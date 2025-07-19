Если ваш ребёнок «в порядке», имеет ли значение диагноз СДВГ? Да, говорит психолог

Специалисты, которые работают в области СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) уже много лет, заметили одну закономерность. Чем серьёзнее проблемы, которые создаёт поведение ребёнка с СДВГ для окружающих, тем выше вероятность того, что ему поставят диагноз и назначат лечение.
Но это означает, что родители и специалисты продолжают не замечать СДВГ у многих детей, особенно у девочек, которые хорошо маскируют свои симптомы. Также бывает тяжело выявить детей, у которых преобладают симптомы СДВГ, связанные с невнимательностью. Даже при наличии подозрений на данный синдром родители и педагоги предпочитают считать, что «это не так уж страшно» и что лучше не навешивать на ребёнка ярлыки и не ставить диагнозы.
Родителям и педагогам необходимо понимать, что, даже если наличие СДВГ не доставляет проблем окружающим, для самого ребёнка он, скорее всего, он представляет серьёзную проблему.
Эти проблемы усугубляются по мере того, как откладывается постановка диагноза. Без доступа к школьной поддержке, медицинскому лечению и психокоррекции дети с невыявленным СДВГ часто сталкиваются с риском для своего психического и физического здоровья.
Специалист Мередит Кардер, психолог, автор книг по СДВГ, назвала yahoo.com несколько причин, по которым важно выявлять данный синдром на ранней стадии.
Снижение риска злоупотребления психоактивными веществами
Многочисленные исследования показали, что люди с СДВГ имеют повышенный риск расстройств, связанных со злоупотреблением психоактивными веществами. По этой причине многие родители не решаются использовать стимулирующие препараты для лечения СДВГ.
Тем не менее, исследование 2016 года, в котором было проанализировано 150 000 молодых людей с СДВГ, показало, что у лиц, получавших медикаменты, вероятность развития расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, на 7,3% ниже, чем у нелеченых сверстников.
Вполне логично, что подросток или взрослый с СДВГ, не получающий лечения, может начать употреблять никотин, алкоголь или запрещённые вещества, чтобы облегчить симптомы, которые он не осознаёт или не понимает.
Снижение частоты физических травм
То же исследование, о котором говорилось выше, показало, что лечение СДВГ снижает вероятность получения травм, требующих медицинской помощи, на 2,3 % в год. Также есть данные о том, что лечение СДВГ снижает количество дорожно-транспортных происшествий.
Снижение частоты расстройств пищевого поведения
Исследования СДВГ и расстройств пищевого поведения показали, что у девочек с СДВГ в 3,6 раза чаще развивается любое расстройство пищевого поведения и в 5,6 раза чаще — нервная булимия, чем у девочек без СДВГ. Несмотря на то, что исследования в этой области вызывают опасения, исследования раннего вмешательства показывают, что лечение симптомов СДВГ снижает импульсивность, которая является основным фактором риска развития расстройств пищевого поведения.
Повышение самооценки
Хотя это сложнее измерить с научной точки зрения, крупномасштабные опросы показали, что люди с СДВГ, которым диагноз был поставлен в более позднем возрасте, сообщают о более низкой самооценке и уверенности в себе. Вполне логично, что многие люди в среднем или пожилом возрасте наконец-то начинают понимать свой мозг и сталкиваются не только с симптомами, которые нужно контролировать, но и с многолетним чувством стыда, от которого нужно избавиться.
Надо дать ребенку шанс понять, как устроен его мозг, какие уникальные проблемы для них это несет и какие сильные стороны имеет.