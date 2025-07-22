Какой тип фитнеса подходит экстравертам и интровертам

Если вы заметили, что поставленные цели в фитнесе в последнее время стало сложнее достичь, новое исследование предлагает изменить ситуацию, адаптировав тренировки под свой характер.
Благодаря этому вам будет не только проще придерживаться режима тренировок, но и сами тренировки станут более приятными.
Что показало исследование
Согласно исследованию, опубликованному во вторник в журнале Frontiers in Psychology, черты характера могут влиять на то, какие физические упражнения нравятся людям, а также на то, как часто они занимаются спортом и какую пользу получают от физических нагрузок.
«Понимание личностных факторов при разработке и рекомендации программ физической активности будет иметь большое значение для определения успешности программы, а также того, будут ли люди придерживаться ее и улучшать свою физическую форму»,
— заявил в пресс-релизе старший автор исследования Пол Берджесс, профессор Института когнитивной нейробиологии Университетского колледжа Лондона.
Исследователи набрали 132 испытуемых, которые прошли базовое тестирование, после чего их разделили на несколько групп. Главной задачей было выяснить, как испытуемым будет наиболее комфортно заниматься
Для участия в исследовании добровольцы заполняли анкеты, в которых оценивали свои основные черты личности:
- Покладистость
- Добросовестность
- Закрытость
- Невротизм
- Открытость
Затем в течение восьми недель одна группа занималась дома, выполняя силовые упражнения и катаясь на велосипеде. Участники контрольной группы выполняли упражнения на растяжку, а в остальном занимались так, как привыкли.
- Участникам с более выраженным экстравертным типом личности нравились высокоинтенсивные интервальные тренировки и занятия фитнесом на свежем воздухе.
Однако люди с высокими показателями экстраверсии реже проходили последующие тесты. Кроме того, у экстравертов не наблюдалось более значительных улучшений физической формы.
«Экстраверты часто предпочитают командные виды спорта или групповые занятия фитнесом, и они заряжаются энергией от других занимающихся»,
— пояснил NBCNews.com доктор Блейз Агирре, детский и подростковый психиатр.
- Более добросовестных людей привлекали структурированные занятия по расписанию — например, занятия в зале, где соблюдается чёткий и предсказуемый распорядок.
Это соответствовало их организованному, целеустремлённому характеру.
- Людям с более высоким уровнем невротизма, то есть склонности к перепадам настроения или тревожности, больше нравились низкоинтенсивные тренировки дома, а не под присмотром тренера.
Они также реже отслеживали частоту сердечных сокращений самостоятельно.
«Люди, которые испытывают сильную тревогу, могут избегать сложных упражнений или занятий, в которых участвуют другие люди, из-за страха опозориться. Поэтому они предпочитают заниматься в одиночку или выбирать менее интенсивные нагрузки»,
— отметил доктор Агирре.
- На начальном этапе участники, которые были более добросовестными, демонстрировали лучшую физическую форму и тренировались больше часов в неделю.
Однако эта черта не была показателем того, насколько человеку нравились тренировки.
- Участники, набравшие высокие баллы по открытости, с меньшей вероятностью получали удовольствие от высокоинтенсивных интервальных тренировок или езды на велосипеде различной интенсивности.
Но они чаще приходили на последующее тестирование.
По словам Агирре, люди с высоким уровнем открытости могут быть готовы экспериментировать и искать новые или разнообразные способы времяпрепровождения или спортивных занятий.
- Исследование также показало, что доброжелательные люди получают больше удовольствия от «лёгкой и продолжительной» велопрогулки.
Какие тренировки подходят вам по характеру?
По словам Агирре, связь между личностью и физической активностью двусторонняя.
«Точно так же, как ваша личность влияет на то, как вы тренируетесь, так тренировки могут влиять на личность, усиливая положительные качества (например, дисциплинированность и общительность) и ослабляя отрицательные (например, тревожность или эмоциональную нестабильность)»,
— сказал он.
Врач рекомендует придерживаться следующих советов:
- Подумайте о том, какие качества характера вам присущи.
- Выбирайте занятия, которые соответствуют этим качествам.
- Начните с малого и постепенно наращивайте темп.
- При необходимости обратитесь за поддержкой тренера.
- Будьте терпеливы и снисходительны к себе.
«Универсального подхода не существует»,
— сказал он.