Смартфоны опасны для детей младше 13 лет, особенно для девочек: исследование

Согласно результатам глобального исследования, в котором приняли участие более 100 000 молодых людей, появление смартфона до достижения ребенком 13-летнего возраста связано с ухудшением психического здоровья и благополучия в будущем.
Данные также свидетельствуют о том, что влияние владения смартфоном в раннем возрасте во многом связано с ранним доступом к социальным сетям и повышенным риском кибербуллинга, нарушения сна и ухудшения отношений в семье во взрослом возрасте.
Что говорят эксперты
Группа экспертов из Sapien Labs, где хранится крупнейшая в мире база данных о психическом благополучии, Global Mind Project, из которой были взяты данные для этого исследования, призывает к незамедлительным действиям по защите психического здоровья следующих поколений.
«Наши данные свидетельствуют о том, что раннее начало использования смартфона — и доступ к социальным сетям, который он часто обеспечивает, — связаны с серьёзными изменениями в психическом здоровье и благополучии в раннем взрослом возрасте»,
— говорит ведущий автор исследования, нейробиолог доктор Тара Тиагараджан, основательница и главный научный сотрудник Sapien Labs.
Доктор призвала законодателей принять меры предосторожности, аналогичные тем, что применяются в отношении алкоголя и табака, ограничив доступ к смартфонам для лиц младше 13 лет.
Хотя многие платформы социальных сетей устанавливают минимальный возраст пользователей на уровне 13 лет, эти правила соблюдаются не всегда. Тем временем средний возраст, в котором дети начинают пользоваться смартфонами, продолжает снижаться, и многие школьники проводят за своими устройствами по несколько часов в день.
В целом предыдущие исследования, посвященные времени, проведенному перед экранами, доступу к социальным сетям и смартфонам, а также различным аспектам психического здоровья, показали негативные последствия, но также и неоднозначные, часто противоречивые результаты, из-за чего политикам, школам и семьям сложно разобраться в этом вопросе. Возможно, это связано с тем, что скрининговые тесты не выявляют критически важные сопутствующие симптомы.
Что делать, если у ребёнка уже есть смартфон?
«Когда вы читаете подобные исследования, вам может казаться, что вы оказались в тупике и не можете повернуть назад. Не бойтесь менять курс, если вам кажется, что то, что вы уже сделали, не подходит вашему ребёнку или вашей семье»,
— говорит Мелисса Гринберг, клинический психолог из Принстонского центра психотерапии в Нью-Джерси.
По словам Гринберг, родители могут рассмотреть такие варианты, как использование родительского контроля, переход на кнопочный телефон или удаление опасных приложений и функций.
Конечно, дети могут негативно отреагировать на такие перемены, но пусть это не останавливает вас, если вы считаете, что это пойдёт им на пользу, как говорит психолог.
Гринберг предложила родителям сказать ребенку следующее:
«Когда мы впервые подарили тебе смартфон, мы не знали, как он может на тебя повлиять. Многие учёные и врачи проводят исследования о том, как смартфоны влияют на детей, и мы узнаём гораздо больше, чем знали раньше. Нам нужно кое-что изменить, потому что мы хотим быть уверены, что делаем всё для твоего здоровья».
Если дети расстраиваются, отнеситесь с пониманием к их переживаниям. Взрослые не всегда ведут себя по-взрослому, когда у них что-то отбирают или просят изменить своим привычкам, и мы не можем ожидать того же от наших детей.
Гринберг предложила родителям поговорить о том, как они сами борются с чрезмерным использованием смартфонов, чтобы наладить контакт и признать, что всем нам трудно противостоять их притягательности.