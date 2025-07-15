Как по запаху определить болезнь

От /

У каждого человека свой уникальный запах тела и пота. Однако в некоторых случаях он может меняться — и это уже повод обратить внимание на состояние здоровья.

Фото: PxHere
О том, какие запахи могут сигнализировать о возможных заболеваниях, в своем Telegram-канале рассказала профессор, заслуженный врач России Оксана Драпкина.

Как запах связан с выбором партнера

По словам Драпкиной, ученые давно пришли к выводу, что запах играет важную роль в выборе партнера — он помогает нам интуитивно искать того, кто максимально подходит для продолжения рода. В этом процессе ключевую роль играют молекулы главного комплекса гистосовместимости (ГКГ), который тесно связан с работой иммунной системы.

Как показали эксперименты с участием как животных, так и людей, запах тела потенциального партнера кажется более привлекательным, если его ГКГ сильно отличается от собственного. Природа таким образом обеспечивает генетическое разнообразие и устойчивость будущего потомства к заболеваниям, а также препятствует близкородственному спариванию.

Откуда берется запах тела

Фото: pxhere

Запах тела человека формируется благодаря работе апокринных потовых желез, которые расположены, в основном, в области подмышек и половых органов. Эти железы выделяют особые вещества, которые затем расщепляются бактериями, обитающими на поверхности кожи. В результате образуются соединения, обладающие выраженным запахом — именно так и появляется индивидуальный «аромат» пота.

Драпкина подчеркивает, что на формирование запаха влияют сразу несколько факторов: генетика, рацион, используемая одежда, уровень физической активности, психоэмоциональное состояние и, конечно, личная гигиена. У здорового человека, который не пренебрегает уходом за собой, запах не бывает резким, зловонным или отталкивающим.

Когда запах становится тревожным симптомом

Фото: pxhere

Ранее врачи нередко использовали обоняние как инструмент диагностики, «принюхиваясь» к пациенту. Существует даже методика, в которой задействуются специально обученные собаки: благодаря исключительно острому нюху они способны обнаруживать болезнь на самых ранних стадиях.

По словам Оксаны Драпкиной, резкое изменение запаха тела или биологических жидкостей может указывать на развитие определенного заболевания. Если человек чувствует, что его обычный запах стал иным или заметно изменился запах у близкого, это может быть поводом для обращения к врачу.

Какие заболевания могут вызывать изменение запаха

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Неинфекционные болезни:

  • Ацетоновый или запах прелых яблок может указывать на сахарный диабет.
  • Ароматы грибов, плесени, либо гниющего мяса — это возможный признак онкологического заболевания на поздней стадии.
  • Запах мочи от кожи или изо рта может быть связан с почечной недостаточностью.
  • Тухлый, сладковатый запах изо рта иногда сопровождает тяжёлые поражения печени.

Генетические заболевания:

  • Мышиный запах от тела характерен для фенилкетонурии.
  • Запах вареной капусты может говорить о тирозинемии.
  • Аромат кленового сиропа от мочи — возможный симптом лейциноза.
  • Резкий рыбный запах тела встречается при триметиламинурии.
  • Моча с запахом грязных носков (или потных ног) — признак изовалериановой ацидемии.

Инфекционные заболевания:

  • Запах пива может указывать на открытую форму туберкулеза.
  • Сладковатый аромат, напоминающий мед, карамель или жасмин, часто сопровождает инфицирование синегнойной палочкой.
  • Запах ржаного хлеба характерен для брюшного тифа.
  • Приторный запах гниющих яблок может быть признаком дифтерии.

Когда стоит насторожиться

Если запах тела внезапно изменился, стал резко выраженным или неприятным, не стоит это игнорировать. Особенно важно обратить внимание, если изменение не связано с рационом, гигиеной или стрессом. Медики советуют в таких случаях проконсультироваться со специалистом и при необходимости пройти обследование — ведь запах действительно может многое рассказать о внутреннем состоянии организма.

Пот, за которым нужно следить

Фото: PxHere

Как в своих соцсетях пояснял министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, резкое изменение запаха пота может свидетельствовать о развитии различных заболеваний. В таких случаях специалисты рекомендуют не маскировать неприятный запах дезодорантами, а обратиться за консультацией к врачу для выявления точной причины и проведения необходимой диагностики.

Сам по себе пот практически не имеет запаха. Неприятный аромат часто возникает вследствие недостаточной или несвоевременной гигиены, а также может быть связан с употреблением определенных продуктов.

Например, брокколи, цветная капуста, чеснок, лук, приправы карри и тмин придают поту сернистый оттенок, а свекла, соя и шпинат могут вызывать рыбный запах. После употребления алкоголя организм выделяет так называемый «похмельный пот», через который выводятся продукты распада спиртного.

Однако в некоторых случаях изменение запаха пота действительно указывает на проблемы со здоровьем. Запах ацетона или сладковатый аромат груш может свидетельствовать о развитии сахарного диабета.

Аммиачный оттенок нередко сопровождает заболевания почек, а уксусный или кислый запах может сигнализировать о туберкулезе или дефиците витамина D. Запах вареного яичного белка или серы указывает на возможные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, а хлорный или рыбный аромат – на проблемы с печенью.

При внезапном изменении запаха пота специалисты настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, а обратиться к врачу для проведения обследования и выявления точной причины этого симптома. Своевременная диагностика поможет предотвратить развитие возможных заболеваний или скорректировать уже имеющиеся нарушения в организме.

Итог

Не игнорируйте непривычный запах, исходящий от тела – в некоторых случаях он помогает выявить болезнь на ранней стадии. Своевременная диагностика и коррекция образа жизни помогут сохранить здоровье и уверенность в себе.
Прокрутить вверх