Ваш ребенок — гений? Какой у него будет интеллект можно узнать с семи месяцев

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Молодые родители часто пытаются развивать интеллект своих малышей или пытаться найти у них признаки будущей гениальности. Чаще всего это просто попытка доказать, что их ребёнок особенный (а кому этого не хочется?) — но можно ли на самом деле предсказать IQ взрослого человека в младенчестве?

Новое исследование, проведённое в Университете Колорадо в Боулдере, предполагает, что ребёнок действительно показывает задел на будущий интеллект в очень раннем возрасте. Как выяснилось, предсказать, насколько хорошо человек будет справляться с когнитивными тестами в возрасте 30 лет, можно уже в 7 месяцев.
Фото: страница сайта parents.com

Как проходило исследование

Исследователи из Колорадского университета в Боулдере набрали 500 семей с близнецами (как разнояйцевыми, так и однояйцевыми). Они наблюдали за участниками в возрасте 7 и 9 месяцев, затем в возрасте 1 года и каждый год до 17 лет, продолжая наблюдение каждые пять лет до достижения участниками 30-летнего возраста.

Цель анализа данных, которые собирались десятилетиями, состояла в том, чтобы лучше понять, как влияют гены и окружающая среда на формирование развития ребёнка.

Изучая близнецов, исследователи смогли определить, какую роль играют гены и общая среда.

Поскольку у однояйцевых близнецов 100 % общих генов, а у разнояйцевых — только около 50 % (как у обычных братьев и сестёр), сравнение их показателей IQ позволило исследователям сделать вывод о том, в какой степени когнитивные способности обусловлены генетикой, а в какой — общими факторами окружающей среды.

Дэниел Густавсон, доктор философии, доцент-исследователь Колорадского университета в Боулдере и ведущий автор исследования, говорит, что общая среда включает в себя «все аспекты, связанные с домом, районом, школой».

Что показало исследование об уровне интеллекта младенцев?

Исследование показало, что окружающая среда в раннем возрасте (до трёх лет) может оказывать заметное и долгосрочное влияние на когнитивные способности человека в более позднем возрасте, определяя примерно 10 % индивидуальных различий в показателях IQ.

Чтобы проверить когнитивные способности младенцев, исследователи использовали семь методов, в том числе задание на «предпочтение новизны», в ходе которого оценивалось, как долго младенцы смотрят на новую игрушку по сравнению со знакомой, а также оценивались вокализации (звуки, которые издает младенец), визуальное ожидание (слежение за объектом), тестирование (на внимательность, активность, настроение) и шкала Бейли для оценки развития младенцев и детей ясельного возраста.

Хотя эти специальные тесты для младенцев (в возрасте от семи до девяти месяцев) позволяют предсказать лишь небольшой процент показателей IQ у взрослых, исследование показало, что к трём годам ежегодные наблюдения могут предсказать 20 % того, что доктор Густавсон называет «индивидуальными различиями» в показателях IQ.

Этот показатель быстро растёт в возрасте от 7 до 16 лет — в период, когда, по его словам, «генетика начинает брать верх».

Тем не менее уровень интеллекта ребёнка не является фиксированным или предопределенным

Хотя гены, которые мы наследуем, в значительной степени влияют на наш коэффициент интеллекта, родители должны знать: наследственность не означает, что «мы не можем изменить то, кем нам предстоит стать». Всегда есть возможность освоить новые навыки.

Мнение экспертов

В исследовании подчёркивается важность окружающей среды в раннем возрасте, но не уточняется, как родители могут наилучшим образом способствовать когнитивному развитию. Поэтому журнал Parents спросил мнение экспертов.

На вопросы ответили Сара Дуглас, доктор психологических наук, магистр педагогики, психолог, специализирующийся на нейропсихологической оценке, и педиатр Хизер Госнелл, доктором медицинских наук.

Как способствовать когнитивному развитию ребёнка

IQ часто рассматривается как окончательное число, но доктор Дуглас говорит, что важно рассматривать IQ как способность человека, его потенциал. Она предложила несколько простых стратегий для когнитивного развития маленьких детей.

  • Разнообразьте впечатления, которые вы предлагаете своим детям

Стимулирующая среда может способствовать развитию интеллекта. Доктор Дуглас предлагает давать младенцу «возможность познавать разные текстуры, видеть разные узоры, слышать разные звуки и взаимодействовать с разными людьми».

Она добавила, что было бы неплохо «предоставлять различные возможности для получения нового опыта». По возможности предлагайте детям разные занятия в разные периоды развития, чтобы у них была возможность освоить один навык и перейти к следующему.
  • Найдите время для личного общения
Взаимодействие родителей и детей играет ключевую роль, говорит доктор Госнелл, потому что такие простые занятия, как чтение, разговоры и игры, оказывают мощное влияние на развитие мозга и закладывают основу для обучения.

Она рекомендует читать ребёнку по 20 минут в день и продолжать эту традицию на протяжении всего детства, так как это способствует развитию мозга. Вы также можете рассказывать ребёнку о том, как прошёл ваш день, чтобы развивать его языковые навыки.

И по возможности не показывайте ребёнку экранные устройства до 18 месяцев. А когда начнете, выбирайте качественные программы, смотрите их вместе и ограничьте время просмотра одним часом в день.

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