Чтобы съесть, чтобы забеременеть? Одна чудо-диета для этого существует

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Давно известно о пользе средиземноморской диеты для здоровья. Она поддерживает работу мозга, сердца и обмен веществ, снижает риск развития рака и даже может увеличить продолжительность жизни. А теперь к этому списку можно добавить улучшение фертильности и повышение шансов забеременеть.

Журнал Motherly собрал все исследования на этот счет, которые подтверждают, что средиземноморская диета при проблемах с фертильностью — это простой способ повысить шансы на зачатие, улучшив как женскую, так и мужскую фертильность.

Хорошая новость заключается в том, что средиземноморская диета для повышения фертильности не требует подсчёта калорий или исключения целых групп продуктов. Вы даже можете адаптировать её под себя, включив в неё продукты, которые важны для вас. Это беспроигрышный вариант для женщин, которые пытаются забеременеть и улучшить своё здоровье до, во время и после беременности.

Фото: страница сайта mother.ly

Что такое средиземноморская диета?

Средиземноморская диета – это не про похудение, а скорее про образ жизни и питания. Упор делается на растительную пищу — продукты животного происхождения тоже присутствуют, но не являются приоритетными. Диета включает в себя полезные жиры, такие как оливковое масло и омега-3 жирные кислоты, ингредиенты с минимальной обработкой и продукты с высоким содержанием полифенолов (химических веществ, содержащихся в растениях).

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Жирные кислоты омега-3 — это противовоспалительные жиры, которые содержатся в жирной рыбе, такой как лосось, грецких орехах, семенах чиа и льне (и способствуют повышению фертильности).

Полифенолы придают фруктам и овощам яркий цвет — например, чернике, апельсинам, шпинату и фиолетовой капусте. Исследования связывают полифенолы с уменьшением воспаления, снижением окислительного стресса и гормональным балансом — все эти факторы важны для успешного зачатия.

Средиземноморская диета может повысить фертильность у обоих партнёров

Исследования в области фертильности и питания часто фокусируются на воспалении из-за его тесной связи с репродуктивным здоровьем. Сперматозоиды и яйцеклетки особенно уязвимы к повреждениям, вызванным воспалением и окислительным стрессом, поэтому всё, что помогает снизить их активность, может способствовать повышению шансов забеременеть.

Хроническое воспаление в организме может быть вызвано целым рядом причин (например, болезнью или воздействием окружающей среды), но основной причиной является питание.

Рацион с высоким содержанием насыщенных жиров, рафинированного сахара и красного мяса и низким содержанием фруктов, овощей и клетчатки связан с нарушениями менструального цикла и бесплодием.

Доказано, что средиземноморская диета при бесплодии повышает шансы на зачатие, улучшает качество спермы и даже повышает эффективность вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). В ней много продуктов, которые уменьшают воспаление, а количество продуктов, которые могут вызвать проблемы со здоровьем, сведено к минимуму.

Средиземноморская диета снижает риск гестационного диабета и преэклампсии

Фото: pxhere

Гестационный диабет (ГД) — это осложнение, при котором уровень сахара в крови во время беременности становится слишком высоким, а преэклампсия вызывает повышение артериального давления во время беременности. Оба состояния могут быть опасными для матери и ребёнка, если их не контролировать.

Исследование, в котором приняли участие более 7500 беременных женщин, показало, что соблюдение средиземноморской диеты снижает риск развития преэклампсии на 28%.

Риск был ещё ниже у женщин старше 35 лет, поскольку преклонный возраст матери может повышать риск развития обоих заболеваний. Риск развития гестационного диабета также снизился на 37%, а вероятность неблагоприятных осложнений беременности — на 21%.

Другое исследование показало, что у женщин, которые придерживались средиземноморской диеты, риск преэклампсии снижался на 20 %.

Что нужно есть при средиземноморской диете

Вот список продуктов, которые стоит добавить в свой рацион, если вы хотите забеременеть или просто заботитесь о здоровье, своем и партнера:

  • Зерновые с высоким содержанием клетчатки, такие как киноа, овёс и коричневый рис
  • Фрукты и овощи
  • Орехи и семечки
  • Бобовые и фасоль
  • Постные белки (рыба и птица)
  • Полезные жиры (оливковое масло, авокадо и орехи)
  • Пряные травы (орегано, базилик, тимьян, розмарин)

Возможно, не менее важно то, что средиземноморская диета предполагает получение удовольствия от еды, особенно в компании друзей и близких. Речь идёт о том, чтобы наслаждаться каждым кусочком, а не заставлять себя есть. Поэтому выбирайте те блюда, которые вам больше всего по душе.

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