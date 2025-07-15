Как по запаху определить болезнь

У каждого человека свой уникальный запах тела и пота. Однако в некоторых случаях он может меняться — и это уже повод обратить внимание на состояние здоровья.
Как запах связан с выбором партнера
По словам Драпкиной, ученые давно пришли к выводу, что запах играет важную роль в выборе партнера — он помогает нам интуитивно искать того, кто максимально подходит для продолжения рода. В этом процессе ключевую роль играют молекулы главного комплекса гистосовместимости (ГКГ), который тесно связан с работой иммунной системы.
Откуда берется запах тела
Запах тела человека формируется благодаря работе апокринных потовых желез, которые расположены, в основном, в области подмышек и половых органов. Эти железы выделяют особые вещества, которые затем расщепляются бактериями, обитающими на поверхности кожи. В результате образуются соединения, обладающие выраженным запахом — именно так и появляется индивидуальный «аромат» пота.
Когда запах становится тревожным симптомом
Ранее врачи нередко использовали обоняние как инструмент диагностики, «принюхиваясь» к пациенту. Существует даже методика, в которой задействуются специально обученные собаки: благодаря исключительно острому нюху они способны обнаруживать болезнь на самых ранних стадиях.
Какие заболевания могут вызывать изменение запаха
Неинфекционные болезни:
- Ацетоновый или запах прелых яблок может указывать на сахарный диабет.
- Ароматы грибов, плесени, либо гниющего мяса — это возможный признак онкологического заболевания на поздней стадии.
- Запах мочи от кожи или изо рта может быть связан с почечной недостаточностью.
- Тухлый, сладковатый запах изо рта иногда сопровождает тяжёлые поражения печени.
Генетические заболевания:
- Мышиный запах от тела характерен для фенилкетонурии.
- Запах вареной капусты может говорить о тирозинемии.
- Аромат кленового сиропа от мочи — возможный симптом лейциноза.
- Резкий рыбный запах тела встречается при триметиламинурии.
- Моча с запахом грязных носков (или потных ног) — признак изовалериановой ацидемии.
Инфекционные заболевания:
- Запах пива может указывать на открытую форму туберкулеза.
- Сладковатый аромат, напоминающий мед, карамель или жасмин, часто сопровождает инфицирование синегнойной палочкой.
- Запах ржаного хлеба характерен для брюшного тифа.
- Приторный запах гниющих яблок может быть признаком дифтерии.
Когда стоит насторожиться
Пот, за которым нужно следить
Как в своих соцсетях пояснял министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, резкое изменение запаха пота может свидетельствовать о развитии различных заболеваний. В таких случаях специалисты рекомендуют не маскировать неприятный запах дезодорантами, а обратиться за консультацией к врачу для выявления точной причины и проведения необходимой диагностики.
Например, брокколи, цветная капуста, чеснок, лук, приправы карри и тмин придают поту сернистый оттенок, а свекла, соя и шпинат могут вызывать рыбный запах. После употребления алкоголя организм выделяет так называемый «похмельный пот», через который выводятся продукты распада спиртного.
Аммиачный оттенок нередко сопровождает заболевания почек, а уксусный или кислый запах может сигнализировать о туберкулезе или дефиците витамина D. Запах вареного яичного белка или серы указывает на возможные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, а хлорный или рыбный аромат – на проблемы с печенью.
При внезапном изменении запаха пота специалисты настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, а обратиться к врачу для проведения обследования и выявления точной причины этого симптома. Своевременная диагностика поможет предотвратить развитие возможных заболеваний или скорректировать уже имеющиеся нарушения в организме.