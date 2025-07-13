Новое исследование связало рацион матери во время беременности с риском развития диабета 1-го типа у её ребёнка

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Беременным часто кажется, что каждый их шаг или действие сопровождается предупреждающей надписью «Не навреди!». А теперь новое исследование добавляет ещё один пункт в копилку материнских тревог — на этот раз оно связывает рацион матери во время беременности с риском развития диабета 1-го типа у её ребёнка.

Диабет 1-го типа — это аутоиммунное заболевание, которое часто диагностируют в детском возрасте. При этом заболевании иммунная система по ошибке атакует клетки организма, вырабатывающие инсулин. Хотя генетика играет определённую роль, рост числа случаев заболевания в развитых странах позволяет предположить, что факторы окружающей среды, в том числе внутриутробное воздействие, также могут играть роль.

Что показало исследование

Фото: страница сайта jech.bmj.com

Исследование, результаты которого были опубликованы в Журнале эпидемиологии и общественного здравоохранения, основывается на результатах данных, полученных от 67 000 пар «мать — ребёнок». Наблюдение за участниками эксперимента велось в течение 17 лет.

Ученые обнаружили, что у детей, чьи матери во время беременности употребляли продукты, способствующие воспалению, такие как переработанное мясо, сладкие напитки и рафинированные углеводы, наблюдался на 16 % более высокий риск развития диабета 1-го типа при каждом увеличении воспалительного индекса рациона на один балл.

Показатель, который назвали «эмпирический индекс воспаления рациона питания», был рассчитан на основе анкет о частоте употребления провоспалительных продуктов, заполненных примерно на 25-й неделе беременности.

Исследование также показало, что высокое потребление глютена и курение матери в середине беременности независимо друг от друга связаны с повышенным риском развития диабета у детей. Это указывает на то, что данный этап беременности потенциально важен для развития иммунной системы плода.

Что такое «воспалительная» диета?

«Воспалительные» продукты — это не только сладости. В исследовании, о котором говорится выше, более высокий индекс воспаления был связан с частым употреблением следующих продуктов:

  • обработанное или красное мясо,
  • рафинированные злаки (например, белый хлеб и выпечка),
  • жареные продукты,
  • сладкие напитки
  • продукты, содержащие трансжиры.

А более низкие показатели индекса воспаления, указывающие на противовоспалительную диету, были связаны с более высоким потреблением таких продуктов, как:

  • листовая зелень и крестоцветные овощи,
  • чеснок и помидоры,
  • фрукты и цельные злаки
  • кофе и чай.

Эти продукты очень похожи на те, которые используются в средиземноморской диете, давно известной своей пользой для здоровья сердца и уменьшением хронического воспаления в организме.

Что это значит для будущих мам

Легко, прочитав такое исследование, почувствовать себя виноватой из-за того, что вы едите. Но задача исследования – не породить чувство вины, а повысить информированность.

Важно также помнить, что многие родители, у чьих детей развился диабет 1-го типа, придерживались здорового или обычного питания. Аутоиммунные заболевания сложны, и ни одно решение, принятое во время беременности, не может гарантировать или предотвратить исход (хотя может усугубить негативные последствия).

Исследователи подчеркнули, что их выводы являются наблюдательными, то есть они показывают наличие взаимосвязей, а не прямых причинно-следственных связей. Тем не менее выявленные закономерности позволяют предположить, что питание в середине беременности может оказывать существенное влияние на развитие иммунной системы.

Конечно, не стоит отказываться от всех своих желаний или зацикливаться на каждом ингредиенте, который попадает в вашу тарелку по время беременности. Вместо этого вы можете предпринимать небольшие, но последовательные шаги, которые принесут пользу вам и вашему организму.

Простые изменения, которые помогут сохранить здоровье малыша

Если вы беременны (или планируете беременность), подумайте о следующих реалистичных и не ограничивающих возможности вариантах:

  • Прежде чем вычитать, прибавьте. Прежде чем сокращать что-то, сосредоточьтесь на том, чтобы включить в свой рацион больше цельных продуктов, богатых клетчаткой.
  • Меняйте ингредиенты, когда это легко даётся. Вместо белого риса выбирайте коричневый рис или киноа; по возможности заменяйте сливочное масло оливковым.
  • Не переживайте из-за каждого приёма пищи. Важно то, что вы делаете большую часть времени, а не всё время.
  • Даже небольшие изменения имеют значение. Если у вас ограниченный доступ к свежим овощам и фруктам или высококачественным ингредиентам, знайте, что даже небольшие изменения пойдут на пользу. Замороженные овощи, консервированная фасоль или даже простые заменители, например цельнозерновой хлеб, — это уже большой шаг вперёд.

Это исследование не означает, что каждый шаг, связанный с питанием во время беременности, нужно тщательно обдумывать или оптимизировать. Оно помогает узнать больше, и эти знания могут быть очень полезными.

Понимая, как происходит воспаление и как определённые продукты могут влиять на риск развития у ребёнка аутоиммунных заболеваний, таких как диабет 1-го типа, мамы могут чувствовать себя увереннее, делая правильный выбор в своем питании.

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