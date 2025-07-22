Мало спите и много едите? Какие процессы происходят в мозгу из-за недосыпа

Вы засиделись допоздна, листая ленту в телефоне, отвечая на электронные письма или досматривая очередной сериал. На следующее утро вы чувствуете себя разбитым и раздражительным. И внезапно вместо привычного утреннего йогурта с ягодами выбираете на завтрак сладкую выпечку или жирный сэндвич. А к полудню опустошаете заначку с конфетами и чипсами.
Есть причина, по которой этот цикл повторяется. Исследования показывают, что недостаток сна нарушает сигналы о голоде, ослабляет самоконтроль, нарушает метаболизм глюкозы и повышает риск набора веса. Эти изменения могут произойти быстро, даже после одной бессонной ночи, и со временем могут стать ещё более опасными для фигуры, если ничего не предпринимать.
Джоанна Фонг-Исариявонгсе, доцент кафедры неврологии Питтсбургского университета, невролог, специализирующийся на изучении сна и его влияния на здоровье, рассказала подробнее об этом механизме theconversation.com.
К счастью, даже несколько ночей непрерывного качественного сна могут помочь восстановить баланс ключевых систем организма и обратить вспять некоторые из последствий недосыпа.
Как недостаток сна влияет на гормоны голода
Наш организм регулирует чувство голода с помощью двух ключевых гормонов голода. Грелин, который вырабатывается в желудке, сигнализирует о том, что вы голодны, а лептин, который вырабатывается в жировых клетках, сообщает вашему мозгу, что вы сыты.
Этот сдвиг обусловлен изменениями в том, как организм регулирует чувство голода и стресс. Мозг становится менее восприимчивым к сигналам о насыщении, в то же время повышая уровень гормонов стресса, которые могут усиливать тягу к еде и аппетит.
Почему мозг переключается в режим вознаграждения
Недостаток сна влияет на то, как ваш мозг воспринимает пищу. Исследования с использованием методов нейровизуализации показывают, что после всего одной ночи без сна активность префронтальной коры, которая отвечает за принятие решений и контроль импульсов, снижается. В то же время области, связанные с вознаграждением, такие как миндалевидное тело и прилежащее ядро, часть мозга, отвечающая за мотивацию и стремление к вознаграждению, становятся более восприимчивыми к соблазнительным пищевым сигналам.
Участники исследований, в ходе которых они были лишены сна, не только считали высококалорийные продукты более привлекательными, но и чаще выбирали их, независимо от того, насколько они были голодны в этот момент.
Ваш метаболизм замедляется, что приводит к накоплению жира
Сон также важен для контроля уровня сахара в крови. Когда вы хорошо высыпаетесь, организм эффективно использует инсулин для перемещения сахара из кровотока в клетки для получения энергии.
Но даже одна ночь неполноценного сна может снизить чувствительность к инсулину на 25 %, в результате чего в крови будет циркулировать больше сахара.
Со временем плохой сон становится причиной повышенного риска развития диабета 2-го типа и метаболического синдрома, группы проблем со здоровьем, таких как высокое кровяное давление, ожирение и повышенный уровень сахара в крови, которые повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Сон — это кнопка перезагрузки метаболизма
В культуре, которая заставляет нас делать миллион дел дома и на работе в течение дня и поощряет поздние посиделки после того, как дела наконец завершены, ко сну часто относятся как к чему-то необязательному. Но ваш организм так не считает.
Всего одна-две ночи качественного сна могут начать устранить последствия недосыпа и восстанавливать естественный баланс организма.
Сон — это не роскошь. Это ваш самый мощный инструмент для контроля аппетита, регуляции энергии и поддержания здоровья в долгосрочной перспективе.