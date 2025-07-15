Более 111 опасных химических соединений в организме детей от 2 до 4 лет

Согласно новому исследованию, маленькие дети подвергаются воздействию большого количества потенциально токсичных химических веществ ещё до того, как попадают в детский сад, не говоря уже о школе.
Ученые призвали расширить биомониторинг новых химических веществ, вызывающих обеспокоенность, и изучить их влияние на здоровье данной группы населения, которая традиционно считается наиболее уязвимой.
Что показало исследование
Для этого использовались образцы мочи детей после рождения и большинства их матерей во время беременности. Исследователи сосредоточились на 111 химических веществах.
Исследование показало, что дети подвергаются воздействию фталатов, парабенов, бактерицидных средств и других химических веществ в ходе повседневных действий, таких как приём пищи, питьё, вдыхание воздуха в помещении и на улице, а также прикосновение к загрязнённым поверхностям.
«Наше исследование показывает, что дети часто подвергаются воздействию потенциально вредных химических веществ. Это вызывает тревогу, поскольку мы знаем, что ранний детский возраст — критически важный период для развития мозга и организма в целом. Известно или предполагается, что многие из этих химических веществ влияют на гормональный фон, развитие мозга и иммунную функцию»,
— заявила ведущий автор исследования профессор Дебора Беннетт из Калифорнийского университета.
«Воздействие некоторых химических веществ в раннем детстве, таких как пестициды, пластификаторы и антипирены, связано с задержкой развития, нарушением гормонального фона и другими долгосрочными проблемами со здоровьем»,
— добавила профессор.