Сын и дочь внезапно заболели диабетом? Всему виной могут быть вейпы

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В последние годы наблюдается стремительный рост популярности электронных сигарет и вейпов, позиционируемых как «безопасная» альтернатива традиционному курению.

Фото: Baltphoto
Одновременно с этим появляется все больше свидетельств, указывающих на возможную взаимосвязь между вейпингом и развитием диабета, что ставит под сомнение безопасность этих устройств. Мойка78 рассказывает подробности.

Этот коктейль убивает

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Согласно последним исследованиям, жидкость для электронных сигарет содержит сложную смесь химических соединений, включая никотин, ароматизаторы, пропиленгликоль и глицерин. При нагревании эти вещества образуют аэрозоль, который, по данным ученых, может способствовать развитию инсулинорезистентности — ключевого фактора возникновения диабета второго типа.

В своем Telegram-канал эндокринолог Зухра Павлова отмечает, что эпигенетические изменения, вызванные вейпингом, могут наблюдаться даже у тех, кто использовал электронные сигареты в относительно небольших количествах. По ее словам, у любителей вейпов значительно повышается риск развития различных онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых патологий и диабета. Специалист подчеркивает важность отказа от этой привычки, отмечая, что с течением времени организм постепенно восстанавливается.

Современные исследования, которые, как отмечают эксперты, не получают должного освещения, демонстрируют тревожную статистику: у регулярных пользователей электронных сигарет уже через год наблюдается 30-процентное увеличение риска развития инсулинорезистентности.

Это состояние может привести к серьезным нарушениям углеводного обмена, включая колебания уровня глюкозы в крови, дисфункцию поджелудочной железы и, в конечном итоге, к необходимости постоянной медикаментозной терапии.

Исследования продолжаются

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В конце 2024 года Мойка78 рассказывала, что вейпы и электронные сигареты могут стать причиной новой болезни легких, известной как EVALI. Об этом предупреждала пресс-служба Министерства здравоохранения России.

EVALI представляет собой острое повреждение легких, некоторые симптомы которого напоминают коронавирусную инфекцию, включая повышенную температуру, общую слабость, недомогание, кашель и одышку. Особенно тревожными являются патологические изменения в легких курильщиков, которые можно выявить с помощью компьютерной томографии.

Одним из первых признаков заболевания считается сбой в работе пищеварительной системы. Опасность заключается в том, что диагностировать EVALI достаточно сложно, поскольку отсутствуют специальные тесты, которые могли бы подтвердить или исключить диагноз.

Впервые данное заболевание было зарегистрировано в 2019 году в США, что совпало с ростом продаж электронных сигарет и вейпов, а также увеличением проблем с дыхательной системой у молодежи. С момента первого обнаружения EVALI в США это заболевание было выявлено у 2,8 тыс. человек, причем 68 из них скончались.

Специалисты также полагают, что реальное количество заболевших может быть значительно выше, и оно продолжит расти.

Эпидемия вейпинга: как Россия переходит на электронные сигареты

Подростки не будут думать о суициде, если будут счастливы. Фото: Pixabay
Согласно данным аналитиков, на которые ссылается ТАСС, за последние два года число россиян, использующих электронные сигареты, увеличилось почти на миллион человек. Примечательно, что этот рост происходит на фоне общеизвестного факта: никотин в любом виде разрушительно воздействует на организм, независимо от способа его потребления.

В процентном соотношении доля приверженцев «альтернативного» курения в стране выросла на 19%. Особенно тревожная ситуация сложилась в Свердловской области, где 27% курящих — то есть почти каждый третий — предпочитают электронные устройства.

Не отстают и другие регионы: Москва, Петербург, Волгоградская и Астраханская области демонстрируют схожую динамику. Однако наиболее шокирующая статистика касается подростков. Например, в Екатеринбурге почти половина курящих подростков употребляют именно вейпы.

Эта тенденция вызывает серьезные опасения у медиков, поскольку молодежь, увлекаясь «модными» гаджетами, часто не осознает долгосрочных последствий для здоровья. В то время как производители позиционируют электронные сигареты как менее вредную альтернативу, врачи предупреждают: никотин остается никотином, а его систематическое употребление ведет к зависимости и серьезным заболеваниям.

Скрытые выгоды: кому на руку эпидемия вейпинга

Фото: pxhere
Ни дня кого не секрет, что фармацевтическая индустрия, специализирующаяся на лечении диабета, представляет собой многомиллиардный бизнес. Инсулин, тест-полоски, глюкометры, постоянный мониторинг сахара — все это формирует пожизненную зависимость пациентов от лекарств. Если раньше диабет ассоциировался преимущественно с возрастными изменениями, то сегодня он все чаще диагностируется у молодых людей. И вейпинг, активно продвигаемый как «безопасная альтернатива» курению, может играть в этом не последнюю роль.

Особую тревогу вызывает тот факт, что основными потребителями электронных сигарет становятся подростки и молодежь. Это потенциальные пациенты, которые, в случае развития диабета, будут вынуждены годами, если не десятилетиями, покупать дорогостоящие препараты.

  • Диабет как бизнес-модель

Неслучайно диабет называют не просто болезнью, а «образом жизни». В отличие от острых заболеваний, требующих разового лечения, он предполагает постоянный контроль и пожизненную терапию. Это идеальная модель для фармкомпаний: пациент не умирает сразу, но и не выздоравливает, обеспечивая стабильный спрос на лекарства.

Показательно, что диабет все активнее проникает в массовую культуру, нормализуя это состояние среди молодежи. Например, не так давно компания Mattel выпустила новую версию куклы Барби с диабетом первого типа, в комплекте с миниатюрным глюкометром и инсулиновой помпой. С одной стороны, это повышает осведомленность о болезни, но с другой — создает впечатление, что диабет становится чуть ли не обыденной частью жизни.
  • Кто стоит за популяризацией вейпов

Принято считать, что электронные сигареты — это исключительно продукт табачных корпораций, стремящихся удержать потребителей. Однако нельзя исключать, что в этой игре могут быть заинтересованы и другие игроки — те, кто впоследствии будет продавать «лечение» от последствий вейпинга.

Пока миллионы молодых людей увлеченно экспериментируют с «безвредным паром», кто-то уже просчитывает будущие прибыли от продажи инсулина и сопутствующих препаратов. Остается открытым вопрос: осознают ли сами потребители, в какую ловушку они могут попасть, или понимание придет слишком поздно?

Эта ситуация заставляет задуматься не только о вреде вейпинга, но и о том, насколько прозрачны реальные мотивы тех, кто продвигает подобные продукты на рынок.

Ситуация с запретом вейпов в России

Фото: Мойка78

В конце января в Госдуме прошло обсуждение законопроекта, предусматривающего полный запрет на оборот вейпов и никотиносодержащих жидкостей в России. Предложение предполагает внесение изменений в закон, относящийся к охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. В марте стало известно, что правительство России не поддержало законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним.

Однако сейчас данный законопроект вновь поступил в Госдуму и содержит ссылки на необходимость полного запрета на торговлю устройствами, предназначенными для получения никотинового и безникотинового аэрозоля. В пояснительной записке уточняется, что под запрет попадают не только сами вейпы, но и все элементы, связанные с их использованием.

Исключение составляют лишь медицинские изделия и препараты. Авторы документа подчеркивают необходимость введения запрета, ссылаясь на растущее количество пользователей электронных сигарет в России, которое достигло 4 млн человек, а среди подростков количество курящих вейпы увеличилось в 10 раз по сравнению с 2011 годом.

По словам авторов, курение вейпов, как и табака, причиняет значительный вред здоровью, ведет к повреждению легких и формированию никотиновой зависимости. Несмотря на существующие запреты на продажу вейпов несовершеннолетним, эта мера, по мнению авторов, не эффективна, и дети продолжают использовать вейпы.

Между тем, против такого подхода выступает Росалкогольтабакконтроль. Глава ведомства Игорь Алешин в интервью «Российской газете» отметил, что ужесточение регулирования рынка вейпов может привести к негативным последствиям, включая уход данного рынка в «теневую» сферу.

Он не считает разумным ввести полное ограничение и предлагает внедрить систему лицензирования и контроля. Это решение, по его словам, должно включать полное лицензирование торговли, подключения к системе отслеживания, аналогичной ЕГАИС для алкоголя, и создание реестра продавцов.

ЕГАИС является единой системой контроля оборота алкоголя в России. Если внедрить аналогичную систему для вейпов, это позволит отслеживать путь продукта от производителя до конечного покупателя и таким образом сократить долю нелегального рынка. Алешин также подчеркнул, что экономические инструменты, такие как акцизы, могут оказаться более эффективными, чем жесткие запреты. По его мнению, с правильным контролем нелегальная торговля должна существенно сократиться.

В итоге Росалкогольтабакконтроль акцентирует внимание на том, что основная цель — не запретить вейпы, а легализовать их оборот с установленными правилами.

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