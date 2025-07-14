Как дым от лесных пожаров влияет на иммунную систему

Лесные пожары – не редкость в засушливую погоду, несмотря на все предпринимаемые превентивные меры. Это верно и для России, и для Канады, и для США, и для Турции. И для других стран.
Ученые задались вопросом о том, как дым и гарь, которые ощущают в воздухе местные жители, к дому которых подкрадываются пожары, влияют на их иммунитет.
Однако новое исследование утверждает, что лесные пожары могут наносить больший ущерб здоровью, чем считалось ранее.
Что показало исследование
Пожары могут влиять на работу нашей иммунной системы, из-за чего люди начинают чаще болеть.
Чтобы собрать информацию для исследования, учёные взяли образцы крови у 31 пожарного и у людей, пострадавших от лесных пожаров, и сравнили их с образцами 29 человек, живущих в районах, не затронутых пожарами, сообщает U.S News.
В пресс-релизе Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана было объявлено, что «исследование выявило ряд изменений на клеточном уровне у людей, подвергавшихся воздействию дыма, по сравнению с теми, кто не подвергался такому воздействию».
«У людей, подвергшихся воздействию дыма, «наблюдалось увеличение количества CD8+ Т-клеток памяти (тип иммунных клеток, критически важных для долгосрочного иммунитета против патогенов), а также повышение уровня активации и биомаркеров хемокиновых рецепторов (показателей воспаления и иммунной активности) в различных типах клеток»,
— говорится в пресс-релизе.
Кроме того, у тех, кто подвергался воздействию дыма, были выявлены изменения в 133 генах, связанных с аллергией и астмой, а также повышенное содержание токсичных металлов, включая ртуть и кадмий, в иммунных клетках.
Главный научный сотрудник отдела гигиены окружающей среды и ведущий автор исследования Мэри Джонсон, заявила:
«Наши результаты показывают, что иммунная система чрезвычайно чувствительна к воздействию окружающей среды, например к воздействию дыма от пожаров, даже у здоровых людей. Точное понимание этого процесса может помочь нам раньше выявлять нарушения иммунной системы, вызванные воздействием дыма, и проложить путь к новым методам лечения, которые позволят смягчить или полностью предотвратить последствия воздействия дыма и загрязняющих веществ в окружающей среде для здоровья».
Бактерии и вирусы переносятся вместе с дымом
В еще одном исследовании, опубликованном в журнале Science, учёные обнаружили, что дым от лесных пожаров может переносить болезнетворные бактерии и грибки.
Исследователи Леда Кобзиар и Джордж Томпсон смоделировали процесс распространения бактериальных и грибковых клеток в дыму от лесных пожаров. Они пришли к выводу, что клубы дыма могут переносить опасные концентрации патогенов и распространять их на обширных территориях.
Долинная лихорадка (кокцидиоидомикоз), например, — это грибковая инфекция, часто встречающаяся у пожарных в США, работающих в условиях лесных пожаров.
Поднявшись в воздух, дым может стать удивительно благоприятной средой для патогенных организмов. Углерод — один из побочных продуктов горения, и частицы углерода в шлейфе дыма могут стать «временной средой обитания для почвенных микробов», как пишут исследователи. Кроме того, частицы отмерших растений и твёрдые частицы, попавшие в дым, могут защитить биоаэрозоли от ультрафиолетовых лучей, которые обычно их уничтожают, а водяной пар в дыме не даёт им пересохнуть и погибнуть.