобы свести к минимуму накопление пыльцы.
«Если позволяет материал постельного белья, стирайте его при высокой температуре, так как это помогает удалить частицы пыльцы и другие аллергены. Я бы также рекомендовал использовать небиоразлагаемое моющее средство без отдушек»,
— сказал Сили.
Никогда не сушите постельное бельё на улице
Поскольку на улице жарко, у вас может возникнуть соблазн высушить постельное белье на улице, чтобы сэкономить на сушке в стиральной машине или не занимать балкон. Но в дни с интенсивным пылением частицы пыльцы могут прилипать к ткани, усиливая симптомы аллергии.
Регулярно пылесосьте и временно уберите ковёр
Пыльца прилипает абсолютно ко всему, в том числе и к полу. Волокна ковров и ковровых покрытий задерживают пыльцу, поэтому не забывайте пылесосить спальню каждые два дня, чтобы избавиться от пыльцы в доме.
Если вы страдаете от сезонной аллергии, подумайте о том, чтобы убрать ковры из спальни и других комнат, чтобы избежать скопления пыльцы и пыли. Старайтесь протирать пыль в доме каждые несколько дней, особенно на подоконниках, полках и прикроватных тумбочках, так как именно в этих местах обычно скапливается пыльца.
Используйте гипоаллергенные наматрасники и наволочки
Сили утверждает, что использование чехлов от пылевых клещей для матрасов и подушек создаёт барьер между пылевыми клещами и человеком, спящим на кровати. При аллергии на пыльцу от них тоже будет польза — такие чехлы можно часто стирать, чего не скажешь про матрасы и подушки.