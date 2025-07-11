Советы пожилым людям, как пережить жару летом

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Жаркая погода создаёт повышенную нагрузку на организм, но не для всех в равной степени. В группе особого риска находятся пожилые люди, в том числе те, кто нуждается в постоянном уходе.

Пожилые люди особенно подвержены риску теплового удара и ухудшения самочувствия в жаркую погоду. Внезапно возникшие симптомы, такие как головокружение, слабость, учащённое сердцебиение, головная боль, возбуждение и спутанность сознания, могут указывать на перегрев и обезвоживание организма.

Как рассказал nordot.app доктор Бернд Бёттигер, профессор медицины и специалист по неотложной помощи, возрастные изменения в обмене веществ затрудняют адаптацию пожилых людей к жаре. У них снижено чувство жажды, поэтому они, как правило, пьют недостаточно жидкости.

Кроме того, многие из них принимают лекарства, например от болезней почек или сердца, которые обладают мочегонным эффектом. А регуляция температуры тела у пожилого человека происходит медленнее, поэтому его тело хуже охлаждается за счёт потоотделения.

«Все это повышает вероятность перегрева или обезвоживания при высоких температурах»,

— предупредил Бёттигер.

Поэтому пожилым людям следует особенно тщательно следить за своим здоровьем в жаркие дни, особенно если они живут одни.

Врач рассказал о том, как пожилым людям снизить риск ухудшения состояния в жару.

Фото: страница сайта nordot.app

Советы пожилым людям в жару

Самый важный момент, по словам Бёттигера, — пить много жидкости.

Если ваш организм больше не напоминает вам о том, что пора что-то выпить, вы можете настроить оповещения на телефоне или использовать приложение, которое отслеживает потребление жидкости.

В идеале, по словам Бёттигера, нужно соблюдать режим гидратации, то есть выпивать несколько глотков каждые 15 минут или полный стакан каждые два часа.

В течение жаркого дня следует выпивать от двух до трёх литров жидкости. Это правило может не подходить людям с заболеваниями сердца или почек, которым рекомендуется проконсультироваться с врачом.

«Если обычная водопроводная или минеральная вода кажется слишком пресной, хорошей альтернативой будут коктейли с соком, несладкие фруктовые или травяные чаи»,

— отметил Бёттигер.

Их можно пить охлаждёнными, но не ледяными, иначе можно получить расстройство желудка.

После посещения туалета в жаркие дни рекомендуется проверить цвет мочи. По данным Немецкого общества сосудистой хирургии и сосудистой медицины (DGG), светло-жёлтый цвет — хороший признак.

Тёмно-жёлтый цвет или малое количество мочи указывают на обезвоживание.

Лёгкая, легкоусвояемая пища также помогает лучше переносить жаркую погоду. Желательно включить в свой рацион фрукты и овощи с высоким содержанием воды, например дыни, огурцы, клубнику или персики, которые увеличат потребление жидкости.

Солёное печенье — подходящая закуска.

Оно не только пробуждает жажду, но и повышает уровень соли в организме, тем самым помогая восполнить ключевые минералы, потерянные с потом.

Чтобы охладить тело, врач дал несколько рекомендаций:

  • положите на грудь и шею влажные полотенца,
  • сделайте прохладную ванночку для рук или ног,
  • смочите кожу из пульверизатора,
  • воспользуйтесь вентилятором.

И, конечно же, необходимо поддерживать в доме как можно более низкую температуру. Проветривать помещение, когда на улице прохладнее, чем внутри, например рано утром.

Важно также правильно одеваться. Лучше всего носить светлую одежду, говорится в руководстве по защите от жары, выпущенном Агентством по охране окружающей среды Германии (UBA), поскольку она отражает солнечный свет и поглощает меньше тепла, чем одежда тёмного цвета.

Одежда должна быть лёгкой и свободной, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить скопление тепла у кожи.

Для лежачих больных постельное бельё должно быть из дышащих тканей, таких как хлопок или лён.

Опасные симптомы теплового удара

Есть ряд неожиданно возникающих симптомов, на которые следует обратить внимание в жаркую погоду.

По словам Бёттигера, это:

  • головокружение,
  • слабость,
  • учащённое сердцебиение,
  • головная боль,
  • возбуждение и спутанность сознания.

Все они могут указывать на перегрев и обезвоживание организма.

При появлении таких симптомов пострадавшему следует найти прохладное место и переместиться туда, и пить больше жидкости. Если человек теряет сознание или вы не знаете, что делать, позвоните по номеру 112 — единый номер вызова экстренных служб в России, который можно набрать, в том числе, с сотового телефона.

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