В России фиксируют новый и очень заразный вариант коронавируса «Стратус»

Совершенно новый вариант коронавирусной инфекции, получивший название XFG или «Стратус», фиксируют у жителей России.
На сегодняшний день выявлено 114 случаев заражения XFG. Большинство приходится на Москву — 54%. Но были отобраны образцы и из других регионов страны. Впервые вариант XFG обнаружили 24 апреля текущего года, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что «Стратус» является рекомбинантным субвариантом, который появился в результате слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2. Среди его основных характеристик высокая заразность, но легкие симптомы, схожие с симптомами других вариантов омикрона. У заболевших отмечают осиплость или сиплость голоса.
В сравнении с предыдущими штаммами подцепившие «Стратус» не сталкиваются с более тяжелым течением болезни. Однако зараза быстро распространяется в разных странах.
«Текущий риск для общественного здоровья расценивается как низкий»,
— заключили в Роспотребнадзоре.