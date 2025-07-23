Жарко! Ты голоден? Ешь эти продукты, чтобы не перегреться и не допустить обезвоживания

От /

В жаркие дни диетологи рекомендуют скорректировать свой рацион, чтобы помочь организму работать более эффективно. Некоторые продукты на самом деле помогают избежать опасных последствий обезвоживания и почувствовать себя более комфортно.

Дипломированные диетологи Кристофер Мор и Николас Раш рассказали Yahoo Life, стоит ли охлаждаться при помощи мороженного, какие продукты включить в рацион летом и что приготовить, если включать плиту не хочется.
Фото: страница сайта yahoo.com

Действительно ли холодная пища помогает охладиться?

Хотя вы можете почувствовать временное облегчение, съев мороженое или выпив ледяную газировку в жаркий день, на самом деле ваш организм не особо охлаждается, говорит Кристофер Мор:

«Употребление холодных продуктов может ненадолго охладить вас, снизив температуру во рту и горле. Это хорошее быстрое решение в жаркий день, но оно не сильно повлияет на общую температуру тела».

Причина этого в том, что организм борется за поддержание внутренней температуры — этот процесс называется гомеостазом. Поэтому, когда вам жарко, тело потеет (чтобы охладиться), а когда холодно — дрожит (чтобы вырабатывать тепло).

В большинстве случаев в жаркий день не происходит повышение температуры тела, как это бывает при борьбе организма с болезнью или инфекцией. Однако длительное воздействие высоких температур, интенсивная физическая активность или обезвоживание могут привести к перегрузке системы охлаждения организма и изменению внутренней температуры. Это и вызывает связанные с жарой заболевания, такие как тепловое истощение или тепловой удар.

Мороженое или любая другая еда в этом случае не помогут, пострадавшему следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Какие продукты полезны в жаркие дни?

Температура еды гораздо менее важна, чем её состав, а именно содержание воды.

По данным Национальной медицинской академии (НМА), суточная норма потребления воды составляет девять стаканов по 240 мл (2,2 литра) для женщин и тринадцать стаканов по 240 мл (3 литра) для мужчин.

Эта рекомендация становится обязательной к выполнению в жаркую погоду, когда нужно восполнять запасы жидкости. Николас Раш рассказал, что, хотя вода необходима, «некоторые продукты могут значительно улучшить гидратацию организма». Раш говорит, что к продуктам, богатым питательными веществами и содержащим много воды, относятся:

  • Арбузы
  • Огурцы
  • Сельдерей
  • Клубника
  • Шпинат
  • Киви
  • Апельсины
  • Грейпфрут
  • Гаспачо
  • Виноград
Несмотря на то, что он не так богат питательными веществами, также можно перекусить фруктовым льдом благодаря высокому содержанию в нем воды. А если вы хотите чего-то ещё более холодного, попробуйте замороженные версии некоторых из перечисленных выше лакомств — например, замороженный виноград или клубника — это, по сути, фруктовое мороженое на один укус.

Что ещё нужно учитывать при составлении рациона в жаркую погоду

Существует несколько продуктов, которых следует избегать в жару. Например, алкогольные напитки — поскольку алкоголь является мочегонным средством, его употребление может привести к ещё большей потере жидкости.

Возможно, вы слышали, что для поддержания водного баланса недостаточно просто пить воду. Электролиты тоже важны — и, как правило, мы получаем их в течение дня с пищей. Только когда человеку действительно нужна дополнительная гидратация (например, при интенсивных физических нагрузках или при длительном пребывании на жаре), необходимо принимать дополнительные электролиты.

Некоторые продукты от природы богаты электролитами, и, по словам Раша, если вы много времени проводите на жаре, стоит включить их в свой рацион. К таким продуктам относятся:

  • Бананы, богатые калием
  • Авокадо, богатое калием и магнием
  • Шпинат, богатый магнием и кальцием
  • Молочные продукты, содержащие кальций и калий (да, мороженое тоже!)

Что съесть в жару, если лень готовить?

Эксперты предлагают выбирать лёгкие и освежающие блюда, которые требуют минимальной термической обработки (или не требуют ее вообще). К таким блюдам относятся:

Салаты: разнообразные салаты должны содержать овощи (вода), птицу (белки) и полезные жиры (авокадо, оливковое масло), чтобы дарить не только чувство сытости, но и поддерживать водный баланс.

Сэндвичи: холодные сэндвичи с нежирным мясом, сыром и большим количеством свежих овощей — это простое и питательное блюдо в жару.

Лаваш: цельнозерновой лаваш с хумусом, овощами и отварным мясом будет достойным перекусом.

Фруктовые миски: сочетание сочных фруктов, таких как арбуз, дыня и свежие ягоды, может быть и вкусным, и полезным.

Овощные миски (не путать с салатом): нарезанные дольками огурцы, помидоры, болгарский перец содержат минимум калорий и хорошо освежают.

Прокрутить вверх