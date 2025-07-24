Почему нельзя постоянно носить резиновую обувь с дырочками: последствия, о которых вы могли не знать

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В жару хочется дышать не только коже, но и ногам. Именно поэтому миллионы людей летом выбирают резиновую обувь с дырочками — лёгкую, гибкую, непромокаемую и визуально удобную. Молодежь массово скупает ее в магазинах и на маркетплейсах, а медики не снимают ее до самого вечера.

Фото: PxHere

 

Но врачи всё чаще бьют тревогу: повседневная носка такой обуви может привести к серьёзным проблемам с ногами, суставами и кожей. И дело не только в комфорте — дело в здоровье. Мойка78 разобралась в теме.

Нет опоры для свода стопы: перегрузка и боль

Такая обувь лишена жёсткой поддержки средней части стопы, которая обычно помогает распределять нагрузку. В результате:

  • стопа «провисает»;
  • пальцы вынуждены «цепляться» за стельку при каждом шаге, чтобы удержать обувь;
  • нарушается амортизация;
  • постепенно развивается плоскостопие, вальгусная деформация, болевые синдромы в стопе и коленях.

В своем Telegram-канале доктор Анна Садовская отмечает, что это особенно вредно для детей с формирующейся стопой. А также людей с избыточным весом. Такая обувь не работает на биомеханику шага — напротив, она её разрушает.

Риск травм: скользкая подошва, слабая фиксация

Фото: PxHere
Подошва вспененной обуви чаще всего не имеет достаточного сцепления с влажными или неровными поверхностями. А отсутствие задника или ремешка на пятке ведёт к:
  • падениям на лестницах и мокром полу;
  • вывихам и растяжениям;
  • риску травм в транспорте.

Исследования Американской ассоциации ортопедов показали: при ношении открытой резиновой обуви у людей в 2,4 раза выше риск упасть на мокром полу по сравнению с кроссовками.

Кожные заболевания: потливость, грибок, раздражения

Пластик и вспененный этиленвинилацетат (EVA) не пропускают воздух, усиливают потоотделение и создают «парниковый эффект». Итог:
  • мозоли, опрелости, межпальцевый грибок;
  • экзема при длительном ношении;
  • неприятный запах, который трудно устранить;
  • аллергенные материалы и токсичные добавки в дешёвых моделях.

Канадские исследователи обнаружили в декоративных элементах обуви (так называемых «шармсах») следы свинца и фталатов — потенциально опасных веществ, особенно для детей.

Отсутствие амортизации и ударной защиты

Такая обувь не предназначена для асфальта и городских улиц. Она не поглощает удары:
  • усиливается давление на пяточную кость и ахиллово сухожилие;
  • боль может отдаваться в пояснице и коленях;
  • ухудшается осанка.

Пациенты с проблемами позвоночника или варикозом особенно чувствительны к этой нагрузке — и вспененная обувь лишь усугубляет их состояние.

Подходит далеко не всем: кому особенно вредно

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Отказаться от такой обуви (или хотя бы ограничить её использование) врачи особенно рекомендуют:
  • детям до 12 лет — риск деформации стоп;
  • людям с диабетом — отсутствие жёсткой фиксации + риск натираний и инфекций;
  • пожилым — опасность падений;
  • беременным — нет поддержки стопы и повышенная нагрузка на позвоночник;
  • людям с варикозом, плоскостопием, остеохондрозом.

Когда всё-таки можно: безопасные сценарии ношения

Нельзя отрицать: у такой обуви есть плюсы, если использовать её по назначению.
  • для душа, сауны, бассейна
  • на даче или пляже, но не дольше 30–60 минут
  • при сильных отёках, когда обычная обувь не влезает
  • дома — только на мягком полу и ненадолго

Доктор Садовская подчёркивает, что некоторым пациентам с болями в пятке или фасциитом можно короткое время носить такую обувь, но обязательно — с ортопедической стелькой и только по рекомендации врача.

Чем заменить: полезные альтернативы

Для улицы:

  • кроссовки с анатомической подошвой;
  • закрытые сандалии с фиксацией пятки и супинатором;
  • сандалии с антискользящей стелькой.

Для дома:

  • тапочки с ортопедической стелькой;
  • лёгкая мягкая обувь с поддержкой свода стопы.

Для пляжа/дачи:

  • специальные «акваобувки» с защитой пальцев и нескользящей подошвой.

Почему важно не экономить на обуви

Фото: PxHere
Дешёвая обувь из непроверенных материалов может быть токсичной. Помимо плохой посадки и отсутствия фиксации, в ней часто обнаруживают:
  • формальдегид, который вызывает аллергию и раздражение;
  • фталаты, влияющие на гормональную систему;
  • свинец — особенно опасен для детей.

Эти вещества могут попадать в организм через кожу или при прикосновении ко рту у малышей.

Вывод: носить — можно. Но только с умом

Обувь из вспененного материала не подходит для прогулок, поездок в транспорте и длительной носки в городе. Это не альтернатива кроссовкам и не аналог ортопедической обуви. Правила безопасности:
  • Не носите её весь день.
  • Не заменяйте ею обувь с супинатором и поддержкой пятки.
  • Не покупайте дешёвые аналоги — они могут быть токсичными.
  • Надевайте только на пляже, у бассейна, в бане или дома — и на короткое время.

Здоровье ног — это ваше равновесие, походка, спина и даже настроение. Не дайте моде и «удобству» подорвать базу вашего тела.

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