Как отслеживание количества шагов может улучшить психическое здоровье

Недавнее исследование говорит о том, что ежедневная ходьба (не менее 7000 шагов в день) снижает риск развития депрессии у взрослых. Каждые 1000 дополнительных шагов в день существенно снижают риск развития депрессии – а между тем, это всего лишь 10-минутная прогулка неспешным шагом.
Чем больше шагов человек делает в день, тем меньше симптомов депрессии у него наблюдается.
Результаты исследования приводит consumeraffairs.com.
Как проводилось исследование
Команда проанализировала данные 33 исследований, в которых приняли участие около 96 000 человек. Результаты отслеживались с помощью носимых устройств, таких как шагомеры и акселерометры.
Исследователи провели систематический обзор и метаанализ:
- Они провели поиск в нескольких базах данных за период до мая 2024 года и выявили 33 исследования (27 поперечных, 6 лонгитюдных) с участием более 96 000 взрослых из разных слоёв общества.
- В этих исследованиях подсчитывалось количество пройденных за день шагов с помощью надёжных носимых устройств, а уровень депрессии измерялся с помощью клинических диагнозов или опросников для оценки симптомов.
- Участники были сгруппированы по диапазонам шагов (например, <5,000; 5,000–7,499; 7,500–9,999; ≥10,000), и исследователи проанализировали риск или снижение симптомов, связанные с каждым диапазоном.
- Они учли такие переменные, как возраст и пол, и проверили достоверность результатов.
Результаты исследования
В конечном счёте результаты оказались многообещающими. Исследование показало, что у взрослых, которые проходят от 5000 до 7499 шагов в день, симптомы депрессии проявляются значительно реже, чем у тех, кто проходит менее 5000 шагов в день.
Примечательно, что ежедневная ходьба в количестве около 7000 шагов была связана с заметным снижением риска развития депрессии у человека в будущем по сравнению с теми, кто проходил меньше шагов.
Важно также отметить, что с каждыми дополнительными 1000 шагов в день риск развития депрессии снижался примерно на 9%.
Значение исследования
Для этого не нужно ходить в тренажёрный зал или заниматься интенсивными тренировками — достаточно регулярно двигаться. Увеличение количества шагов, которые вы делаете за день, даже если вы делаете это короткими перебежками, может помочь защититься от депрессии.
«Ежедневный подсчёт шагов может стать важной стратегией для населения в целом, направленной на повышение физической активности и профилактику депрессии»,
— написал исследователь Бруно Биццозеро Перони.
Основываясь на имеющихся данных, мы подчёркиваем необходимость дальнейших лонгитюдных исследований, которые позволят прояснить защитную роль ежедневной физической активности в предотвращении депрессии во взрослом возрасте. А пока, если вы дочитали до этого места, прекратите читать и отправляйтесь на прогулку.