Самый расслабляющий вид отдыха для снижения кровяного давления и укрепления иммунной системы

Самое важное, что можно сделать, чтобы не только прожить дольше, но и хорошо выглядеть в любом возрасте, — это заниматься спортом.
Но давайте посмотрим правде в глаза: люди ленивы.
«Мы всегда говорим, что физические упражнения — это основной немедикаментозный метод лечения, который люди должны использовать для укрепления здоровья, но некоторые люди не могут или просто не хотят заниматься спортом»,
— говорит Джессика Атенсио, аспирантка Орегонского университета.
К счастью для домоседов, есть гораздо более приятное занятие, которое Атенсио назвала «хорошим дополнением» к тренировкам.
Если вы остановились в отеле, где есть сауна, гидромассажная ванна или набирающая популярность инфракрасная сауна, то, скорее всего, вы будете проводить там больше времени, чем в спортзале, особенно если вы в отпуске.
И, согласно исследованию, опубликованному в Американском журнале физиологии, это очень хорошо.
Что показало исследование
Считается, что все виды тепловой терапии — использования повышенных температур для стимуляции физиологических реакций — улучшают кровоток, снижают кровяное давление, уменьшают воспаление и поддерживают иммунную функцию, но исследования в этой области ограничены.
«Мы сравнили наиболее распространённые способы пассивного обогрева, которые используются в повседневной жизни и изучаются в рамках научных исследований»,
— рассказала Атенсио.
Ученые сравнили воздействие купания в гидромассажной ванне, посещения традиционной сауны и отдыха в инфракрасной сауне на 20 здоровых мужчинах и женщинах, которые не имели противопоказаний к такому отдыху.
«Мы увидели, что погружение в горячую воду наиболее эффективно для повышения внутренней температуры тела, что является основным стимулом для последующих реакций»,
— сказала Атенсио.
Повышение температуры тела приводит к усилению кровотока, и само по себе движение крови по сосудам полезно для их здоровья.
Возможно, кого-то удивит, что джакузи с горячей водой полезнее, чем сауна, но учёных это не смутило.
«Погружение в горячую воду приводит к наиболее значительным изменениям температуры тела, потому что вы не можете эффективно рассеивать тепло, как при контакте с воздухом, когда вы потеете, чтобы охладить тело»,
— объяснила Атенсио.
Когда вы находитесь под водой, потовые железы работают неэффективно, а потому нагрев тела происходит равномерно, обеспечивая наибольшую пользу.
Как и в случае с физическими упражнениями, нужно регулярно принимать гидромассажную ванну и не перенапрягаться, чтобы действительно получить долгосрочную пользу.
«Если люди готовы прибегнуть к теплотерапии, то это положительно скажется на их здоровье, если, конечно, не переусердствовать»,
— отметил Кристофер Минсон, профессор Орегонского университета, один из авторов исследования.
Если вы будете регулярно нежиться в горячей ванне с эффектом массажа, то это положительно скажется на здоровье. А если вы сможете пригласить с собой нескольких друзей — или помедитировать, пока принимаете ванну в одиночестве, — будет ещё лучше.
Это может быть очень умиротворяющий, иногда религиозный, иногда культурный, а иногда и социальный опыт. И я думаю, что эти аспекты положительно влияют на здоровье и крайне важны,
— сказал профессор Минсон.