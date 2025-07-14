Как пережить жару в городе: 10 способов

Лето — время солнца, мороженого и открытых одежд. Но вместе с тем — это и испытание для тех, кто проводит жаркие дни в душных квартирах, асфальтовых джунглях и переполненном транспорте.
- Выбирайте правильную одежду
Одежда должна быть легкой, свободной и из натуральных тканей — хлопка, льна или вискозы. Темные цвета лучше оставить до осени: они притягивают солнечные лучи. Идеальный вариант — светлые, дышащие ткани, закрывающие плечи и шею, чтобы избежать ожогов.
- Охлаждайте воздух — даже без кондиционера
Если кондиционер — не ваша история, есть альтернативы. Проветривайте квартиру ночью и рано утром. Днем зашторивайте окна, особенно те, что выходят на солнечную сторону. Можно повесить влажные простыни или полотенца у открытых окон: испаряясь, они немного охлаждают воздух. А еще помогают вентиляторы с бутылками льда перед ними — простой лайфхак, работающий как мини-сплит.
- Пейте воду (но не только)
- Ешь легко
Жирная, жареная и горячая пища заставляет тело тратить больше энергии и поднимает внутреннюю температуру. Летом лучше переходить на фрукты, овощи, салаты, холодные супы, ягоды и морсы. Отличный выбор — окрошка, гаспачо, арбуз и мятный чай.
- Избегайте активностей в полуденные часы
С 11.00 до 16.00 на улице особенно жарко. По возможности старайтесь не выходить в это время, особенно на солнце. Если все же нужно — надевайте головной убор, солнцезащитные очки и пользуйся кремом с SPF.
- Освежайте кожу правильно
Холодный душ — да, но не ледяной: резкий контраст может навредить сосудам. Лучше принять прохладный душ или протереть кожу влажными салфетками. Хорошо работают освежающие спреи с алоэ или термальной водой — их удобно носить с собой.
- Следите за сном
- Пользуйтесь холодом с умом
Лед, мокрые платки, холодные компрессы — все это помогает снизить температуру тела. Особо эффективно прикладывать прохладные предметы к запястьям, шее, подмышкам и стопам — в этих зонах проходят крупные сосуды, и охлаждение работает быстрее.
- Перемещайтесь грамотно
Если в городе работает метро — используйте его, оно прохладнее, чем автобусы. По возможности планируйте перемещения на раннее утро или поздний вечер. Велосипед может стать спасением, особенно если позволяет рельеф и расстояние. И не забывайте солнцезащитный крем даже в транспорте — через стекло тоже можно получить ожог.
- Меняйте распорядок
- А если все совсем невыносимо…
Не стесняйтесь заходить в кафе, торговые центры, библиотеки — это оазисы прохлады в жарком городе. Иногда пару часов в кондиционированном помещении могут дать телу и мозгу необходимую передышку.
Как охладиться в квартире
- Пульверизатор
Один из необычных способов — опрыскивать металлические рамы на балконе ледяной водой. Разогретый на солнце металл сильно повышает температуру, а охлаждение рам помогает снизить жару не только на балконе, но и в комнатах.
- Охлаждающее одеяло
- Бутылка с водой и вентилятор
Простейший способ охладить комнату — поставить перед вентилятором бутылку с замороженной водой. Ледяной воздух быстро распространится по помещению. Саму бутылку можно прикладывать к телу, но осторожно: есть риск переохлаждения. Если под рукой нет бутылки, подойдет любой замороженный продукт в упаковке.
- Таз с водой
Работая дома, можно опустить ноги в таз с прохладной водой — это поможет охладить все тело. Для усиления эффекта периодически добавляйте лед. Главное — не забыть про полотенце.
- Морозилка как источник прохлады
- Blackout-шторы
Плотные шторы, блокирующие солнечные лучи, снижают температуру в комнате. Главное — не забыть приоткрыть окно для вентиляции.
Как помочь кошке или собаке пережить жару
- Обеспечьте прохладную воду
Меняйте воду в миске несколько раз в день — она должна быть свежей и прохладной. Добавьте в воду кубики льда или поставьте дополнительные миски в разных местах дома. Для собак можно использовать переносную поилку на прогулку.
- Создайте тенистое место
Если питомец любит лежать на подоконнике или балконе, закройте шторы, чтобы защитить его от прямых солнечных лучей. Постелите прохладный коврик или положите влажное полотенце в любимом месте животного.
- Используйте охлаждающие аксессуары
- Контролируйте активность
Выгуливайте собаку рано утром или вечером, когда жара спадает. Избегайте долгих пробежек и игр под палящим солнцем. Кошки в жару обычно сами становятся менее активными — не тревожьте их лишний раз.
- Влажные обтирания
Протрите лапы, живот и уши питомца влажной тканью (не ледяной!). Можно слегка сбрызнуть шерсть водой из пульверизатора, но не мочить кошку полностью — они этого не любят.
- Никогда не оставляйте в закрытой машине
Даже на пять минут в жару салон автомобиля превращается в смертельную ловушку.
- Следите за признаками перегрева
Рекомендации по работе в условиях жары
В период экстремально высоких температур соблюдение особого режима труда становится необходимостью. Роспотребнадзор давно разработал правила безопасности для тех, кто вынужден работать в условиях перегрева — на открытом воздухе или в помещениях без кондиционирования. Напоминает о них.
Режим работы при повышенных температурах
- В кондиционируемых помещениях оптимальная температура — 24–25 градусов.
- Без кондиционера:
- 28,5 градуса — сокращение рабочего дня на час;
- 29 градуса — на два часа;
- 30,5 градуса — на четыре часа.
Работа на открытом воздухе
- При 32,5 градусах и выше трудовая деятельность классифицируется как опасная (экстремальная).
- Рекомендуемый режим:
- 15-20 минут работы → 10–12 минут отдыха в прохладном помещении.
- Максимальная продолжительность нагрузки за смену:
- 4-5 часов — в спецодежде;
- 1,5-2 часа — без защиты.
- Предпочтительное время выполнения работ — утренние или вечерние часы.
- К работе в таких условиях допускаются лица от 25 до 40 лет.
Защитные меры
- Использование спецодежды из плотных тканей, отражающих тепло.
- Обязателен регулярный питьевой режим:
- Вода +10–15 градусов в свободном доступе.
- Оптимальное потребление — 0,5 л/час (примерно чашка каждые 20 минут).
- В рацион стоит включить овощи, фрукты и витаминизированные продукты.
Соблюдение этих правил поможет избежать перегрева, обезвоживания и теплового удара, сохраняя здоровье и работоспособность в экстремальных условиях.
Полезные товары для спасения от жары: что стоит купить
- Охлаждающая подушка
Это подушки с охлаждающим эффектом или специальные гелевые вкладыши, которые можно класть в наволочку или использовать отдельно.
Чем помогает: поглощают лишнее тепло и долго остаются прохладными, помогают быстрее заснуть в душной комнате.
Цены начинаются от 2 тыс. рублей. В среднем, около 5 тыс. рублей.
- Мини-вентилятор (настольный или портативный)
Это компактные вентиляторы, работающие от USB или батареек. Есть даже модели с функцией распыления воды.
Цена в среднем не превышает тысячи рублей.
- Охлаждающие спреи для лица и тела
Это термальные воды, мисты с ментолом, огурцом или алоэ, а также аптечные охлаждающие гели.
Чем помогает: мгновенно освежают, увлажняют и слегка охлаждают кожу. Особенно выручают в дороге. Подойдет тем, кто много времени проводит на улице или в транспорте.
Цена, как и на прошлом товаре, в среднем не превышает тысячи рублей.
- Охлаждающее постельное белье / наматрасники
Это текстиль с добавлением охлаждающих волокон или специальными вставками.
Цена разнится, но в среднем от 2 до 6 тыс. рублей.
- Насадка-душ с эффектом «тумана»
Это специальные насадки на душ, которые распыляют воду как легкий спрей.
Чем помогает: дает ощущение мягкого, прохладного дождя. Отличное решение, если душ с обычной струей только раздражает.
Можно найти экономные варианты до 500-700 рублей.