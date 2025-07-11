Советы пожилым людям, как пережить жару летом

Жаркая погода создаёт повышенную нагрузку на организм, но не для всех в равной степени. В группе особого риска находятся пожилые люди, в том числе те, кто нуждается в постоянном уходе.
Как рассказал nordot.app доктор Бернд Бёттигер, профессор медицины и специалист по неотложной помощи, возрастные изменения в обмене веществ затрудняют адаптацию пожилых людей к жаре. У них снижено чувство жажды, поэтому они, как правило, пьют недостаточно жидкости.
Кроме того, многие из них принимают лекарства, например от болезней почек или сердца, которые обладают мочегонным эффектом. А регуляция температуры тела у пожилого человека происходит медленнее, поэтому его тело хуже охлаждается за счёт потоотделения.
«Все это повышает вероятность перегрева или обезвоживания при высоких температурах»,
— предупредил Бёттигер.
Поэтому пожилым людям следует особенно тщательно следить за своим здоровьем в жаркие дни, особенно если они живут одни.
Врач рассказал о том, как пожилым людям снизить риск ухудшения состояния в жару.
Советы пожилым людям в жару
Самый важный момент, по словам Бёттигера, — пить много жидкости.
Если ваш организм больше не напоминает вам о том, что пора что-то выпить, вы можете настроить оповещения на телефоне или использовать приложение, которое отслеживает потребление жидкости.
В течение жаркого дня следует выпивать от двух до трёх литров жидкости. Это правило может не подходить людям с заболеваниями сердца или почек, которым рекомендуется проконсультироваться с врачом.
«Если обычная водопроводная или минеральная вода кажется слишком пресной, хорошей альтернативой будут коктейли с соком, несладкие фруктовые или травяные чаи»,
— отметил Бёттигер.
Их можно пить охлаждёнными, но не ледяными, иначе можно получить расстройство желудка.
После посещения туалета в жаркие дни рекомендуется проверить цвет мочи. По данным Немецкого общества сосудистой хирургии и сосудистой медицины (DGG), светло-жёлтый цвет — хороший признак.
Лёгкая, легкоусвояемая пища также помогает лучше переносить жаркую погоду. Желательно включить в свой рацион фрукты и овощи с высоким содержанием воды, например дыни, огурцы, клубнику или персики, которые увеличат потребление жидкости.
Солёное печенье — подходящая закуска.
Оно не только пробуждает жажду, но и повышает уровень соли в организме, тем самым помогая восполнить ключевые минералы, потерянные с потом.
Чтобы охладить тело, врач дал несколько рекомендаций:
- положите на грудь и шею влажные полотенца,
- сделайте прохладную ванночку для рук или ног,
- смочите кожу из пульверизатора,
- воспользуйтесь вентилятором.
И, конечно же, необходимо поддерживать в доме как можно более низкую температуру. Проветривать помещение, когда на улице прохладнее, чем внутри, например рано утром.
Важно также правильно одеваться. Лучше всего носить светлую одежду, говорится в руководстве по защите от жары, выпущенном Агентством по охране окружающей среды Германии (UBA), поскольку она отражает солнечный свет и поглощает меньше тепла, чем одежда тёмного цвета.
Для лежачих больных постельное бельё должно быть из дышащих тканей, таких как хлопок или лён.
Опасные симптомы теплового удара
Есть ряд неожиданно возникающих симптомов, на которые следует обратить внимание в жаркую погоду.
По словам Бёттигера, это:
- головокружение,
- слабость,
- учащённое сердцебиение,
- головная боль,
- возбуждение и спутанность сознания.
Все они могут указывать на перегрев и обезвоживание организма.
При появлении таких симптомов пострадавшему следует найти прохладное место и переместиться туда, и пить больше жидкости. Если человек теряет сознание или вы не знаете, что делать, позвоните по номеру 112 — единый номер вызова экстренных служб в России, который можно набрать, в том числе, с сотового телефона.