Чтобы съесть, чтобы забеременеть? Одна чудо-диета для этого существует

Давно известно о пользе средиземноморской диеты для здоровья. Она поддерживает работу мозга, сердца и обмен веществ, снижает риск развития рака и даже может увеличить продолжительность жизни. А теперь к этому списку можно добавить улучшение фертильности и повышение шансов забеременеть.
Хорошая новость заключается в том, что средиземноморская диета для повышения фертильности не требует подсчёта калорий или исключения целых групп продуктов. Вы даже можете адаптировать её под себя, включив в неё продукты, которые важны для вас. Это беспроигрышный вариант для женщин, которые пытаются забеременеть и улучшить своё здоровье до, во время и после беременности.
Что такое средиземноморская диета?
Средиземноморская диета – это не про похудение, а скорее про образ жизни и питания. Упор делается на растительную пищу — продукты животного происхождения тоже присутствуют, но не являются приоритетными. Диета включает в себя полезные жиры, такие как оливковое масло и омега-3 жирные кислоты, ингредиенты с минимальной обработкой и продукты с высоким содержанием полифенолов (химических веществ, содержащихся в растениях).
Полифенолы придают фруктам и овощам яркий цвет — например, чернике, апельсинам, шпинату и фиолетовой капусте. Исследования связывают полифенолы с уменьшением воспаления, снижением окислительного стресса и гормональным балансом — все эти факторы важны для успешного зачатия.
Средиземноморская диета может повысить фертильность у обоих партнёров
Хроническое воспаление в организме может быть вызвано целым рядом причин (например, болезнью или воздействием окружающей среды), но основной причиной является питание.
Доказано, что средиземноморская диета при бесплодии повышает шансы на зачатие, улучшает качество спермы и даже повышает эффективность вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). В ней много продуктов, которые уменьшают воспаление, а количество продуктов, которые могут вызвать проблемы со здоровьем, сведено к минимуму.
Средиземноморская диета снижает риск гестационного диабета и преэклампсии
Гестационный диабет (ГД) — это осложнение, при котором уровень сахара в крови во время беременности становится слишком высоким, а преэклампсия вызывает повышение артериального давления во время беременности. Оба состояния могут быть опасными для матери и ребёнка, если их не контролировать.
Риск был ещё ниже у женщин старше 35 лет, поскольку преклонный возраст матери может повышать риск развития обоих заболеваний. Риск развития гестационного диабета также снизился на 37%, а вероятность неблагоприятных осложнений беременности — на 21%.
Другое исследование показало, что у женщин, которые придерживались средиземноморской диеты, риск преэклампсии снижался на 20 %.
Что нужно есть при средиземноморской диете
Вот список продуктов, которые стоит добавить в свой рацион, если вы хотите забеременеть или просто заботитесь о здоровье, своем и партнера:
- Зерновые с высоким содержанием клетчатки, такие как киноа, овёс и коричневый рис
- Фрукты и овощи
- Орехи и семечки
- Бобовые и фасоль
- Постные белки (рыба и птица)
- Полезные жиры (оливковое масло, авокадо и орехи)
- Пряные травы (орегано, базилик, тимьян, розмарин)
Возможно, не менее важно то, что средиземноморская диета предполагает получение удовольствия от еды, особенно в компании друзей и близких. Речь идёт о том, чтобы наслаждаться каждым кусочком, а не заставлять себя есть. Поэтому выбирайте те блюда, которые вам больше всего по душе.