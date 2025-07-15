Более 111 опасных химических соединений в организме детей от 2 до 4 лет

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Согласно новому исследованию, маленькие дети подвергаются воздействию большого количества потенциально токсичных химических веществ ещё до того, как попадают в детский сад, не говоря уже о школе.

Исследование, проведенное Калифорнийским университетом в США, подтвердило, что маленькие дети часто подвергаются воздействию различных химических веществ, концентрация которых в их организме часто превышает уровень, который наблюдался во время внутриутробного развития.

Ученые призвали расширить биомониторинг новых химических веществ, вызывающих обеспокоенность, и изучить их влияние на здоровье данной группы населения, которая традиционно считается наиболее уязвимой.

Фото: страница сайта pubs.acs.org

Что показало исследование

В исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Environmental Science and Technology в понедельник, 30 июня, было проанализировано воздействие химических веществ на 201 ребёнка в возрасте от 2 до 4 лет в период с 2010 по 2021 год.

Для этого использовались образцы мочи детей после рождения и большинства их матерей во время беременности. Исследователи сосредоточились на 111 химических веществах.

В результате было обнаружено, что из 111 химических веществ 96 были выявлены как минимум у пяти детей, а 48 — более чем у 50 % детей. Кроме того, 34 вещества были обнаружены более чем у 90 % детей, в том числе девять веществ, которые не были включены в национальный биомониторинг США.

Исследование показало, что дети подвергаются воздействию фталатов, парабенов, бактерицидных средств и других химических веществ в ходе повседневных действий, таких как приём пищи, питьё, вдыхание воздуха в помещении и на улице, а также прикосновение к загрязнённым поверхностям.

«Наше исследование показывает, что дети часто подвергаются воздействию потенциально вредных химических веществ. Это вызывает тревогу, поскольку мы знаем, что ранний детский возраст — критически важный период для развития мозга и организма в целом. Известно или предполагается, что многие из этих химических веществ влияют на гормональный фон, развитие мозга и иммунную функцию»,

— заявила ведущий автор исследования профессор Дебора Беннетт из Калифорнийского университета.

«Воздействие некоторых химических веществ в раннем детстве, таких как пестициды, пластификаторы и антипирены, связано с задержкой развития, нарушением гормонального фона и другими долгосрочными проблемами со здоровьем»,

— добавила профессор.

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