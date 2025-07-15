Пить кефир вредно, но не всем: что рассказывает нутрициолог

Кефир давно считается символом правильного питания — он доступен, привычен, прост в употреблении и легко вписывается в любую диету. Его пьют утром, вечером, после еды и даже вместо нее. Но подходит ли кефир абсолютно всем? Как выбрать «правильный» вариант, и может ли он нанести вред? Об этом Мойке78 рассказала врач-терапевт, нутрициолог Елена Шураева.
Полезен ли кефир всем
Кому нельзя пить кефир:
- людям с аллергией на белки коровьего молока;
- при врожденной галактоземии — генетическом нарушении обмена углеводов;
- при тяжелой лактазной недостаточности — даже в сквашенном виде остается 2-3 г лактозы на 100 мл;
- пациентам с почечной недостаточностью IV–V стадии — из-за избытка фосфатов и калия;
- при активном гастрите с повышенной кислотностью и синдроме раздражённого кишечника, особенно с выраженным метеоризмом;
- при непереносимости гистамина, так как выдержанные кисломолочные продукты (включая кефир) — одни из главных его источников.
Даже такой привычный продукт, как кефир, требует индивидуального подхода.
Какой кефир выбрать: жирность, состав, пробиотики
Классический кефир (2,5% жирности)
Оптимален для большинства здоровых людей.
- Лучше всего усваивается кальций;
- Дает чувство сытости за счёт содержания казеина;
- Содержит жирорастворимые витамины A и K.
Обезжиренный кефир
Подходит для низкокалорийных диет, но:
- в нем меньше витаминов;
- более кисловатый на вкус;
- может быть менее комфортным для людей с гастритом из-за раздражающей кислотности.
Биокефир
Полезен после приема антибиотиков — восстанавливает микрофлору. Важно обращать внимание:
- на концентрацию живых бактерий — не ниже 10⁷ КОЕ/г;
- на срок годности — не более 10–14 дней, иначе микроорганизмы теряют активность.
Когда кефир может навредить
- Утром натощак
У некоторых людей может вызывать изжогу, особенно при чувствительном желудке. Молочная кислота стимулирует выработку гастрина, что повышает кислотность.
- На ночь
При рефлюкс-эзофагите категорически не рекомендован: в горизонтальном положении содержимое желудка легче попадает в пищевод, что усиливает симптомы.
- В сочетании с фруктами или сладкой выпечкой
Такое «полезное» комбо может привести к брожению и метеоризму. Простые сахара усиливают газообразование в ЖКТ при наличии кисломолочных бактерий.
Кефир и контроль веса: помогает или мешает
- 120 ккал;
- 8 г медленно перевариваемого казеина, дающего длительное чувство сытости;
- усиливает выработку гормонов насыщения (GLP-1), что снижает аппетит.
Идеален вечером, когда хочется «что-то перекусить», но при этом важно сохранить дефицит калорий. Но есть и минусы:
- у людей с неполной лактазной активностью может вызывать вздутие живота;
- при избыточном употреблении, особенно перекисшего кефира, возможно утреннее ощущение отёчности— из-за натрия и ферментации.
Чем заменить, если кефир не подходит
- Лактозо-свободный кефир или йогурт.
- Сохраняют пользу кисломолочного продукта, но не содержат молочный сахар — безопасны при лактазной недостаточности.
- Растительные кефиры (соевые, овсяные).
Подходят веганам и людям с аллергией на молочный белок. Обязательно проверяйте:
- наличие добавленного кальция (не менее 120 мг/100 мл);
- живые культуры бактерий в составе.
Домашний кокосовый йогурт
Ферментированный лактобактериями, он подходит даже при гистаминовой непереносимости и часто лучше переносится ЖКТ.
Продукты для микробиоты
- квашеная капуста, темпе, мисо — богатые пробиотиками;
- кунжут, брокколи, миндаль — хорошие источники кальция при безмолочном питании.
Как не отравиться кефиром: советы Роспотребнадзора
Пресс-служба Роспотребнадзора объяснила, по каким признакам можно определить некачественные кефир и йогурт. В норме кефир должен иметь белый цвет без посторонних оттенков. Особое внимание следует обращать на запах продукта — он не должен быть резким, а вкус не должен содержать горьковатых или сладковатых ноток. Качественный кефир характеризуется легкой кислинкой. Слишком кислый вкус может свидетельствовать о нарушениях правил хранения.
Отвечая на вопрос о сроках годности, эксперты указывают, что натуральный кефир обычно сохраняет свои свойства в течение 10-14 дней. При этом срок хранения зависит от типа упаковки: в стеклянной таре продукт сохраняется 36 часов, в полимерной — до 72 часов. Если на упаковке указан срок годности месяц и более, это с высокой вероятностью свидетельствует о наличии искусственных эмульгаторов или растительных жиров в составе.
Вывод от эксперта
По словам Елены Шураевой, здоровому человеку употребление 200-400 мл свежего кефира в день вполне безопасно и полезно.
Так, кефир — это не универсальный продукт. Он может быть полезным, но в определенных условиях — вредным. Индивидуальный подход всегда важнее слепого следования моде на «правильное питание».