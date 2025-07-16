Определенные кишечные бактерии могут отвечать за развитие обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР): исследование

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Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) встречается у 3 процентов людей во всем мире и остается одним из самых сложных в лечении психических расстройств.

Это делает любой новый взгляд на понимание первопричин ОКР особенно ценным — например, новое исследование, указывающее на неожиданного «подозреваемого»: бактерии, живущие в нашем кишечнике.

Исследователи из Медицинского университета Чунцина, Китай, изучили, как микробиота кишечника – сложное сообщество бактерий, обитающих в пищеварительной системе, – может влиять на развитие у человека ОКР, и выявило шесть типов бактерий, которые, по-видимому, связаны с этим заболеванием.

Многочисленные исследования уже демонстрировали тесную связь между мозгом и кишечником, но это первое исследование, которое предоставило убедительные доказательства того, что кишечные бактерии могут быть причиной ОКР. Исследователи использовали генетические данные, чтобы подтвердить причинно-следственную связь.

Исследование было опубликовано в Журнале по изучению аффективных расстройств.

Фото: страница сайта sciencedirect.com

Что показало исследование

Проведенный анализ показал, что специфическая кишечная микробиота может иметь причинно-следственную связь с ОКР, раскрывая потенциальные стратегии вмешательства для профилактики и лечения этого расстройства.

Чтобы изучить эту связь, исследователи применили генетический подход, известный как менделевская рандомизация, который позволяет учёным устанавливать причинно-следственные связи, анализируя генетические варианты, влияющие как на обсессивно-компульсивное расстройство, так и на микрофлору кишечника.

Они оценили связь между генетическими данными и кишечными бактериями в выборке из 18 340 человек, а также связь между генетическими данными и обсессивно-компульсивным расстройством в отдельной выборке из 199 169 человек.

Несмотря на то, что это были два отдельных набора данных, менделевская рандомизация позволила преодолеть разрыв и установить связь между составом кишечных бактерий и ОКР.

Поскольку наши гены неизменны с рождения и не зависят от окружающей среды или образа жизни, этот метод помогает доказать, что кишечные бактерии могут напрямую влиять на развитие ОКР, а не быть его следствием.

Оказалось, что три типа бактерий защищают от ОКР: протеобактерии, Ruminococcaceae и Bilophila. Еще три, по-видимому, повышали риск ОКР: Bacillales, Eubacterium и Lachnospiraceae UCG001.

Интересно, что многие из этих бактерий уже связывали с работой мозга. Например, предыдущие исследования выявили связь между низким уровнем содержания бактерий Ruminococcaceae и депрессией.

«Для подтверждения и расширения этих выводов в будущих исследованиях следует использовать лонгитюдный дизайн и охватывать различные группы населения, а также проводить более глубокую классификацию микробов и продуктов их метаболизма, чтобы лучше понять роль микробиоты кишечника при ОКР»,

— пишут исследователи.

Значение исследования

В будущем — правда, до этого ещё далеко — у нас может появиться новый способ лечения или профилактики обсессивно-компульсивного расстройства за счёт контроля над составом кишечных бактерий. Для людей, страдающих этим расстройством, а также для их семей, друзей и врачей, которые их поддерживают, это может стать новой надеждой.

Несмотря на использование когнитивно-поведенческой терапии и селективных ингибиторов обратного захвата серотонина при лечении обсессивно-компульсивного расстройства, у 25–40 % пациентов наблюдается недостаточный ответ на эти методы лечения или его полное отсутствие. Более того, обсессивно-компульсивное расстройство наносит значительный ущерб как личности, так и обществу.

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