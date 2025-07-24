Солнце плавит Петербург и людей. Первая помощь при тепловом ударе на жаре

Петербург продолжает оставаться под гнетом аномальной жары. На протяжении как минимум пяти-шести дней температура воздуха в тени будет достигать 30 градусов в окрестностях города.
Самая высокая температура в городе была зарегистрирована 28 июля 2010 года, когда термометры показали 35,3 градуса. Синоптик добавил, что в этот раз не следует ожидать превышение температурных рекордов, и максимум, что может произойти, это повышение до 32-34 градусов по Цельсию.
С дождями в выходные дела обстоят не лучшим образом. В Ленобласти возможно появление кратковременных осадков, однако, будет ли дождь в самом городе, пока остается под вопросом. На горизонте не наблюдается грозовых облаков, однако более точная информация станет известна 25 июля.
Если стало плохо на жаре: как распознать опасность и что делать
Врачебные организации — комитет по здравоохранению Петербурга и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе — предупреждают: важно знать, как отличить перегрев от смертельно опасного состояния и что делать в первые минуты.
Что такое тепловой и солнечный удар — и чем они отличаются
Тепловой удар — это опасное состояние, возникающее при перегреве организма в условиях высокой температуры, влажности, обезвоживания и отсутствия охлаждения.
Главное: солнечный удар может случиться только под солнцем, а тепловой возможен даже в тени, в душном помещении, в машине без кондиционера.
Кто в группе особого риска
- младенцев и маленьких детей;
- пожилых людей;
- страдающих ожирением;
- людей с сердечно-сосудистыми, эндокринными и неврологическими заболеваниями;
- тех, кто принимает определённые лекарства;
- лиц в состоянии алкогольного опьянения;
- неакклиматизировавшихся туристов (из холодного климата в жаркий регион).
Физическая нагрузка в жару, стресс, недосып, плотная одежда и духота усиливают риск в несколько раз.
Симптомы перегрева, которые нельзя игнорировать
- чрезмерная жажда и слабость;
- головокружение и тошнота;
- рвота;
- покраснение лица;
- учащённое сердцебиение;
- холодный липкий пот;
- «туман» в голове, потеря сознания;
- судороги.
Всё это — признаки, что терморегуляция организма нарушена, а мозг и внутренние органы начинают страдать от перегрева.
Первая помощь: действовать надо сразу
- Переместите человека в прохладное место (в тень, под навес, в проветриваемое помещение).
- Снимите или ослабьте одежду, особенно синтетическую и обтягивающую.
- Напоите человека водой комнатной температуры — предпочтительно минеральной без газа.
- Охладите тело: приложите влажные прохладные полотенца к лбу, шее, подмышкам, паху, обдувайте вентилятором.
- Если началась рвота или судороги — поверните человека на бок, удерживайте, чтобы он не ударился.
- Если человек потерял сознание — немедленно вызывайте скорую.
Даже если симптомы «прошли» — обязательно покажитесь врачу. Перегрев даёт осложнения не сразу, но может вызвать нарушение работы мозга, сердца и почек.
Профилактика: как не довести до беды
- Носите светлую и лёгкую одежду из натуральных тканей (лён, хлопок).
- Не выходите под палящее солнце с 12.00 до 16.00.
- Обязательно надевайте головной убор — шляпу, панаму или платок.
- Пейте много воды — не менее 2,5–3 литров в день. Лучше — дробно, маленькими порциями.
- Избегайте физической активности на солнце — даже если вы в хорошей форме.
- Откажитесь от алкоголя и жирной еды — они нарушают терморегуляцию и ускоряют обезвоживание.
Пожилым людям, людям с гипертонией и сердечными болезнями — особенно важно не находиться на жаре и не игнорировать тревожные симптомы.
Важные нюансы: что ещё увеличивает риск
- Толстая или тёмная одежда, синтетика;
- Перенесённый тепловой удар в прошлом;
- Недостаток сна;
- Курение;
- Алкоголь;
- Стресс и психоэмоциональные нагрузки;
- Закрытые душные помещения (машины, склады, транспорт) ;
- Плотная еда и обезвоживание.
Главное запомнить
Комитет по здравоохранению Петербурга и специалисты НИИ им. Джанелидзе советуют: в жару будьте внимательны к себе и близким. Особенно к детям, пожилым и тем, кто работает на солнце.
- Занавесьте окна — особенно те, что выходят на солнечную сторону. Плотные шторы или фольга помогут снизить температуру внутри помещения.
- Открывайте окна только утром и ночью, когда воздух прохладнее. Днём — держите их закрытыми, особенно при отсутствии сквозняка.
- Используйте вентилятор с холодной водой или льдом — поставьте перед ним таз с кубиками, чтобы поток воздуха стал прохладным.
- Проветривайте подушки и бельё, а перед сном можно положить простыню в холодильник — это поможет уснуть в зной.
- Ограничьте пользование плитой, утюгом и другими приборами, которые нагревают воздух в квартире.
- Пейте больше воды и не забывайте проветривать себя изнутри, избегая крепкого чая, кофе и тем более алкоголя.
Жара в квартире может быть очень опасна. Если не получается охладить помещение — лучше переждать самую жару вне дома, например, в тени в парке или в торговом центре.