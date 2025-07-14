Сколько калорий нужно именно вам для сохранения идеального веса

Эксперт озвучила формулу, по которой можно рассчитать баланс калорий для сохранения текущего веса.
В беседе с RuNews24.ru эксперт по биохакингу Мария Молоствова отметила, что контроль веса – простой математический расчет. Для этого достаточно отследить, сколько калорий попадает на тарелку желающего прийти в форму.
«Даже если кажется, что «я ничего такого не ем», в дело вступают готовые соусы, снеки, выпечка и сладости»,
– отметила эксперт.
Похудение – всего лишь баланс между поступающей и растрачиваемой энергией. Если человек ест меньше, чем расходует, то тело начинает терять вес. Единственная загвоздка в этом деле – верный расчет.
Для мужчины она выглядит так:
Калории в сутки = 88,36 + (13,4 × вес, кг) + (4,8 × рост, см) – (5,7 × возраст, лет)
Для женщины:
Калории в сутки = 447,6 + (9,2 × вес, кг) + (3,1 × рост, см) – (4,3 × возраст, лет)
После полученное значение нужно умножить на коэффициент активности.
Новое значение – итоговый калораж, необходимый для поддержания текущих кондиций. В случае, если вес нужно снизить, значение нужно уменьшить на 10-20%.
Сахар не нужно исключать совсем, но уменьшить число печенья, тортов и булок важно. Также стоит оградить себя от продуктов высокой степени переработки. В основном это фастфуд и кондитерские изделия.
Подсчет – не мучение, а идеальное решение, чтобы сохранить форму на долгие годы жизни.