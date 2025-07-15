Ваш ребенок — гений? Какой у него будет интеллект можно узнать с семи месяцев

Молодые родители часто пытаются развивать интеллект своих малышей или пытаться найти у них признаки будущей гениальности. Чаще всего это просто попытка доказать, что их ребёнок особенный (а кому этого не хочется?) — но можно ли на самом деле предсказать IQ взрослого человека в младенчестве?
Как проходило исследование
Цель анализа данных, которые собирались десятилетиями, состояла в том, чтобы лучше понять, как влияют гены и окружающая среда на формирование развития ребёнка.
Поскольку у однояйцевых близнецов 100 % общих генов, а у разнояйцевых — только около 50 % (как у обычных братьев и сестёр), сравнение их показателей IQ позволило исследователям сделать вывод о том, в какой степени когнитивные способности обусловлены генетикой, а в какой — общими факторами окружающей среды.
Дэниел Густавсон, доктор философии, доцент-исследователь Колорадского университета в Боулдере и ведущий автор исследования, говорит, что общая среда включает в себя «все аспекты, связанные с домом, районом, школой».
Что показало исследование об уровне интеллекта младенцев?
Исследование показало, что окружающая среда в раннем возрасте (до трёх лет) может оказывать заметное и долгосрочное влияние на когнитивные способности человека в более позднем возрасте, определяя примерно 10 % индивидуальных различий в показателях IQ.
Хотя эти специальные тесты для младенцев (в возрасте от семи до девяти месяцев) позволяют предсказать лишь небольшой процент показателей IQ у взрослых, исследование показало, что к трём годам ежегодные наблюдения могут предсказать 20 % того, что доктор Густавсон называет «индивидуальными различиями» в показателях IQ.
Этот показатель быстро растёт в возрасте от 7 до 16 лет — в период, когда, по его словам, «генетика начинает брать верх».
Хотя гены, которые мы наследуем, в значительной степени влияют на наш коэффициент интеллекта, родители должны знать: наследственность не означает, что «мы не можем изменить то, кем нам предстоит стать». Всегда есть возможность освоить новые навыки.
Мнение экспертов
На вопросы ответили Сара Дуглас, доктор психологических наук, магистр педагогики, психолог, специализирующийся на нейропсихологической оценке, и педиатр Хизер Госнелл, доктором медицинских наук.
Как способствовать когнитивному развитию ребёнка
IQ часто рассматривается как окончательное число, но доктор Дуглас говорит, что важно рассматривать IQ как способность человека, его потенциал. Она предложила несколько простых стратегий для когнитивного развития маленьких детей.
- Разнообразьте впечатления, которые вы предлагаете своим детям
Стимулирующая среда может способствовать развитию интеллекта. Доктор Дуглас предлагает давать младенцу «возможность познавать разные текстуры, видеть разные узоры, слышать разные звуки и взаимодействовать с разными людьми».
- Найдите время для личного общения
Она рекомендует читать ребёнку по 20 минут в день и продолжать эту традицию на протяжении всего детства, так как это способствует развитию мозга. Вы также можете рассказывать ребёнку о том, как прошёл ваш день, чтобы развивать его языковые навыки.
И по возможности не показывайте ребёнку экранные устройства до 18 месяцев. А когда начнете, выбирайте качественные программы, смотрите их вместе и ограничьте время просмотра одним часом в день.