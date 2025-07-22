Почему вредно есть арбузы

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По Петербургу прямо сейчас активно развозят зеленые мячики. Арбузы нового урожая можно встретить практически в каждом магазине.

Фото: pxhere
16 июля стало известно, что в Северную столицу из Узбекистана прибыла первая партия арбузов. Как отчитались в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, продукт проверили на Шушарском таможенном посту. 23 тонн арбузов добирались в грузовике в течение недели.

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Специалисты провели таможенные и карантинный фитосанитарный контроль. Когда результаты будут получены, арбузы отправят на продажу.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Арбуз часто ассоциируется с лёгкостью, диетичностью и детством. Многие бездумно едят его килограммами, радуясь якобы низкой калорийности и сочной мякоти. Но, как это часто бывает, за красивой обёрткой может скрываться нечто более тревожное.

Арбуз — это не просто десерт. Это продукт, способный нанести реальный вред организму, особенно если игнорировать элементарные меры предосторожности. О самых распространённых и неочевидных опасностях рассказала эксперт Роскачества, врач-эндокринолог Елена Сюракшина.

Ягода-обманка: почему арбуз не такой уж и диетический

Начнём с самого популярного мифа: «Арбуз можно есть сколько угодно, он полезный и не калорийный». Да, в 100 граммах арбуза всего около 30 ккал, и углеводов меньше, чем в яблоке. Но это — на 100 граммов. На практике за один присест человек может съесть 800 г, килограмм, а то и два. А это — 240–600 ккал быстрых сахаров в чистом виде.

Порция для взрослого не должна превышать 400–500 г за один раз. Всё, что выше — это уже не оздоровление, а испытание для поджелудочной железы, подчёркивает Сюракшина.

Особенно рискуют люди с преддиабетом, лишним весом, метаболическим синдромом и слабым ЖКТ.

Взрыв изнутри: чем грозит переедание арбуза

Если вы когда-нибудь испытывали после арбуза вздутие, спазмы или диарею — вы не одиноки. Арбуз, несмотря на свою кажущуюся лёгкость, может спровоцировать настоящий пищеварительный срыв.
  • Газообразование и спазмы из-за избытка клетчатки и сахаров.
  • Ощущение распирания, особенно если сочетать с другой едой или запивать водой.
  • Диарея как реакция кишечника на ударную дозу жидкости и глюкозы.
  • Обострение хронических заболеваний ЖКТ — гастрита, колита, СРК.

Даже здоровая пища в больших количествах становится опасной. Особенно, если есть арбуз на ночь или сочетать его с белой булкой, как это любят делать некоторые.

Грязная сторона арбуза: бактерии и отравления

Фото: pxhere
Мало кто знает, что самая частая причина отравлений арбузами — не нитраты, а банальная антисанитария. Арбуз растёт на земле, где скапливаются фекальные бактерии, споры грибов и личинки паразитов. При разрезании грязной кожуры нож переносит всё это прямо в мякоть.

Также опасны:

  • Арбузы с трещинами и надрезами — через них бактерии попадают внутрь.
  • Арбузы, разрезанные на улице до покупки — идеальная питательная среда для микробов.
  • Хранение в тепле — при комнатной температуре арбуз начинает «бродить» уже через 2–3 часа.

Сюракшина говорит, что пищевые отравления после арбузов — это реальность. И связаны они чаще с грязными руками и ножами, чем с химией.

Сквозь арбуз — к камням в почках

Арбуз — сильный диуретик. Это вроде бы хорошо: он помогает выводить лишнюю жидкость. Но если есть его в больших количествах, вы перенапрягаете почки. Вместе с водой из организма начинают вымываться важные минералы: калий, магний, натрий. Нарушается электролитный баланс. Особенно это опасно для:
  • Людей с мочекаменной болезнью — арбуз может спровоцировать движение камней.
  • Тех, у кого уже есть почечная недостаточность.
  • Беременных женщин с гестозом — арбуз увеличивает отёки и может ухудшить состояние.

Иногда арбуз — это не лёгкий ужин, а прямой путь в урологию. Почки не любят перегрузки, предупреждает эндокринолог.

Белая корка: зона токсической опасности

Многие не знают, но белая часть арбузной корки — не для еды. Именно в ней могут сохраняться остатки пестицидов и удобрений.

Неправильное выращивание, ускоренное дозревание, химическая обработка — всё это оседает ближе к корке. Особенно опасны недозрелые, ранние арбузы, появляющиеся в продаже уже в июне–июле.

Опасно для детей, беременных и больных

Арбуз. Фото: pxhere

Беременные и кормящие

Да, арбуз содержит фолиевую кислоту и витамин С — важные нутриенты для будущих мам. Но при этом:
  • Он может вызывать скачки сахара в крови.
  • Усиливать отёки и гестоз.
  • Давать непредсказуемую реакцию у младенцев при ГВ.

Рекомендованная порция — не больше 200–300 г и только после консультации с врачом.

Дети

Педиатры советуют давать арбуз не ранее 2–3 лет, начинать с 50–80 г, внимательно следя за реакцией.

Пациенты с диагнозами

Арбуз противопоказан при:

  • обострениях гастрита, язвы, СРК;
  • сахарном диабете и преддиабете;
  • мочекаменной болезни и почечной недостаточности;
  • индивидуальной непереносимости.

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Что говорит Елена Малышева об арбузе

Елена Малышева
Елена Малышева. Фото: кадр программы «Жить здорово»
Телеведущая и врач Елена Малышева не раз касалась темы арбуза в своей программе «Жить здорово!», предостерегая от чрезмерного энтузиазма:
  • Она подчёркивала, что арбуз — не витаминная бомба, а скорее источник воды и сахара, и что витаминов в нём минимум.
  • Малышева объясняла, что ранние сорта содержат много сахара, и их перенасыщенность глюкозой делает их далеко не безопасным лакомством.
  • Одной из рекомендаций была: не есть арбуз вечером, иначе можно перегрузить почки.
Вместе с коллегами она подчёркивала наличие в красной мякоти ликопина — природного антиоксиданта, защищающего глаза и потенциально снижающего риск рака простаты и груди.

Так, по ее мнению, арбуз — не запретный плод, но и не безграничное спасение: его нужно есть умеренно, в дневное время и отдавать предпочтение спелым, поздним сортам.

Три холодных десерта из арбуза — вкусно, но разумно

Даже если вы осторожны с арбузом, его можно использовать в лёгких, здоровых десертах. Вот три рецепта — без лишней паники и с умеренностью:

  1. Холодный арбузный гаспачо
Фото: нейросети

Ингредиенты (4 порции):

  • 500 г мякоти арбуза, без косточек
  • 1 огурец, очищенный и нарезанный
  • сок ½ лайма
  • несколько листиков мяты
  • щепотка соли, щепотка чёрного перца

Приготовление:

  • Измельчите всё в блендере до однородности.
  • Охладите минимум 1–2 часа.
  • Подавайте с мятой и каплей оливкового масла (по желанию).

Польза: лёгкий детокс, поддержка водного баланса без тяжести, максимум свежести.

  1. Арбузное желе с чиа

Ингредиенты (на 2–3 порции):

  • 400 г мякоти арбуза
  • 1 ст. ложка семян чиа
  • сок ¼ лимона
  • по желанию слегка подсластить медом

Приготовление:

  • Измельчите арбуз и протрите через сито.
  • Добавьте чиа, лимон и (если нужно) мед.
  • Оставьте в холодильнике минимум на 30 минут.

Польза: мягкая текстура, лёгкий клетчатый эффект и мягкое насыщение.

  1. Арбузное сорбе

Ингредиенты:

  • 600 г мякоти арбуза
  • сок 1 лимона или лайма
  • 1 ст. ложка мёда (по желанию)
  • листья базилика или мяты для подачи

Приготовление:

  • Сделайте пюре из арбуза с соком и мёдом.
  • Хорошо охладите, затем переложите в контейнер — сутки в морозилке.
  • Размешайте каждые 4–6 часов, чтобы избежать образования кристаллов.
  • Перед подачей взбейте вилкой, украсьте мятой или базиликом.

Польза: освежающий и более плотный десерт, как здоровая альтернатива мороженому.

Арбуз — это не детская шалость. Это серьёзная нагрузка

Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Мы привыкли воспринимать арбуз как невинную сладость — но за сочной мякотью скрываются риск диареи, отравления, перегрузки почек и обострения болезней.

Это ягода, которую нужно есть строго дозированно, не чаще 1–2 раз в день, в первой половине дня и в одиночку — без хлеба, сыра или других «экспериментов».

Фрукты и ягоды — это инструмент. А инструментом нужно уметь пользоваться. Арбуз не убьёт, если его не переоценивать.

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