Почему ничего не хочется делать

Психолог рассказал, в чем причина откладывания дел в долгий ящик.
Состояние тотальной усталости знакомо каждому. Временами ответить на сообщение в чате так же трудно, как пробежать марафон, а домашние мелочи вроде мытья посуды могут выбивать из колеи.
В беседе с ИА RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин рассмотрел две ситуации, по которой человек не может приняться за повседневные задачи.
Лень – всего лишь результат отсутствия мотивации, однако с прокрастинацией все не так просто. Прокрастинация – осознанное откладывания трудовой задачи. Часто причиной тому служит страх.
Иногда откладывание дел в долгий ящик происходит из-за хронического стресса. Перманентный накал страстей, вызовы на ковер или работа от рассвета до заката вынуждают нервную систему искать защиту. Как итог – намеренное избегание неудобной реальности.
У любителей сделать все идеально чаще других бывает прокрастинация. Причиной тому служит чувство вины за невыполненную с блеском задачу. Психика дает сбой и старается уйти от дальнейших целей. Как итог – часовые уговоры сесть себя за ноутбук для написания отчета.
«Низкая самооценка также может быть причиной прокрастинации. Когда человек не уверен в себе, он начинает откладывать задачи. В этой ситуации необходимо поставить конкретные цели, которые были бы достигаемы и визуализированы»,
– подчеркнул психолог.
По словам Лунюшина, чаще всего люди испытывают прокрастинацию, если в их жизни копится большое количество обязанностей. Под таким грузом ответственности нервная система истощается. Вечно быть в рабочей форме не получается – и человек «перегорает».