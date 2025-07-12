В НМИЦ онкологии имени Блохина пациенту удалили половину тела из-за рака кожи

Врачи НМИЦ онкологии имени Блохина пациенту провели редчайшую операцию.
Мужчине удалили половину тела из-за рака кожи. На операционном столе он провел 12 часов. Через три недели восстановления, пациент вернулся домой в Вязьму в Смоленской области.
43-летний мужчина почти 25 лет был прикован к инвалидной коляске из-за тяжелой травмы, которую он получил в аварии, передает РИА Новости.
Он также перенес остеомиелит, а в 2024 году ему диагностировали рак кожи. К моменту, когда диагноз был поставлен, плоскоклеточный рак поразил почти всю поясницу мужчины.
Единственным шансом спасти жизнь пациенту была сложнейшая операция гемикорпорэктомия. Ранее в России ее выполняли только один раз. Всего в мире таких операций проводили около 80 штук, но они почти не описаны.
Выполнить сложное хирургическое вмешательство принял решение директор НМИЦ, главный внештатный специалист онколог Минздрава России, академик РАН Иван Стилиди. Операцию провели под его руководством.
Гемикорпорэктомия – операция, в ходе которой удаляют таз вместе с нижними конечностями.