Как пережить жару в городе: 10 способов

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Лето — время солнца, мороженого и открытых одежд. Но вместе с тем — это и испытание для тех, кто проводит жаркие дни в душных квартирах, асфальтовых джунглях и переполненном транспорте.

Фото: pxhere
Городская жара изматывает сильнее, чем пляжная: здесь меньше тени, асфальт и бетон раскаляются, а воздух часто застойный. Но не все так плохо. Мойка78 подготовила 10 способов, которые помогут облегчить состояние в летний зной и сделать городское лето более терпимым — а может, и приятным.
  • Выбирайте правильную одежду

Одежда должна быть легкой, свободной и из натуральных тканей — хлопка, льна или вискозы. Темные цвета лучше оставить до осени: они притягивают солнечные лучи. Идеальный вариант — светлые, дышащие ткани, закрывающие плечи и шею, чтобы избежать ожогов.

  • Охлаждайте воздух — даже без кондиционера

Если кондиционер — не ваша история, есть альтернативы. Проветривайте квартиру ночью и рано утром. Днем зашторивайте окна, особенно те, что выходят на солнечную сторону. Можно повесить влажные простыни или полотенца у открытых окон: испаряясь, они немного охлаждают воздух. А еще помогают вентиляторы с бутылками льда перед ними — простой лайфхак, работающий как мини-сплит.

  • Пейте воду (но не только)
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Во время жары важно пить много воды — это знают все. Но не забывайте и про напитки с электролитами: минералка, домашние лимонады с щепоткой соли, кокосовая вода. Чрезмерное потоотделение выводит не только воду, но и важные соли, поэтому простая вода — не всегда достаточно.
  • Ешь легко

Жирная, жареная и горячая пища заставляет тело тратить больше энергии и поднимает внутреннюю температуру. Летом лучше переходить на фрукты, овощи, салаты, холодные супы, ягоды и морсы. Отличный выбор — окрошка, гаспачо, арбуз и мятный чай.

  • Избегайте активностей в полуденные часы

С 11.00 до 16.00 на улице особенно жарко. По возможности старайтесь не выходить в это время, особенно на солнце. Если все же нужно — надевайте головной убор, солнцезащитные очки и пользуйся кремом с SPF.

  • Освежайте кожу правильно

Холодный душ — да, но не ледяной: резкий контраст может навредить сосудам. Лучше принять прохладный душ или протереть кожу влажными салфетками. Хорошо работают освежающие спреи с алоэ или термальной водой — их удобно носить с собой.

  • Следите за сном
Фото: pxhere
В жару тяжело заснуть — особенно в душной квартире. Помогут прохладный душ перед сном, легкая пижама из натуральной ткани, тонкое постельное белье и минимум электроники в спальне. Можешь положить охлажденную подушку (или даже бутылку с водой) под простыню — и попробовать заснуть с вентилятором у изголовья.
  • Пользуйтесь холодом с умом

Лед, мокрые платки, холодные компрессы — все это помогает снизить температуру тела. Особо эффективно прикладывать прохладные предметы к запястьям, шее, подмышкам и стопам — в этих зонах проходят крупные сосуды, и охлаждение работает быстрее.

  • Перемещайтесь грамотно

Если в городе работает метро — используйте его, оно прохладнее, чем автобусы. По возможности планируйте перемещения на раннее утро или поздний вечер. Велосипед может стать спасением, особенно если позволяет рельеф и расстояние. И не забывайте солнцезащитный крем даже в транспорте — через стекло тоже можно получить ожог.

  • Меняйте распорядок
Фото: pxhere
Когда жара не отступает, можно попробовать изменить режим дня: встать пораньше, пока еще прохладно, и использовать утренние часы для дел. Днем — отдых, чтение, работа в тени. Вечером — прогулки, встречи, активность. Такой подход ближе к южной системе сиесты и вполне оправдан в пик лета.
  • А если все совсем невыносимо…

Не стесняйтесь заходить в кафе, торговые центры, библиотеки — это оазисы прохлады в жарком городе. Иногда пару часов в кондиционированном помещении могут дать телу и мозгу необходимую передышку.

Как охладиться в квартире

Жара в помещении. Фото: pxhere
Петербург изнывает от жары уже несколько дней. Те, кто не планирует уезжать на выходные за город, вынуждены искать способы спастись от духоты. Раскаленные квартиры превращаются в настоящие сауны — солнце нагревает не только воздух, но и стены зданий. Мойка78 уже рассказывала, как помочь себе в таких условиях.
  • Пульверизатор
Фото: Мойка78

Один из необычных способов — опрыскивать металлические рамы на балконе ледяной водой. Разогретый на солнце металл сильно повышает температуру, а охлаждение рам помогает снизить жару не только на балконе, но и в комнатах.

  • Охлаждающее одеяло
Этот аксессуар помогает поддерживать комфортную температуру: впитывает влагу и быстро испаряет ее, создавая ощущение прохлады. Подойдет не только людям, но и питомцам, которые тяжело переносят жару.
  • Бутылка с водой и вентилятор

Простейший способ охладить комнату — поставить перед вентилятором бутылку с замороженной водой. Ледяной воздух быстро распространится по помещению. Саму бутылку можно прикладывать к телу, но осторожно: есть риск переохлаждения. Если под рукой нет бутылки, подойдет любой замороженный продукт в упаковке.

  • Таз с водой

Работая дома, можно опустить ноги в таз с прохладной водой — это поможет охладить все тело. Для усиления эффекта периодически добавляйте лед. Главное — не забыть про полотенце.

  • Морозилка как источник прохлады
Фото: Мойка78
В жару морозильная камера пригодится не только для хранения продуктов. В нее можно ненадолго положить одежду или постельное белье, а затем надеть или постелить охлажденные вещи.
  • Blackout-шторы

Плотные шторы, блокирующие солнечные лучи, снижают температуру в комнате. Главное — не забыть приоткрыть окно для вентиляции.

Как помочь кошке или собаке пережить жару

Фото: pxhere
Жаркая погода тяжело переносится не только людьми, но и домашними питомцами. Кошки и собаки могут перегреваться, страдать от обезвоживания и даже получить тепловой удар. Чтобы ваш любимец чувствовал себя комфортно, следуйте простым советам.
  • Обеспечьте прохладную воду

Меняйте воду в миске несколько раз в день — она должна быть свежей и прохладной. Добавьте в воду кубики льда или поставьте дополнительные миски в разных местах дома. Для собак можно использовать переносную поилку на прогулку.

  • Создайте тенистое место

Если питомец любит лежать на подоконнике или балконе, закройте шторы, чтобы защитить его от прямых солнечных лучей. Постелите прохладный коврик или положите влажное полотенце в любимом месте животного.

  • Используйте охлаждающие аксессуары
Специальные коврики с гелем или охлаждающим эффектом помогают снизить температуру тела. Можно завернуть в полотенце ледяную грелку или пластиковую бутылку с холодной водой и положить рядом с питомцем. В зоомагазинах продаются охлаждающие жилеты и банданы для собак.
  • Контролируйте активность

Выгуливайте собаку рано утром или вечером, когда жара спадает. Избегайте долгих пробежек и игр под палящим солнцем. Кошки в жару обычно сами становятся менее активными — не тревожьте их лишний раз.

  • Влажные обтирания
Фото: PxHere

Протрите лапы, живот и уши питомца влажной тканью (не ледяной!). Можно слегка сбрызнуть шерсть водой из пульверизатора, но не мочить кошку полностью — они этого не любят.

  • Никогда не оставляйте в закрытой машине

Даже на пять минут в жару салон автомобиля превращается в смертельную ловушку.

  • Следите за признаками перегрева
Учащенное дыхание, вялость, покраснение языка и десен, рвота — тревожные симптомы. При подозрении на тепловой удар немедленно переместите питомца в прохладу, дайте воды и обратитесь к ветеринару.

Рекомендации по работе в условиях жары

Фото: PxHere

В период экстремально высоких температур соблюдение особого режима труда становится необходимостью. Роспотребнадзор давно разработал правила безопасности для тех, кто вынужден работать в условиях перегрева — на открытом воздухе или в помещениях без кондиционирования. Напоминает о них.

Режим работы при повышенных температурах

  • В кондиционируемых помещениях оптимальная температура — 24–25 градусов.
  • Без кондиционера:
    • 28,5 градуса — сокращение рабочего дня на час;
    • 29 градуса — на два часа;
    • 30,5 градуса — на четыре часа.

Работа на открытом воздухе

Фото: pxhere
  • При 32,5 градусах и выше трудовая деятельность классифицируется как опасная (экстремальная).
  • Рекомендуемый режим:
    • 15-20 минут работы → 10–12 минут отдыха в прохладном помещении.
    • Максимальная продолжительность нагрузки за смену:
      • 4-5 часов — в спецодежде;
      • 1,5-2 часа — без защиты.
  • Предпочтительное время выполнения работ — утренние или вечерние часы.
  • К работе в таких условиях допускаются лица от 25 до 40 лет.

Защитные меры

  • Использование спецодежды из плотных тканей, отражающих тепло.
  • Обязателен регулярный питьевой режим:
    • Вода +10–15 градусов в свободном доступе.
    • Оптимальное потребление — 0,5 л/час (примерно чашка каждые 20 минут).
    • В рацион стоит включить овощи, фрукты и витаминизированные продукты.

Соблюдение этих правил поможет избежать перегрева, обезвоживания и теплового удара, сохраняя здоровье и работоспособность в экстремальных условиях.

Полезные товары для спасения от жары: что стоит купить

Мойка78 собрала универсальный список товаров, которые можно легко найти на маркетплейсах — они действительно помогают чувствовать себя комфортнее в жаркие дни и ночи.
  • Охлаждающая подушка
Фото: скриншот товара с маркетплейсов

Это подушки с охлаждающим эффектом или специальные гелевые вкладыши, которые можно класть в наволочку или использовать отдельно.

Чем помогает: поглощают лишнее тепло и долго остаются прохладными, помогают быстрее заснуть в душной комнате.

Цены начинаются от 2 тыс. рублей. В среднем, около 5 тыс. рублей.

  • Мини-вентилятор (настольный или портативный)
Фото: скриншот товара с маркетплейсов

Это компактные вентиляторы, работающие от USB или батареек. Есть даже модели с функцией распыления воды.

Чем помогает: создает личную зону прохлады на рабочем столе, в транспорте или на прогулке. Подойдет офисным работникам, студентам, мамам с детьми — всем, кто часто бывает в душных помещениях.

Цена в среднем не превышает тысячи рублей.

  • Охлаждающие спреи для лица и тела
Фото: скриншот товара с маркетплейсов

Это термальные воды, мисты с ментолом, огурцом или алоэ, а также аптечные охлаждающие гели.

Чем помогает: мгновенно освежают, увлажняют и слегка охлаждают кожу. Особенно выручают в дороге. Подойдет тем, кто много времени проводит на улице или в транспорте.

Цена, как и на прошлом товаре, в среднем не превышает тысячи рублей.

  • Охлаждающее постельное белье / наматрасники
Фото: скриншот товара с маркетплейсов

Это текстиль с добавлением охлаждающих волокон или специальными вставками.

Чем помогает: не накапливает тепло, дает приятное ощущение прохлады во время сна. Подойдет тем, кто страдает от бессонницы из-за жары.

Цена разнится, но в среднем от 2 до 6 тыс. рублей.

  • Насадка-душ с эффектом «тумана»
Фото: скриншот товара с маркетплейсов

Это специальные насадки на душ, которые распыляют воду как легкий спрей.

Чем помогает: дает ощущение мягкого, прохладного дождя. Отличное решение, если душ с обычной струей только раздражает.

Можно найти экономные варианты до 500-700 рублей.

Итог

Городская жара — это не только испытание, но и шанс замедлиться, пересмотреть привычки и добавить немного «летнего дзена» в повседневную суету. Относитесь к себе бережно, давайте себе отдых, слушайте свое тело — и помните: даже самое знойное лето когда-нибудь заканчивается.
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