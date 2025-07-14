Сколько калорий нужно именно вам для сохранения идеального веса

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Эксперт озвучила формулу, по которой можно рассчитать баланс калорий для сохранения текущего веса.

Фото: pxhere
О весе и объеме талии заботятся люди всех возрастов, но с годами вопрос встает все острее. Любимые джинсы становятся малы, а отражение в зеркале перестает радовать глаз. Тогда-то человек ищет способ сбросить «лишнее», но теряется в потоке информации.

В беседе с RuNews24.ru эксперт по биохакингу Мария Молоствова отметила, что контроль веса – простой математический расчет. Для этого достаточно отследить, сколько калорий попадает на тарелку желающего прийти в форму.

Однако и в этом деле есть свои подводные камни. Например, опасность таится в скрытых калориях.

 

«Даже если кажется, что «я ничего такого не ем», в дело вступают готовые соусы, снеки, выпечка и сладости»,

– отметила эксперт.

Похудение – всего лишь баланс между поступающей и растрачиваемой энергией. Если человек ест меньше, чем расходует, то тело начинает терять вес. Единственная загвоздка в этом деле – верный расчет.

Для этого используют специальные формулы. Самая популярная и научно доказанная – формула Харриса-Бенедикта, зависящая от пола человека.

Для мужчины она выглядит так:

Калории в сутки = 88,36 + (13,4 × вес, кг) + (4,8 × рост, см) – (5,7 × возраст, лет)

Для женщины:

Калории в сутки = 447,6 + (9,2 × вес, кг) + (3,1 × рост, см) – (4,3 × возраст, лет)

После полученное значение нужно умножить на коэффициент активности.

При минимуме физической активности, нужно умножить результат на 1.2. При наличии легких тренировок 1-3 раза в неделю, значение умножают на 1.375. Если активность средняя, то на 1.55. В случае, если спорт в жизни присутствует 6-7 дней в неделю, итог умножается на 1.725.

Новое значение – итоговый калораж, необходимый для поддержания текущих кондиций. В случае, если вес нужно снизить, значение нужно уменьшить на 10-20%.

По словам Молоствовой, дневной рацион должен быть наполнен цельной едой – крупами, мясом, молочной продукцией и овощами. Стоит отдать предпочтение рыбе, орехам и натуральным нерафинированным маслам.

Сахар не нужно исключать совсем, но уменьшить число печенья, тортов и булок важно. Также стоит оградить себя от продуктов высокой степени переработки. В основном это фастфуд и кондитерские изделия.

При подсчете важно смотреть на калории не только еды, но и напитков и соусов. Неподсчитанная порция масла или кетчупа может перечеркнуть дефицит. Как итог – человек не худеет.

Подсчет – не мучение, а идеальное решение, чтобы сохранить форму на долгие годы жизни.

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