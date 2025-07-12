Сын и дочь внезапно заболели диабетом? Всему виной могут быть вейпы

В последние годы наблюдается стремительный рост популярности электронных сигарет и вейпов, позиционируемых как «безопасная» альтернатива традиционному курению.
Этот коктейль убивает
Согласно последним исследованиям, жидкость для электронных сигарет содержит сложную смесь химических соединений, включая никотин, ароматизаторы, пропиленгликоль и глицерин. При нагревании эти вещества образуют аэрозоль, который, по данным ученых, может способствовать развитию инсулинорезистентности — ключевого фактора возникновения диабета второго типа.
Современные исследования, которые, как отмечают эксперты, не получают должного освещения, демонстрируют тревожную статистику: у регулярных пользователей электронных сигарет уже через год наблюдается 30-процентное увеличение риска развития инсулинорезистентности.
Это состояние может привести к серьезным нарушениям углеводного обмена, включая колебания уровня глюкозы в крови, дисфункцию поджелудочной железы и, в конечном итоге, к необходимости постоянной медикаментозной терапии.
Исследования продолжаются
EVALI представляет собой острое повреждение легких, некоторые симптомы которого напоминают коронавирусную инфекцию, включая повышенную температуру, общую слабость, недомогание, кашель и одышку. Особенно тревожными являются патологические изменения в легких курильщиков, которые можно выявить с помощью компьютерной томографии.
Впервые данное заболевание было зарегистрировано в 2019 году в США, что совпало с ростом продаж электронных сигарет и вейпов, а также увеличением проблем с дыхательной системой у молодежи. С момента первого обнаружения EVALI в США это заболевание было выявлено у 2,8 тыс. человек, причем 68 из них скончались.
Специалисты также полагают, что реальное количество заболевших может быть значительно выше, и оно продолжит расти.
Эпидемия вейпинга: как Россия переходит на электронные сигареты
В процентном соотношении доля приверженцев «альтернативного» курения в стране выросла на 19%. Особенно тревожная ситуация сложилась в Свердловской области, где 27% курящих — то есть почти каждый третий — предпочитают электронные устройства.
Эта тенденция вызывает серьезные опасения у медиков, поскольку молодежь, увлекаясь «модными» гаджетами, часто не осознает долгосрочных последствий для здоровья. В то время как производители позиционируют электронные сигареты как менее вредную альтернативу, врачи предупреждают: никотин остается никотином, а его систематическое употребление ведет к зависимости и серьезным заболеваниям.
Скрытые выгоды: кому на руку эпидемия вейпинга
Особую тревогу вызывает тот факт, что основными потребителями электронных сигарет становятся подростки и молодежь. Это потенциальные пациенты, которые, в случае развития диабета, будут вынуждены годами, если не десятилетиями, покупать дорогостоящие препараты.
- Диабет как бизнес-модель
Неслучайно диабет называют не просто болезнью, а «образом жизни». В отличие от острых заболеваний, требующих разового лечения, он предполагает постоянный контроль и пожизненную терапию. Это идеальная модель для фармкомпаний: пациент не умирает сразу, но и не выздоравливает, обеспечивая стабильный спрос на лекарства.
- Кто стоит за популяризацией вейпов
Принято считать, что электронные сигареты — это исключительно продукт табачных корпораций, стремящихся удержать потребителей. Однако нельзя исключать, что в этой игре могут быть заинтересованы и другие игроки — те, кто впоследствии будет продавать «лечение» от последствий вейпинга.
Эта ситуация заставляет задуматься не только о вреде вейпинга, но и о том, насколько прозрачны реальные мотивы тех, кто продвигает подобные продукты на рынок.
Ситуация с запретом вейпов в России
В конце января в Госдуме прошло обсуждение законопроекта, предусматривающего полный запрет на оборот вейпов и никотиносодержащих жидкостей в России. Предложение предполагает внесение изменений в закон, относящийся к охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. В марте стало известно, что правительство России не поддержало законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним.
Исключение составляют лишь медицинские изделия и препараты. Авторы документа подчеркивают необходимость введения запрета, ссылаясь на растущее количество пользователей электронных сигарет в России, которое достигло 4 млн человек, а среди подростков количество курящих вейпы увеличилось в 10 раз по сравнению с 2011 годом.
Между тем, против такого подхода выступает Росалкогольтабакконтроль. Глава ведомства Игорь Алешин в интервью «Российской газете» отметил, что ужесточение регулирования рынка вейпов может привести к негативным последствиям, включая уход данного рынка в «теневую» сферу.
ЕГАИС является единой системой контроля оборота алкоголя в России. Если внедрить аналогичную систему для вейпов, это позволит отслеживать путь продукта от производителя до конечного покупателя и таким образом сократить долю нелегального рынка. Алешин также подчеркнул, что экономические инструменты, такие как акцизы, могут оказаться более эффективными, чем жесткие запреты. По его мнению, с правильным контролем нелегальная торговля должна существенно сократиться.
В итоге Росалкогольтабакконтроль акцентирует внимание на том, что основная цель — не запретить вейпы, а легализовать их оборот с установленными правилами.