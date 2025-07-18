Почему одни дети постоянно рыдают, а другие — нет

Какой родитель не перепробовал все методы, чтобы успокоить плачущего ребёнка? Укачивание на руках, полная тишина в доме, прогулки в любую погоду – на что только не пойдешь ради получаса хорошего настроения и покоя.
Близнецы доказали, что плаксивость может быть генетическим фактором
Шведское исследование, опубликованное в JCPP Advances, основано на опросе родителей почти 1000 близнецов, как разнояйцевых, так и однояйцевых, в возрасте 2 и 5 месяцев.
В ходе этого исследования учёные выяснили, что в 2 месяца генетика определяла 50 % продолжительности плача и способности успокаиваться. К 5 месяцам этот процент вырос до 70.
Что это значит для родителей
По словам Джоэла Гейтора Уорша, доктора медицинских наук, сертифицированного педиатра и автора книги «Воспитание в соответствии с ритмом вашего ребенка», родители должны начать чувствовать себя спокойнее после этого исследования.
«Оно подтверждает то, о чем многие из нас, педиатров, уже подозревали: некоторые дети просто плачут больше других, и это не связано с тем, правильно или неправильно родители за ними ухаживают»,
— рассказал он Parents.
Как отметила Тиффани Фишман, доктор медицинских наук, член Американской академии педиатрии, Sollis Health, многие родители отчаянно пытаются успокоить своих детей, и, если они чувствуют, что плач не поддается контролю, это может их расстраивать. Чтобы помочь себе, она рекомендует избавиться от чувства вины и перестать сравнивать себя с другими.
«Все дети устроены по-разному, и осознание этого может помочь вам проявить больше сострадания и терпения как по отношению к своему ребёнку, так и к себе»,
— говорит доктор Уорш.
Причины детского плача меняются с возрастом
Генетика влияет на то, как часто плачет ваш ребёнок, но причины плача и способы удовлетворить потребности ребёнка меняются по мере его взросления.
«В первые месяцы жизни плач в основном обусловлен неврологическими факторами и является рефлекторным»,
— объясняет доктор Уорш.
В возрасте от 6 до 9 месяцев поведение детей становится более осознанным, малыши используют плач, когда требуют общения.
«Примерно в это время на плач начинают влиять поведение, темперамент и окружающая среда, а не только генетика»,
— говорит врач.
Например, ребёнок может понять, что, если он заплачет, его, скорее всего, возьмут на руки. Таким образом он начинает проверять свою способность изменять окружающую среду, основываясь на усвоенных реакциях.
На каждом этапе важно обращать внимание на сигналы, которые подаёт вам ребёнок. Они будут различаться в зависимости от возраста малыша.
«По мере того как дети взрослеют и их потребности меняются от выживания к саморегуляции, можно позволить им немного покричать — особенно во время приучения к самостоятельному сну — при условии, что вы будете рядом»,
— посоветовал доктор Уорш.
Он призывает родителей не поддаваться давлению и манипуляциям со стороны ребенка. Главное, ребенок должен понимать, что его любят и поддержат в любые моменты, когда ему действительно плохо и нужна помощь. Но также ему стоит усвоить, что плачем нельзя добиться абсолютно всего, особенно если он сыт, здоров и получает достаточно внимания.
Что сделать, чтобы ребенок меньше плакал: советы врачей
Плач ребёнка может вызывать беспокойство, что бы ни говорили исследования. Многие родители узнают себя в человеке, который сидит рядом с пятимесячным малышом и плачет вместе с ним от безысходности или усталости.
Есть несколько способов помочь малышу перестать плакать:
- Создайте дома спокойную обстановку. Доктор Уорш предлагает приглушить свет, слегка покачивать малыша и пеленать, если он совсем маленький, чтобы он чувствовал себя как в утробе. Убаюкивание и сосание также могут помочь успокоить ребёнка, особенно в первые три месяца.
- Придерживайтесь распорядка дня. Когда ребёнок знает, чего ожидать, он чувствует себя спокойнее и реже плачет. Доктор Фишман отмечает, что, несмотря на влияние биологических факторов, соблюдение режима с раннего возраста может помочь сформировать будущий темперамент ребёнка.
- Обращайте внимание на то, из-за чего плачет ваш ребенок. Иногда можно устранить причину еще до того, как плач начнется, и предотвратить его появление.
«Причиной плача может быть перевозбуждение, голод или переутомление»,
— говорит доктор Уорш.
- Используйте контакт «кожа к коже». По словам доктора Уорша, метод «кенгуру» успокаивает и способствует установлению связи в любом возрасте.
- Переключите внимание. После шести месяцев можно отнести ребёнка в новую комнату, показать ему игрушку или предмет и переключить его внимание, чтобы он успокоился.
- Следите за уровнем собственного стресса. Если вы чувствуете, что ваши нервы на пределе, сделайте глубокий вдох или попросите партнёра, члена семьи или друга помочь вам передохнуть.
«Младенцы чутко реагируют на состояние нашей нервной системы»,
— говорит доктор Уорш.
В любом возрасте важно в первую очередь подумать об удовлетворении базовых потребностей, таких как голод и сон, чтобы успокоить плачущего ребёнка. Если базовые потребности удовлетворены, то дальнейшие действия зависят от возраста, но в любом случае важны последовательность и спокойствие родителей.
Когда плач может указывать на проблему
Если вы сделаете паузу перед тем, как взять плачущего ребёнка на руки, он может успокоиться сам. Не стоит выхватывать его из кроватки при каждом хныканье.
Но иногда плач сигнализирует о том, что ребёнку срочно нужно ваше внимание. Если плач сопровождается тревожными симптомами, такими как жар, сыпь или изменения в дыхании, необходимо немедленно обратиться к врачу. К другим тревожным признакам относятся:
- Плохой аппетит
- Постоянная сонливость и апатия
- Надрывный или продолжительный безутешный плач
- Рвота или изменения в работе кишечника
Доктор Фишман также призывает родителей прислушиваться к своей интуиции, если они чувствуют, что что-то идёт не так, особенно если привычные способы успокоить ребёнка не работают.
Наконец, доктор Фишман говорит, что, если родитель чувствует, что больше не может выносить плач ребёнка и это сказывается на его собственном самочувствии, значит, пора обратиться за помощью к няне ли родственникам.