Диетолог рассказала о полезных вариантах перекуса в кинотеатре

Представьте себе: вы идете в кино, предвкушая просмотр летнего блокбастера, о котором все говорят. Входите в фойе кинотеатра, и БАМ! Вас окутывает маслянистый аромат попкорна, такой тягучий и стойкий, будто это духи от Шанель, и манит витрина со сладостями. В этот момент все аргументы в пользу того, чтобы не покупать дорогущие вредные перекусы (которые часто оказываются дороже самих билетов) могут рассыпаться в прах. Особенно если с вами дети.
Этого не произойдет, если вы заранее возьмете с собой в кинотеатр полезный перекус, который подойдет и взрослым, и малышам.
Если в перекусе мало добавленного сахара или соли и нет искусственных красителей или ароматизаторов, то это вообще идеально.
Вот какие варианты назвала диетолог.
Попкорн (небольшого размера, без добавления масла)
Попкорн — это классическая закуска к фильму, и на самом деле он сделан из цельного зерна. Небольшая порция (без масла, обильных сладких сиропов и слишком солёных добавок) может стать хрустящим и сытным перекусом.
Пожарить полезный попкорн лучше всего дома, в закрытой разогретой емкости без масла, добавив по вкусу сахарную пудру или щепотку соли.
Изюм
Сладкий и ароматный изюм содержит натуральный сахар, необходимый для получения энергии, а также небольшое количество клетчатки и калия. Пусть это не совсем здоровая пища, но в качестве перекуса это сладкое лакомство достаточно сбалансировано благодаря содержанию питательных веществ в изюме.
Арахис в молочной глазури
Еще одно популярное лакомство, в одной порции которого нет ничего ужасного. Правда, такой перекус достаточно калориен, зато благодаря арахису в составе содержит небольшое количество белка (около 5 граммов на порцию), который способствует насыщению и уравновешивает углеводы.
Кофе (в качестве напитка)
Откажитесь от большой порции газировки и вместо этого выпейте чашку кофе. В нем нет калорий (если только вы не добавите сливки и сахар), и он поможет вам сохранять бодрость во время всего киносеанса.
Совет от профи: летом во многих кинотеатрах подают несладкий чай со льдом, так что обратите внимание на этот освежающий и низкокалорийный напиток, если вам хочется чего-то прохладного. В чае тоже есть антиоксиданты! И его можно давать детям, в отличие от кофе.
Вяленая говядина
Не очень пока популярный, но достойный внимания вариант перекуса в кинотеатре. В сушеных ломтиках много белка, при этом порция вяленого мяса обычно содержит около 70–100 калорий.
Фруктовый мармелад или пастила без сахара
Лучшие по составу – натуральные сладости, которые делают из фруктового пюре и загустителей типа агар-агара или пектина. Их редко можно встретить в кинотеатрах, зато они в достатке представлены в специализированных отделах продуктовых супермаркетов.
Краткое замечание
Важно помнить, что перекус в театре не должен вызывать чувство вины. Выбирайте порции поменьше, делитесь закусками или сочетайте что-то вредное (например, шоколад) с чем-то более полезным (например, пастилой). Так вы сможете найти баланс.
В конце концов, поход в кино — это веселье и развлечение, так что не стоит его портить, особенно детям. Просто предложите им здоровую, но вкусную альтернативу приторно сладкому попкорну, чипсам и газировке, и, скорее всего, они не откажутся.