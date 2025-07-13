Диетолог рассказала о полезных вариантах перекуса в кинотеатре

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Представьте себе: вы идете в кино, предвкушая просмотр летнего блокбастера, о котором все говорят. Входите в фойе кинотеатра, и БАМ! Вас окутывает маслянистый аромат попкорна, такой тягучий и стойкий, будто это духи от Шанель, и манит витрина со сладостями. В этот момент все аргументы в пользу того, чтобы не покупать дорогущие вредные перекусы (которые часто оказываются дороже самих билетов) могут рассыпаться в прах. Особенно если с вами дети.

Этого не произойдет, если вы заранее возьмете с собой в кинотеатр полезный перекус, который подойдет и взрослым, и малышам.

Диетолог Лорен Манакер рассказала Yahoo Health о том, как соблюсти разумный баланс между тем, что вкусно, и тем, что полезно. По ее словам, в правильном перекусе должны быть не только углеводы, но и клетчатка, белок или полезные жиры. Эти питательные вещества помогают дольше сохранять чувство сытости, поддерживают стабильный уровень сахара в крови и обеспечивают постоянный приток энергии, что очень важно, особенно во время долгого просмотра фильма.

Если в перекусе мало добавленного сахара или соли и нет искусственных красителей или ароматизаторов, то это вообще идеально.

Вот какие варианты назвала диетолог.

Фото: страница сайта health.yahoo.com

Попкорн (небольшого размера, без добавления масла)

Попкорн — это классическая закуска к фильму, и на самом деле он сделан из цельного зерна. Небольшая порция (без масла, обильных сладких сиропов и слишком солёных добавок) может стать хрустящим и сытным перекусом.

Обычный попкорн богат клетчаткой, которая полезна для пищеварения, а в небольшой порции обычно содержится около 120–250 калорий. Кроме того, он достаточно лёгкий, чтобы перекусить им и не чувствовать себя переевшим.

Пожарить полезный попкорн лучше всего дома, в закрытой разогретой емкости без масла, добавив по вкусу сахарную пудру или щепотку соли.

Изюм

Сладкий и ароматный изюм содержит натуральный сахар, необходимый для получения энергии, а также небольшое количество клетчатки и калия. Пусть это не совсем здоровая пища, но в качестве перекуса это сладкое лакомство достаточно сбалансировано благодаря содержанию питательных веществ в изюме.

В небольшой упаковке содержится около 190 калорий, и эта закуска идеально подходит для тех, кто любит сладкое, но при этом хочет съесть что-то натуральное. Неплохо, если это будет изюм в шоколаде, поскольку в какао содержатся антиоксиданты, которые тоже полезны для здоровья.

Арахис в молочной глазури

Еще одно популярное лакомство, в одной порции которого нет ничего ужасного. Правда, такой перекус достаточно калориен, зато благодаря арахису в составе содержит небольшое количество белка (около 5 граммов на порцию), который способствует насыщению и уравновешивает углеводы.

Кроме того, орехи содержат полезные жиры, которые помогают предотвратить резкий скачок и падение уровня сахара в крови. Просто следите за размером порции, чтобы не получить больше вреда, чем пользы.

Кофе (в качестве напитка)

Откажитесь от большой порции газировки и вместо этого выпейте чашку кофе. В нем нет калорий (если только вы не добавите сливки и сахар), и он поможет вам сохранять бодрость во время всего киносеанса.

Кофе содержит антиоксиданты и является натуральным источником кофеина, который быстро заряжает энергией без избытка сахара, как в газировке или энергетических напитках.

Совет от профи: летом во многих кинотеатрах подают несладкий чай со льдом, так что обратите внимание на этот освежающий и низкокалорийный напиток, если вам хочется чего-то прохладного. В чае тоже есть антиоксиданты! И его можно давать детям, в отличие от кофе.

Вяленая говядина

Не очень пока популярный, но достойный внимания вариант перекуса в кинотеатре. В сушеных ломтиках много белка, при этом порция вяленого мяса обычно содержит около 70–100 калорий.

Благодаря высокому содержанию белка и низкому содержанию углеводов такое лакомство хорошо утоляет голод во время длительных сеансов, не говоря о том, что его можно долго и неспеша жевать, не переедая.

Фруктовый мармелад или пастила без сахара

Лучшие по составу – натуральные сладости, которые делают из фруктового пюре и загустителей типа агар-агара или пектина. Их редко можно встретить в кинотеатрах, зато они в достатке представлены в специализированных отделах продуктовых супермаркетов.

Несколько таких конфет — удобный и компактный перекус, который поможет утолить тягу к сладкому и утолит голод.

Краткое замечание

Важно помнить, что перекус в театре не должен вызывать чувство вины. Выбирайте порции поменьше, делитесь закусками или сочетайте что-то вредное (например, шоколад) с чем-то более полезным (например, пастилой). Так вы сможете найти баланс.

В конце концов, поход в кино — это веселье и развлечение, так что не стоит его портить, особенно детям. Просто предложите им здоровую, но вкусную альтернативу приторно сладкому попкорну, чипсам и газировке, и, скорее всего, они не откажутся.

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