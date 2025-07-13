Новое исследование связало рацион матери во время беременности с риском развития диабета 1-го типа у её ребёнка

Беременным часто кажется, что каждый их шаг или действие сопровождается предупреждающей надписью «Не навреди!». А теперь новое исследование добавляет ещё один пункт в копилку материнских тревог — на этот раз оно связывает рацион матери во время беременности с риском развития диабета 1-го типа у её ребёнка.
Что показало исследование
Исследование, результаты которого были опубликованы в Журнале эпидемиологии и общественного здравоохранения, основывается на результатах данных, полученных от 67 000 пар «мать — ребёнок». Наблюдение за участниками эксперимента велось в течение 17 лет.
Показатель, который назвали «эмпирический индекс воспаления рациона питания», был рассчитан на основе анкет о частоте употребления провоспалительных продуктов, заполненных примерно на 25-й неделе беременности.
Что такое «воспалительная» диета?
«Воспалительные» продукты — это не только сладости. В исследовании, о котором говорится выше, более высокий индекс воспаления был связан с частым употреблением следующих продуктов:
- обработанное или красное мясо,
- рафинированные злаки (например, белый хлеб и выпечка),
- жареные продукты,
- сладкие напитки
- продукты, содержащие трансжиры.
А более низкие показатели индекса воспаления, указывающие на противовоспалительную диету, были связаны с более высоким потреблением таких продуктов, как:
- листовая зелень и крестоцветные овощи,
- чеснок и помидоры,
- фрукты и цельные злаки
- кофе и чай.
Эти продукты очень похожи на те, которые используются в средиземноморской диете, давно известной своей пользой для здоровья сердца и уменьшением хронического воспаления в организме.
Что это значит для будущих мам
Легко, прочитав такое исследование, почувствовать себя виноватой из-за того, что вы едите. Но задача исследования – не породить чувство вины, а повысить информированность.
Исследователи подчеркнули, что их выводы являются наблюдательными, то есть они показывают наличие взаимосвязей, а не прямых причинно-следственных связей. Тем не менее выявленные закономерности позволяют предположить, что питание в середине беременности может оказывать существенное влияние на развитие иммунной системы.
Простые изменения, которые помогут сохранить здоровье малыша
Если вы беременны (или планируете беременность), подумайте о следующих реалистичных и не ограничивающих возможности вариантах:
- Прежде чем вычитать, прибавьте. Прежде чем сокращать что-то, сосредоточьтесь на том, чтобы включить в свой рацион больше цельных продуктов, богатых клетчаткой.
- Меняйте ингредиенты, когда это легко даётся. Вместо белого риса выбирайте коричневый рис или киноа; по возможности заменяйте сливочное масло оливковым.
- Не переживайте из-за каждого приёма пищи. Важно то, что вы делаете большую часть времени, а не всё время.
- Даже небольшие изменения имеют значение. Если у вас ограниченный доступ к свежим овощам и фруктам или высококачественным ингредиентам, знайте, что даже небольшие изменения пойдут на пользу. Замороженные овощи, консервированная фасоль или даже простые заменители, например цельнозерновой хлеб, — это уже большой шаг вперёд.
Это исследование не означает, что каждый шаг, связанный с питанием во время беременности, нужно тщательно обдумывать или оптимизировать. Оно помогает узнать больше, и эти знания могут быть очень полезными.
Понимая, как происходит воспаление и как определённые продукты могут влиять на риск развития у ребёнка аутоиммунных заболеваний, таких как диабет 1-го типа, мамы могут чувствовать себя увереннее, делая правильный выбор в своем питании.