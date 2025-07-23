Смартфоны опасны для детей младше 13 лет, особенно для девочек: исследование

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Согласно результатам глобального исследования, в котором приняли участие более 100 000 молодых людей, появление смартфона до достижения ребенком 13-летнего возраста связано с ухудшением психического здоровья и благополучия в будущем.

Исследование, опубликованное в Journal of Human Development and Capabilities, показало, что молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, получившие свой первый смартфон в 12 лет или раньше, чаще сообщают о суицидальных мыслях, агрессии, оторванности от реальности, проблемах с эмоциональной регуляцией и низкой самооценке. Особенно это касается девушек.

Данные также свидетельствуют о том, что влияние владения смартфоном в раннем возрасте во многом связано с ранним доступом к социальным сетям и повышенным риском кибербуллинга, нарушения сна и ухудшения отношений в семье во взрослом возрасте.

Что говорят эксперты

Группа экспертов из Sapien Labs, где хранится крупнейшая в мире база данных о психическом благополучии, Global Mind Project, из которой были взяты данные для этого исследования, призывает к незамедлительным действиям по защите психического здоровья следующих поколений.

«Наши данные свидетельствуют о том, что раннее начало использования смартфона — и доступ к социальным сетям, который он часто обеспечивает, — связаны с серьёзными изменениями в психическом здоровье и благополучии в раннем взрослом возрасте»,

— говорит ведущий автор исследования, нейробиолог доктор Тара Тиагараджан, основательница и главный научный сотрудник Sapien Labs.

Эти взаимосвязи обусловлены несколькими факторами, что приводит к появлению во взрослом возрасте симптомов, которые не являются традиционными психическими расстройствами, такими как депрессия и тревожность, и могут быть не выявлены при использовании стандартных методов скрининга. Эти симптомы повышенной агрессии, оторванности от реальности и суицидальные мысли могут иметь серьёзные социальные последствия, поскольку их частота растёт среди молодого поколения.

Доктор призвала законодателей принять меры предосторожности, аналогичные тем, что применяются в отношении алкоголя и табака, ограничив доступ к смартфонам для лиц младше 13 лет.

Хотя многие платформы социальных сетей устанавливают минимальный возраст пользователей на уровне 13 лет, эти правила соблюдаются не всегда. Тем временем средний возраст, в котором дети начинают пользоваться смартфонами, продолжает снижаться, и многие школьники проводят за своими устройствами по несколько часов в день.

В настоящее время на международном уровне наблюдается неоднозначная ситуация с запретом на использование телефонов в школах. В последние годы несколько стран, в том числе Франция, Нидерланды, Италия и Новая Зеландия, запретили или ограничили использование мобильных телефонов в учебных заведениях. Исследование, проведённое по заказу правительства Нидерландов, показало, что учащиеся в результате стали лучше концентрироваться на занятиях.

В целом предыдущие исследования, посвященные времени, проведенному перед экранами, доступу к социальным сетям и смартфонам, а также различным аспектам психического здоровья, показали негативные последствия, но также и неоднозначные, часто противоречивые результаты, из-за чего политикам, школам и семьям сложно разобраться в этом вопросе. Возможно, это связано с тем, что скрининговые тесты не выявляют критически важные сопутствующие симптомы.

Социальный психолог Джонатан Хайдт в своём бестселлере «Тревожное поколение: как кардинальные перемены в детстве вызывают эпидемию психических заболеваний» также предложил не разрешать детям пользоваться социальными сетями до 16 лет.

Что делать, если у ребёнка уже есть смартфон?

«Когда вы читаете подобные исследования, вам может казаться, что вы оказались в тупике и не можете повернуть назад. Не бойтесь менять курс, если вам кажется, что то, что вы уже сделали, не подходит вашему ребёнку или вашей семье»,

— говорит Мелисса Гринберг, клинический психолог из Принстонского центра психотерапии в Нью-Джерси.

По словам Гринберг, родители могут рассмотреть такие варианты, как использование родительского контроля, переход на кнопочный телефон или удаление опасных приложений и функций.

Конечно, дети могут негативно отреагировать на такие перемены, но пусть это не останавливает вас, если вы считаете, что это пойдёт им на пользу, как говорит психолог.

Гринберг предложила родителям сказать ребенку следующее:

«Когда мы впервые подарили тебе смартфон, мы не знали, как он может на тебя повлиять. Многие учёные и врачи проводят исследования о том, как смартфоны влияют на детей, и мы узнаём гораздо больше, чем знали раньше. Нам нужно кое-что изменить, потому что мы хотим быть уверены, что делаем всё для твоего здоровья».

Если дети расстраиваются, отнеситесь с пониманием к их переживаниям. Взрослые не всегда ведут себя по-взрослому, когда у них что-то отбирают или просят изменить своим привычкам, и мы не можем ожидать того же от наших детей.

Гринберг предложила родителям поговорить о том, как они сами борются с чрезмерным использованием смартфонов, чтобы наладить контакт и признать, что всем нам трудно противостоять их притягательности.

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