Как чипсы вредят здоровью

Нутрициолог Галина Леонова объяснила, почему картофельные снеки не такие безобидные, как кажется на первый взгляд.
В беседе с RuNews24.ru нутрициолог Галина Леонова объяснила, что в чипсах содержится большое количество масла, избыток которого организм откладывает в жировые клетки. Как итог – человек в будущем получает проблемы с метаболизмом. Все это ведет к набору лишнего веса и вытекающих рисках диабета или ожирения.
Однако жиры – не самое опасное в чипсах. Свободные радикалы в снеке становятся причиной побочных продуктов окисления. Их взаимодействие с телом человека вредит здоровью. В частности, первый удар придется по нервной системе организма.
Чипсы бедны на микронутриенты. Нет в них калия, кальция, магния или иных витаминов и минералов. Чем больше такой еды в рационе, тем меньше энергии у человека, тем чаще крошатся зубы и тем быстрее происходят процессы старения в организме.