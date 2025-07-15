Пить кефир вредно, но не всем: что рассказывает нутрициолог

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Кефир давно считается символом правильного питания — он доступен, привычен, прост в употреблении и легко вписывается в любую диету. Его пьют утром, вечером, после еды и даже вместо нее. Но подходит ли кефир абсолютно всем? Как выбрать «правильный» вариант, и может ли он нанести вред? Об этом Мойке78 рассказала врач-терапевт, нутрициолог Елена Шураева.

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Полезен ли кефир всем

Несмотря на репутацию «универсального напитка», кефир не является безопасным и полезным для всех без исключения. По словам Шураевой, в ряде состояний его употребление противопоказано, а в некоторых — требует особой осторожности.

Кому нельзя пить кефир:

  • людям с аллергией на белки коровьего молока;
  • при врожденной галактоземии — генетическом нарушении обмена углеводов;
  • при тяжелой лактазной недостаточности — даже в сквашенном виде остается 2-3 г лактозы на 100 мл;
  • пациентам с почечной недостаточностью IV–V стадии — из-за избытка фосфатов и калия;
  • при активном гастрите с повышенной кислотностью и синдроме раздражённого кишечника, особенно с выраженным метеоризмом;
  • при непереносимости гистамина, так как выдержанные кисломолочные продукты (включая кефир) — одни из главных его источников.

Даже такой привычный продукт, как кефир, требует индивидуального подхода.

Какой кефир выбрать: жирность, состав, пробиотики

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На полках магазинов можно найти десятки видов кефира — от обезжиренного до «био» с живыми культурами. Какой же полезнее?

Классический кефир (2,5% жирности)

Оптимален для большинства здоровых людей.

  • Лучше всего усваивается кальций;
  • Дает чувство сытости за счёт содержания казеина;
  • Содержит жирорастворимые витамины A и K.

Обезжиренный кефир

Подходит для низкокалорийных диет, но:

  • в нем меньше витаминов;
  • более кисловатый на вкус;
  • может быть менее комфортным для людей с гастритом из-за раздражающей кислотности.

Биокефир

Полезен после приема антибиотиков — восстанавливает микрофлору. Важно обращать внимание:

  • на концентрацию живых бактерий — не ниже 10⁷ КОЕ/г;
  • на срок годности — не более 10–14 дней, иначе микроорганизмы теряют активность.

Когда кефир может навредить

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Специалист пояснила, что кефир — продукт кислый, и это важно учитывать при некоторых состояниях ЖКТ. Наиболее частые ошибки — время и сочетания.
  • Утром натощак

У некоторых людей может вызывать изжогу, особенно при чувствительном желудке. Молочная кислота стимулирует выработку гастрина, что повышает кислотность.

  • На ночь

При рефлюкс-эзофагите категорически не рекомендован: в горизонтальном положении содержимое желудка легче попадает в пищевод, что усиливает симптомы.

  • В сочетании с фруктами или сладкой выпечкой

Такое «полезное» комбо может привести к брожению и метеоризму. Простые сахара усиливают газообразование в ЖКТ при наличии кисломолочных бактерий.

Кефир и контроль веса: помогает или мешает

Кефир. Фото: Pxhere
Кефир активно используют в диетах — и не зря. Один стакан (250 мл) классического кефира содержит:
  • 120 ккал;
  • 8 г медленно перевариваемого казеина, дающего длительное чувство сытости;
  • усиливает выработку гормонов насыщения (GLP-1), что снижает аппетит.

Идеален вечером, когда хочется «что-то перекусить», но при этом важно сохранить дефицит калорий. Но есть и минусы:

  • у людей с неполной лактазной активностью может вызывать вздутие живота;
  • при избыточном употреблении, особенно перекисшего кефира, возможно утреннее ощущение отёчности— из-за натрия и ферментации.

Чем заменить, если кефир не подходит

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Если по каким-то причинам кефир не переносится, нутрициолог советует несколько достойных альтернатив:
  • Лактозо-свободный кефир или йогурт.
  • Сохраняют пользу кисломолочного продукта, но не содержат молочный сахар — безопасны при лактазной недостаточности.
  • Растительные кефиры (соевые, овсяные).

Подходят веганам и людям с аллергией на молочный белок. Обязательно проверяйте:

  • наличие добавленного кальция (не менее 120 мг/100 мл);
  • живые культуры бактерий в составе.

Домашний кокосовый йогурт

Ферментированный лактобактериями, он подходит даже при гистаминовой непереносимости и часто лучше переносится ЖКТ.

Продукты для микробиоты

  • квашеная капуста, темпе, мисо — богатые пробиотиками;
  • кунжут, брокколи, миндаль — хорошие источники кальция при безмолочном питании.

Как не отравиться кефиром: советы Роспотребнадзора

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Пресс-служба Роспотребнадзора объяснила, по каким признакам можно определить некачественные кефир и йогурт. В норме кефир должен иметь белый цвет без посторонних оттенков. Особое внимание следует обращать на запах продукта — он не должен быть резким, а вкус не должен содержать горьковатых или сладковатых ноток. Качественный кефир характеризуется легкой кислинкой. Слишком кислый вкус может свидетельствовать о нарушениях правил хранения.

Специалисты подчеркивают, что кефир и йогурт относятся к особо чувствительным продуктам, поскольку производятся на основе живых заквасок. Любые нарушения при транспортировке и хранении могут привести к необратимым изменениям качества. Потребителям рекомендуется тщательно проверять целостность упаковки, отсутствие вздутия, а также отдавать предпочтение продукции проверенных производителей. Особую осторожность следует проявлять при покупке подозрительно дешевых товаров.

Отвечая на вопрос о сроках годности, эксперты указывают, что натуральный кефир обычно сохраняет свои свойства в течение 10-14 дней. При этом срок хранения зависит от типа упаковки: в стеклянной таре продукт сохраняется 36 часов, в полимерной — до 72 часов. Если на упаковке указан срок годности месяц и более, это с высокой вероятностью свидетельствует о наличии искусственных эмульгаторов или растительных жиров в составе.

Вывод от эксперта

По словам Елены Шураевой, здоровому человеку употребление 200-400 мл свежего кефира в день вполне безопасно и полезно.

Однако при наличии противопоказаний или хронических заболеваний необходима индивидуальная коррекция рациона — вплоть до замены кефира на альтернативные продукты без лактозы или молочного белка.

Так, кефир — это не универсальный продукт. Он может быть полезным, но в определенных условиях — вредным. Индивидуальный подход всегда важнее слепого следования моде на «правильное питание».

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