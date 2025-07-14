Как дым от лесных пожаров влияет на иммунную систему

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Лесные пожары – не редкость в засушливую погоду, несмотря на все предпринимаемые превентивные меры. Это верно и для России, и для Канады, и для США, и для Турции. И для других стран.

Ученые задались вопросом о том, как дым и гарь, которые ощущают в воздухе местные жители, к дому которых подкрадываются пожары, влияют на их иммунитет.

Люди, страдающие аллергией, могут подтвердить, что из-за дыма от лесных пожаров у них чешутся глаза, закладывает нос и болит горло.

Однако новое исследование утверждает, что лесные пожары могут наносить больший ущерб здоровью, чем считалось ранее.

Фото: страница сайта mensjournal.com

Что показало исследование

Пожары могут влиять на работу нашей иммунной системы, из-за чего люди начинают чаще болеть.

Исследователи опубликовали в журнале Natural Medicine доклад о том, что вдыхание дыма может влиять на человека на клеточном уровне.

Чтобы собрать информацию для исследования, учёные взяли образцы крови у 31 пожарного и у людей, пострадавших от лесных пожаров, и сравнили их с образцами 29 человек, живущих в районах, не затронутых пожарами, сообщает U.S News.

В пресс-релизе Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана было объявлено, что «исследование выявило ряд изменений на клеточном уровне у людей, подвергавшихся воздействию дыма, по сравнению с теми, кто не подвергался такому воздействию».

«У людей, подвергшихся воздействию дыма, «наблюдалось увеличение количества CD8+ Т-клеток памяти (тип иммунных клеток, критически важных для долгосрочного иммунитета против патогенов), а также повышение уровня активации и биомаркеров хемокиновых рецепторов (показателей воспаления и иммунной активности) в различных типах клеток»,

— говорится в пресс-релизе.

Кроме того, у тех, кто подвергался воздействию дыма, были выявлены изменения в 133 генах, связанных с аллергией и астмой, а также повышенное содержание токсичных металлов, включая ртуть и кадмий, в иммунных клетках.

Главный научный сотрудник отдела гигиены окружающей среды и ведущий автор исследования Мэри Джонсон, заявила:

«Наши результаты показывают, что иммунная система чрезвычайно чувствительна к воздействию окружающей среды, например к воздействию дыма от пожаров, даже у здоровых людей. Точное понимание этого процесса может помочь нам раньше выявлять нарушения иммунной системы, вызванные воздействием дыма, и проложить путь к новым методам лечения, которые позволят смягчить или полностью предотвратить последствия воздействия дыма и загрязняющих веществ в окружающей среде для здоровья».

Бактерии и вирусы переносятся вместе с дымом

В еще одном исследовании, опубликованном в журнале Science, учёные обнаружили, что дым от лесных пожаров может переносить болезнетворные бактерии и грибки.

Исследователи Леда Кобзиар и Джордж Томпсон смоделировали процесс распространения бактериальных и грибковых клеток в дыму от лесных пожаров. Они пришли к выводу, что клубы дыма могут переносить опасные концентрации патогенов и распространять их на обширных территориях.

Риски для здоровья, связанные с дымом, такие как астма и бронхит, и даже некоторые инфекции, передающиеся через дым, уже хорошо изучены, отмечают исследователи.

Долинная лихорадка (кокцидиоидомикоз), например, — это грибковая инфекция, часто встречающаяся у пожарных в США, работающих в условиях лесных пожаров.

Поднявшись в воздух, дым может стать удивительно благоприятной средой для патогенных организмов. Углерод — один из побочных продуктов горения, и частицы углерода в шлейфе дыма могут стать «временной средой обитания для почвенных микробов», как пишут исследователи. Кроме того, частицы отмерших растений и твёрдые частицы, попавшие в дым, могут защитить биоаэрозоли от ультрафиолетовых лучей, которые обычно их уничтожают, а водяной пар в дыме не даёт им пересохнуть и погибнуть.

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