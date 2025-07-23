Жарко! Ты голоден? Ешь эти продукты, чтобы не перегреться и не допустить обезвоживания

В жаркие дни диетологи рекомендуют скорректировать свой рацион, чтобы помочь организму работать более эффективно. Некоторые продукты на самом деле помогают избежать опасных последствий обезвоживания и почувствовать себя более комфортно.
Действительно ли холодная пища помогает охладиться?
Хотя вы можете почувствовать временное облегчение, съев мороженое или выпив ледяную газировку в жаркий день, на самом деле ваш организм не особо охлаждается, говорит Кристофер Мор:
«Употребление холодных продуктов может ненадолго охладить вас, снизив температуру во рту и горле. Это хорошее быстрое решение в жаркий день, но оно не сильно повлияет на общую температуру тела».
Причина этого в том, что организм борется за поддержание внутренней температуры — этот процесс называется гомеостазом. Поэтому, когда вам жарко, тело потеет (чтобы охладиться), а когда холодно — дрожит (чтобы вырабатывать тепло).
В большинстве случаев в жаркий день не происходит повышение температуры тела, как это бывает при борьбе организма с болезнью или инфекцией. Однако длительное воздействие высоких температур, интенсивная физическая активность или обезвоживание могут привести к перегрузке системы охлаждения организма и изменению внутренней температуры. Это и вызывает связанные с жарой заболевания, такие как тепловое истощение или тепловой удар.
Мороженое или любая другая еда в этом случае не помогут, пострадавшему следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
Какие продукты полезны в жаркие дни?
Температура еды гораздо менее важна, чем её состав, а именно содержание воды.
Эта рекомендация становится обязательной к выполнению в жаркую погоду, когда нужно восполнять запасы жидкости. Николас Раш рассказал, что, хотя вода необходима, «некоторые продукты могут значительно улучшить гидратацию организма». Раш говорит, что к продуктам, богатым питательными веществами и содержащим много воды, относятся:
- Арбузы
- Огурцы
- Сельдерей
- Клубника
- Шпинат
- Киви
- Апельсины
- Грейпфрут
- Гаспачо
- Виноград
Что ещё нужно учитывать при составлении рациона в жаркую погоду
Существует несколько продуктов, которых следует избегать в жару. Например, алкогольные напитки — поскольку алкоголь является мочегонным средством, его употребление может привести к ещё большей потере жидкости.
Некоторые продукты от природы богаты электролитами, и, по словам Раша, если вы много времени проводите на жаре, стоит включить их в свой рацион. К таким продуктам относятся:
- Бананы, богатые калием
- Авокадо, богатое калием и магнием
- Шпинат, богатый магнием и кальцием
- Молочные продукты, содержащие кальций и калий (да, мороженое тоже!)
Что съесть в жару, если лень готовить?
Эксперты предлагают выбирать лёгкие и освежающие блюда, которые требуют минимальной термической обработки (или не требуют ее вообще). К таким блюдам относятся:
Салаты: разнообразные салаты должны содержать овощи (вода), птицу (белки) и полезные жиры (авокадо, оливковое масло), чтобы дарить не только чувство сытости, но и поддерживать водный баланс.
Сэндвичи: холодные сэндвичи с нежирным мясом, сыром и большим количеством свежих овощей — это простое и питательное блюдо в жару.
Лаваш: цельнозерновой лаваш с хумусом, овощами и отварным мясом будет достойным перекусом.
Фруктовые миски: сочетание сочных фруктов, таких как арбуз, дыня и свежие ягоды, может быть и вкусным, и полезным.
Овощные миски (не путать с салатом): нарезанные дольками огурцы, помидоры, болгарский перец содержат минимум калорий и хорошо освежают.