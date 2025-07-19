Почему во время менопаузы болят суставы, и как можно себе помочь

При слове «менопауза» обычно на ум приходят такие симптомы, как приливы и ночная потливость. Но есть ещё одна проблема, которой уделяется мало внимания, — боль в суставах. Согласно разным источникам, ее испытывают примерно 70% женщин, переживающих перименопаузу.
Как проявляется боль в суставах при менопаузе?
Боль в суставах во время менопаузы может проявляться по-разному. У одних женщин она ощущается как тупая, ноющая, в то время как другие могут испытывать более выраженную боль, которая затрудняет движение.
Можно заметить скованность, особенно после сидения или отдыха, а также припухлость, болезненность и ощущение тепла в области суставов. У многих женщин боль усиливается во время или после физической активности, из-за чего выполнять повседневные задачи становится сложнее, чем раньше.
Почему менопауза вызывает боль в суставах?
Одной из основных причин является снижение уровня эстрогена. Эстроген играет защитную роль в работе суставов, помогая справляться с воспалением и поддерживать здоровье костей. При снижении его уровня может усиливаться воспаление и снижаться плотность костной ткани — и то, и другое приводит к боли в суставах.
Добавьте к этому метаболические изменения, такие как набор веса и перераспределение жира, и поймёте, что ваши будут испытывать большую нагрузку, чем раньше, особенно в таких опорных областях, как колени и бёдра.
Как облегчить боль в суставах во время менопаузы
Эксперт предложила несколько основных стратегий, которые помогут облегчить боль и улучшить состояние суставов.
- Ведите активный образ жизни и регулярно занимайтесь спортом.
В этот период жизни женщина не можете позволить себе отговорки — ей нужно регулярно двигаться.
Если вы не знаете, с чего начать, стоит попробовать высокоинтенсивные интервальные тренировки, разработанные для женщин среднего возраста.
Не забывайте выполнять упражнения для подвижности суставов. Чтобы избежать скованности, важно поддерживать гибкость и уровень суставной смазки.
Также необходимы кардиотренировки с низкой нагрузкой — они отлично подходят для поддержания здоровья сердца и контроля веса, что, в свою очередь, снижает нагрузку на суставы.
- Поддерживайте здоровый вес
Избыточный вес, особенно во время и после менопаузы, может значительно увеличить нагрузку на суставы. Как правило, основной удар приходится на колени.
Поддержание нормального веса не только способствует хорошему самочувствию, но и помогает уменьшить воспаление и нагрузку на суставы, облегчая повседневную активность.
- Попробуйте терапию холодом или теплом
Прислушивайтесь к своему организму и используйте тот метод, который приносит вам наибольшее облегчение.
- Отдайте предпочтение правильному питанию
Сосредоточьтесь на противовоспалительных продуктах, таких как листовая зелень, ягоды, орехи и жирная рыба. Ограничение потребления обработанных продуктов и сахара также может уменьшить воспаление и поддержать здоровье суставов.
Добавки с омега-3 могут быть ещё одним вариантом, но прежде чем добавлять что-то новое в свой рацион, обязательно проконсультируйтесь с врачом.
- Рассмотрите возможность заместительной гормональной терапии (ЗГТ)
Этот метод подходит не всем, поэтому обсудите с врачом потенциальные риски и преимущества с учётом состояния вашего здоровья.
- Не пренебрегайте восстановлением и отдыхом
Отдых так же важен, как и движение. Чтобы уменьшить боль и избежать травм, необходимо дать организму время на восстановление, особенно после тренировки. Сон, борьба со стрессом и забота о себе должны стать частью вашего плана по уходу за суставами.