РСВ — три буквы, которые гарантированно приводят к госпитализации большинства детей

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Два новых исследования демонстрируют влияние респираторно-синцитиального вируса (РСВ) на различные группы населения. Одно из них показало, что дети с хроническими заболеваниями, поражающими несколько систем организма, чаще всего попадают в больницу из-за РСВ. Второе исследование выяснило, что более 8 из 10 взрослых сталкивались с РСВ.

Самый высокий риск поражения данным вирусом — у детей с синдромом Дауна или у недоношенных детей. В целом же РВС относится к группе вирусов, которые чаще всего вызывают инфекции нижних дыхательных путей у новорожденных и младенцев.

Первое исследование было опубликовано на этой неделе в JAMA Network Open. Второе — в Международном журнале инфекционных заболеваний.

Что показали исследования

Фото: страница сайта jamanetwork.com
Для ретроспективного популяционного исследования учёные проанализировали данные о детях, родившихся в Британской Колумбии в период с 1 апреля 2013 года по 31 марта 2023 года, которые были включены в провинциальную программу медицинского обслуживания и наблюдались до дня, предшествующего третьему сезону РСВ-инфекции, или до 1 апреля 2024 года, в зависимости от того, что наступит раньше.

Всего в этом исследовании приняли участие 431 937 детей, за которыми наблюдали в среднем в течение 2 лет. В их числе — 25 452 ребенка, у которых было хотя бы одно хроническое заболевание.

Исследователи обнаружили, что у пациентов с хроническими болезнями более чем в три раза чаще наблюдалась необходимость в стационарной помощи по поводу РСВ.

У детей с мультисистемными заболеваниями, особенно с теми, которые поражают дыхательную, сердечно-сосудистую или желудочно-кишечную системы, заболеваемость респираторно-синцитиальным вирусом была как минимум в два раза выше.

Заболеваемость среди детей с синдромом Дауна или недоношенных детей была в пять раз выше, чем у всех детей.

«У детей с хроническими заболеваниями лёгких частота госпитализации из-за респираторно-синцитиального вируса была выше, чем у здоровых детей в течение первых двух сезонов отслеживания заражения респираторно-синцитиальным вирусом»,

— заключили авторы исследования.

При этом исследователи заметили, что здоровые дети часто болеют при первом контакте с вирусом, но зато гораздо реже – при втором во время следующего сезона заболевания. В то же время дети с хроническими заболеваниями гораздо сложнее вырабатывают естественный иммунитет и часто заболевают повторно.

«Таким образом, применение моноклональных антител длительного действия может быть оправдано в течение второго сезона среди детей с хроническими заболеваниями»,

— сделали вывод исследователи.

Фото: страница сайта .ijidonline.com
Для второго исследования, опубликованного в Международном журнале инфекционных заболеваний, ученые клиники Майо случайным образом отобрали образцы крови у 475 взрослых (в возрасте от 27 до 99 лет) из хранилища крови и протестировали образцы на наличие антител к РВС. Они также обследовали 40 пациентов с документально подтвержденной РСВ-инфекцией и 71 человека, которые недавно были иммунизированы против РСВ, в общей сложности 586 пациентов.

Среди участников исследования у 83,8 % были обнаружены антитела к респираторно-синцитиальному вирусу, причём у мужчин титры антител были значительно выше, чем у женщин. Также более высокий уровень антител был выявлен у недавно инфицированных (97,5 %) или вакцинированных (95,8 %) участников испытания.

Исследование также показало значительное увеличение титров антител после сезона заболеваемости РСВ.

Авторы отмечают, что у большинства пациентов, получивших отрицательный результат в любой из трёх групп, не было заболеваний, которые могли бы ослабить их иммунную систему.

Они делают вывод:

2Это исследование демонстрирует высокую распространённость антител IgG к респираторно-синцитиальному вирусу у взрослых, с учётом различий в зависимости от пола и сезона, и подтверждает ослабление иммунитета после заражения РВС».

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