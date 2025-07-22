РСВ — три буквы, которые гарантированно приводят к госпитализации большинства детей

Два новых исследования демонстрируют влияние респираторно-синцитиального вируса (РСВ) на различные группы населения. Одно из них показало, что дети с хроническими заболеваниями, поражающими несколько систем организма, чаще всего попадают в больницу из-за РСВ. Второе исследование выяснило, что более 8 из 10 взрослых сталкивались с РСВ.
Первое исследование было опубликовано на этой неделе в JAMA Network Open. Второе — в Международном журнале инфекционных заболеваний.
Что показали исследования
Всего в этом исследовании приняли участие 431 937 детей, за которыми наблюдали в среднем в течение 2 лет. В их числе — 25 452 ребенка, у которых было хотя бы одно хроническое заболевание.
Исследователи обнаружили, что у пациентов с хроническими болезнями более чем в три раза чаще наблюдалась необходимость в стационарной помощи по поводу РСВ.
У детей с мультисистемными заболеваниями, особенно с теми, которые поражают дыхательную, сердечно-сосудистую или желудочно-кишечную системы, заболеваемость респираторно-синцитиальным вирусом была как минимум в два раза выше.
Заболеваемость среди детей с синдромом Дауна или недоношенных детей была в пять раз выше, чем у всех детей.
«У детей с хроническими заболеваниями лёгких частота госпитализации из-за респираторно-синцитиального вируса была выше, чем у здоровых детей в течение первых двух сезонов отслеживания заражения респираторно-синцитиальным вирусом»,
— заключили авторы исследования.
При этом исследователи заметили, что здоровые дети часто болеют при первом контакте с вирусом, но зато гораздо реже – при втором во время следующего сезона заболевания. В то же время дети с хроническими заболеваниями гораздо сложнее вырабатывают естественный иммунитет и часто заболевают повторно.
«Таким образом, применение моноклональных антител длительного действия может быть оправдано в течение второго сезона среди детей с хроническими заболеваниями»,
— сделали вывод исследователи.
Среди участников исследования у 83,8 % были обнаружены антитела к респираторно-синцитиальному вирусу, причём у мужчин титры антител были значительно выше, чем у женщин. Также более высокий уровень антител был выявлен у недавно инфицированных (97,5 %) или вакцинированных (95,8 %) участников испытания.
Авторы отмечают, что у большинства пациентов, получивших отрицательный результат в любой из трёх групп, не было заболеваний, которые могли бы ослабить их иммунную систему.
Они делают вывод:
2Это исследование демонстрирует высокую распространённость антител IgG к респираторно-синцитиальному вирусу у взрослых, с учётом различий в зависимости от пола и сезона, и подтверждает ослабление иммунитета после заражения РВС».