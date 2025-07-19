Почему во время менопаузы болят суставы, и как можно себе помочь

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При слове «менопауза» обычно на ум приходят такие симптомы, как приливы и ночная потливость. Но есть ещё одна проблема, которой уделяется мало внимания, — боль в суставах. Согласно разным источникам, ее испытывают примерно 70% женщин, переживающих перименопаузу.

Сертифицированный инструктор по фитнесу Крис Фрейтаг рассказала Yahoo Creators, как может ощущаться такая боль, каковы её причины и как можно облегчить это состояние вместо того, чтобы мириться с дискомфортом.
Фото: страница сайта reators.yahoo.com

Как проявляется боль в суставах при менопаузе?

Боль в суставах во время менопаузы может проявляться по-разному. У одних женщин она ощущается как тупая, ноющая, в то время как другие могут испытывать более выраженную боль, которая затрудняет движение.

Чаще всего страдают тазобедренные, коленные, лучезапястные суставы.

Можно заметить скованность, особенно после сидения или отдыха, а также припухлость, болезненность и ощущение тепла в области суставов. У многих женщин боль усиливается во время или после физической активности, из-за чего выполнять повседневные задачи становится сложнее, чем раньше.

Почему менопауза вызывает боль в суставах?

Одной из основных причин является снижение уровня эстрогена. Эстроген играет защитную роль в работе суставов, помогая справляться с воспалением и поддерживать здоровье костей. При снижении его уровня может усиливаться воспаление и снижаться плотность костной ткани — и то, и другое приводит к боли в суставах.

Менопауза влияет на выработку коллагена, снижая гибкость и прочность тканей, поддерживающих суставы. Это может привести к скованности и снижению подвижности.

Добавьте к этому метаболические изменения, такие как набор веса и перераспределение жира, и поймёте, что ваши будут испытывать большую нагрузку, чем раньше, особенно в таких опорных областях, как колени и бёдра.

И не стоит забывать о побочных эффектах менопаузы, которые влияют на восстановление, таких как плохой сон и повышенный уровень стресса. Эти проблемы могут препятствовать эффективному восстановлению организма и борьбе с воспалением.

Как облегчить боль в суставах во время менопаузы

Эксперт предложила несколько основных стратегий, которые помогут облегчить боль и улучшить состояние суставов.

  1. Ведите активный образ жизни и регулярно занимайтесь спортом.

В этот период жизни женщина не можете позволить себе отговорки — ей нужно регулярно двигаться.

Силовые тренировки особенно важны. Они помогают нарастить мышечную массу для поддержки суставов и облегчают повседневные движения.

Если вы не знаете, с чего начать, стоит попробовать высокоинтенсивные интервальные тренировки, разработанные для женщин среднего возраста.

Не забывайте выполнять упражнения для подвижности суставов. Чтобы избежать скованности, важно поддерживать гибкость и уровень суставной смазки.

Также необходимы кардиотренировки с низкой нагрузкой — они отлично подходят для поддержания здоровья сердца и контроля веса, что, в свою очередь, снижает нагрузку на суставы.

  1. Поддерживайте здоровый вес

Избыточный вес, особенно во время и после менопаузы, может значительно увеличить нагрузку на суставы. Как правило, основной удар приходится на колени.

Поддержание нормального веса не только способствует хорошему самочувствию, но и помогает уменьшить воспаление и нагрузку на суставы, облегчая повседневную активность.

  1. Попробуйте терапию холодом или теплом
Простые средства, такие как грелка или холодный компресс, могут творить чудеса. Тепло помогает расслабить напряжённые суставы, а холод уменьшает воспаление после физической активности.

Прислушивайтесь к своему организму и используйте тот метод, который приносит вам наибольшее облегчение.

  1. Отдайте предпочтение правильному питанию

Сосредоточьтесь на противовоспалительных продуктах, таких как листовая зелень, ягоды, орехи и жирная рыба. Ограничение потребления обработанных продуктов и сахара также может уменьшить воспаление и поддержать здоровье суставов.

Добавки с омега-3 могут быть ещё одним вариантом, но прежде чем добавлять что-то новое в свой рацион, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  1. Рассмотрите возможность заместительной гормональной терапии (ЗГТ)
У некоторых женщин ЗГТ может значительно уменьшить симптомы менопаузы, в том числе боль в суставах. Поскольку эстроген играет ключевую роль в здоровье суставов, его замена может помочь облегчить дискомфорт.

Этот метод подходит не всем, поэтому обсудите с врачом потенциальные риски и преимущества с учётом состояния вашего здоровья.

  1. Не пренебрегайте восстановлением и отдыхом

Отдых так же важен, как и движение. Чтобы уменьшить боль и избежать травм, необходимо дать организму время на восстановление, особенно после тренировки. Сон, борьба со стрессом и забота о себе должны стать частью вашего плана по уходу за суставами.

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