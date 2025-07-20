Глисты, кишечные инфекции, столбняк: чем могут заразиться дети в песочнице

В Роспотребнадзоре рассказали, чем дети могут заразиться в песочнице.
Как отметили в ведомстве, песочницы часто посещают не только дети, но и другие незваные гости: собаки, кошки, грызуны и птицы.
Кроме того, наткнуться там можно на ржавые гвозди и обломки старых досок.
Нередко родители приводят поиграть в песочнице детей с насморком и кашлем.
В итоге, проведя время в песочнице, ребенок может подхватить глисты, кишечные инфекции, столбняк и респираторные инфекции.
Роспотребнадзор назвал несколько способов снизить риски заражения. Для этого лучше выбирать песочницу, которая находится подальше от проезжей части и мест, где выгуливают собак. Важно следить за ребенком, чтобы он не тянул песок в рот. После игры в песочнице нужно обязательно помыть руки с мылом. Также необходимо проверить, что на теле ребенка нет царапин и ран.
Среди других мер: запретить ребенку есть в песочнице, а также своевременно ставить все прививки.