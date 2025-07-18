Можно ли пить кофе в жару: что говорят диетологи

Все знают, что важно пить достаточно воды, особенно в летнюю жару. Но при этом Национальная метеорологическая служба в Лас-Вегасе, США, посоветовала жителям некоторых районов Невады, Аризоны и Калифорнии избегать употребления кофеина во время сильной жары.
Диетологи прокомментировали этот факт cnet.com: Джессика Макаллистер, магистр наук, дипломированный диетолог из Гонолулу, Гавайи, и Амелия Ти, дипломированный диетолог и специалист по диабету из Нью-Йорка, дали свои советы и рекомендации.
Вызывает ли кофе обезвоживание?
«Кофеин, основной активный компонент кофе, обладает мягким мочегонным эффектом. Однако распространённое мнение о том, что употребление кофе автоматически приводит к значительному обезвоживанию, особенно в жаркую погоду, — это сильное преувеличение»,
— отметила Джессика Макаллистер.
Хотя кофе обладает лёгким мочегонным эффектом, Макаллистер утверждает, что у здоровых людей умеренное потребление кофе не вызывает обезвоживания.
Амелия Ти добавила:
«Пара чашек кофе — не повод для серьёзного беспокойства, если только вы не находитесь в группе риска (например, у вас высокое кровяное давление или другие проблемы с сердцем) или чувствительны к жаре. Основная проблема, связанная с употреблением кофе в жаркую погоду, заключается в том, что кофеин может маскировать ранние признаки обезвоживания или перегрева, особенно если вы сильно потеете или не восполняете потерю жидкости в достаточном количестве».
Является ли кофе сосудосуживающим средством?
Отвечая на этот вопрос, Макаллистер сказала:
«Исследования показали, что, хотя кофеин может вызывать сужение кровеносных сосудов, или вазоконстрикцию, в реальной жизни это не обязательно приводит к снижению теплоотдачи или повышению температуры тела».
То есть, кофеин на самом деле сужает кровеносные сосуды, а для предотвращения теплового удара необходимо, чтобы кровь свободно циркулировала по организму. Однако влияние кофе на кровеносные сосуды зависит от трёх факторов: насколько вы чувствительны к кофеину, сколько кофеина вы употребляете, а также от состояния вашего здоровья и истории болезни.
«Если вы пьёте воду в течение дня, в вашем рационе много фруктов и овощей, а врач никогда напрямую не советовал вам следить за количеством кофеина, то вы можете спокойно выпивать 1–2 чашки кофе без вреда для здоровья»,
— отметили диетологи.
С другой стороны, если у вас есть проблемы с сердцем, то следует проконсультироваться с врачом, чтобы определить допустимую суточную норму кофеина.
Рекомендуют ли эксперты отказаться от кофе в жару?
«Я бы не советовала большинству людей полностью отказываться от кофе только потому, что на улице жарко, при условии, что вы соблюдаете питьевой режим и не злоупотребляете этим напитком. Я бы рекомендовала пить кофе со льдом, ограничить употребление других напитков с кофеином, особенно если вы сильно потеете, и следить за признаками теплового истощения, такими как головокружение, учащённое сердцебиение, тошнота, головная боль или липкий холодный пот»,
— сказала Ти.
Макаллистер согласна с этим:
«Я не думаю, что существует достаточно научных доказательств в пользу отказа от кофе в жаркую погоду. Во-первых, большинство людей пьют кофе, чтобы взбодриться или согреться. Если вы пьёте кофе, то, скорее всего, вы не стоите в этот момент на солнцепеке. Старайтесь больше времени проводить в прохладе и пить много воды, чтобы свести к минимуму риск обезвоживания или перегрева».
Диетологи также порекомендовали запивать каждую чашку кофе полным стаканом воды. Либо выпивать стакан воды перед тем, как пить кофе. Так ваш организм будет мягче реагировать на кофеин.
Как сохранить здоровье в жару
Возможно, вам и не стоит беспокоиться о том, сколько кофе вы выпиваете в жару. Но все же стоит соблюдать определённые меры предосторожности жарким летом. Вот, что посоветовали диетологи:
- Увеличьте употребление жидкости. Регулярно пейте воду в течение дня и подумайте о том, чтобы включить в свой рацион напитки, богатые электролитами, если вы сильно потеете или находитесь на жаре более 1 часа. В жаркие дни нужно выпивать на 2–4 стакана больше, чем обычно.
- Добавьте электролиты, если сильно потеете или долго находитесь на жаре.
- Избегайте употребления алкоголя. Это может повысить риск обезвоживания, особенно если вы проводите много времени на открытом воздухе.
- Употребляйте продукты с высоким содержанием воды — арбуз, ягоды, зелень, кабачки, огурцы, апельсины и клубнику (особенно если вы не любите пить воду).
- Ешьте сырые фрукты и овощи. Они насыщают организм водой и необходимыми минералами (электролитами), которые помогают предотвратить обезвоживание. В приготовленных овощах тоже много минералов, но при приготовлении вода испаряется.
- Пропускайте тренировки в самое жаркое время дня, если ваше тело не привыкло к жаре.
- Тренируйтесь в помещении, временно отказавшись от тренировок на свежем воздухе пользу тренировок в здании с кондиционером.