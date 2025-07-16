Определенные кишечные бактерии могут отвечать за развитие обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР): исследование

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) встречается у 3 процентов людей во всем мире и остается одним из самых сложных в лечении психических расстройств.
Исследователи из Медицинского университета Чунцина, Китай, изучили, как микробиота кишечника – сложное сообщество бактерий, обитающих в пищеварительной системе, – может влиять на развитие у человека ОКР, и выявило шесть типов бактерий, которые, по-видимому, связаны с этим заболеванием.
Исследование было опубликовано в Журнале по изучению аффективных расстройств.
Что показало исследование
Проведенный анализ показал, что специфическая кишечная микробиота может иметь причинно-следственную связь с ОКР, раскрывая потенциальные стратегии вмешательства для профилактики и лечения этого расстройства.
Они оценили связь между генетическими данными и кишечными бактериями в выборке из 18 340 человек, а также связь между генетическими данными и обсессивно-компульсивным расстройством в отдельной выборке из 199 169 человек.
Поскольку наши гены неизменны с рождения и не зависят от окружающей среды или образа жизни, этот метод помогает доказать, что кишечные бактерии могут напрямую влиять на развитие ОКР, а не быть его следствием.
Интересно, что многие из этих бактерий уже связывали с работой мозга. Например, предыдущие исследования выявили связь между низким уровнем содержания бактерий Ruminococcaceae и депрессией.
«Для подтверждения и расширения этих выводов в будущих исследованиях следует использовать лонгитюдный дизайн и охватывать различные группы населения, а также проводить более глубокую классификацию микробов и продуктов их метаболизма, чтобы лучше понять роль микробиоты кишечника при ОКР»,
— пишут исследователи.
Значение исследования
В будущем — правда, до этого ещё далеко — у нас может появиться новый способ лечения или профилактики обсессивно-компульсивного расстройства за счёт контроля над составом кишечных бактерий. Для людей, страдающих этим расстройством, а также для их семей, друзей и врачей, которые их поддерживают, это может стать новой надеждой.
Несмотря на использование когнитивно-поведенческой терапии и селективных ингибиторов обратного захвата серотонина при лечении обсессивно-компульсивного расстройства, у 25–40 % пациентов наблюдается недостаточный ответ на эти методы лечения или его полное отсутствие. Более того, обсессивно-компульсивное расстройство наносит значительный ущерб как личности, так и обществу.