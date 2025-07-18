Как чипсы вредят здоровью

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Нутрициолог Галина Леонова объяснила, почему картофельные снеки не такие безобидные, как кажется на первый взгляд.

Фото: pxhere

В беседе с RuNews24.ru нутрициолог Галина Леонова объяснила, что в чипсах содержится большое количество масла, избыток которого организм откладывает в жировые клетки. Как итог – человек в будущем получает проблемы с метаболизмом. Все это ведет к набору лишнего веса и вытекающих рисках диабета или ожирения.

Леонова подчеркивает, что одна пачка снеков в день за год вырастает в выпитые 3 литра подсолнечного масла. В одном грамме такого продукта – 9 калорий. А значит, за год человек только чипсами может собрать 27 тысяч калорий.

Однако жиры – не самое опасное в чипсах. Свободные радикалы в снеке становятся причиной побочных продуктов окисления. Их взаимодействие с телом человека вредит здоровью. В частности, первый удар придется по нервной системе организма.

Нутрициолог подчеркнула, что существенного вреда от пары жменей чипсов раз в год не будет, однако постоянное пристрастие к вредной пище отразится на здоровье.

Чипсы бедны на микронутриенты. Нет в них калия, кальция, магния или иных витаминов и минералов. Чем больше такой еды в рационе, тем меньше энергии у человека, тем чаще крошатся зубы и тем быстрее происходят процессы старения в организме.

Леонова отметила, что именно с питания начинается здоровье человека. Чем богаче рацион на цельную пищу – овощи, крупы, мясо и фрукты с орехами – тем здоровее тело.
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