Солнце плавит Петербург и людей. Первая помощь при тепловом ударе на жаре

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Петербург продолжает оставаться под гнетом аномальной жары. На протяжении как минимум пяти-шести дней температура воздуха в тени будет достигать 30 градусов в окрестностях города.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Как в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, один из самых знойных дней ожидается уже сегодня, когда температура может достигнуть максимальных значений в 31,7 градуса. Колесов считает, что, скорее всего, рекорды не будут побиты на сегодняшний день.
Жара в Петербурге. Фото: Мойка78

Самая высокая температура в городе была зарегистрирована 28 июля 2010 года, когда термометры показали 35,3 градуса. Синоптик добавил, что в этот раз не следует ожидать превышение температурных рекордов, и максимум, что может произойти, это повышение до 32-34 градусов по Цельсию.

Фото: Мойка78
Сам Колесов выразил надежду, что прогноз не сбудется, и горожане смогут расслабиться, если температура останется на отметке хотя бы в 25 градусов.

С дождями в выходные дела обстоят не лучшим образом. В Ленобласти возможно появление кратковременных осадков, однако, будет ли дождь в самом городе, пока остается под вопросом. На горизонте не наблюдается грозовых облаков, однако более точная информация станет известна 25 июля.

Если стало плохо на жаре: как распознать опасность и что делать

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Пока в Петербурге держится жара всё чаще фиксируются случаи теплового и солнечного удара — состояний, которые могут привести к потере сознания, повреждению органов и даже смерти. Это не просто «перегрев» — а реальная угроза жизни, особенно для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Врачебные организации — комитет по здравоохранению Петербурга и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе — предупреждают: важно знать, как отличить перегрев от смертельно опасного состояния и что делать в первые минуты.

Что такое тепловой и солнечный удар — и чем они отличаются

Фото: pxhere

Тепловой удар — это опасное состояние, возникающее при перегреве организма в условиях высокой температуры, влажности, обезвоживания и отсутствия охлаждения.

Солнечный удар — его разновидность, при которой воздействие идёт непосредственно от солнца на незащищённую голову. Даже лёгкий ветер и тень не спасут, если вы долго были под прямыми лучами.

Главное: солнечный удар может случиться только под солнцем, а тепловой возможен даже в тени, в душном помещении, в машине без кондиционера.

Кто в группе особого риска

Фото: pxhere
Тепловой и солнечный удары чаще всего происходят у:
  • младенцев и маленьких детей;
  • пожилых людей;
  • страдающих ожирением;
  • людей с сердечно-сосудистыми, эндокринными и неврологическими заболеваниями;
  • тех, кто принимает определённые лекарства;
  • лиц в состоянии алкогольного опьянения;
  • неакклиматизировавшихся туристов (из холодного климата в жаркий регион).

Физическая нагрузка в жару, стресс, недосып, плотная одежда и духота усиливают риск в несколько раз.

Симптомы перегрева, которые нельзя игнорировать

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При первых признаках перегрева нельзя ждать — реагировать нужно немедленно. Обратите внимание на следующие симптомы:
  • чрезмерная жажда и слабость;
  • головокружение и тошнота;
  • рвота;
  • покраснение лица;
  • учащённое сердцебиение;
  • холодный липкий пот;
  • «туман» в голове, потеря сознания;
  • судороги.

Всё это — признаки, что терморегуляция организма нарушена, а мозг и внутренние органы начинают страдать от перегрева.

Первая помощь: действовать надо сразу

Фото: Baltphoto/Михаил Киреев
Если вы заметили признаки перегрева у себя или кого-то рядом:
  • Переместите человека в прохладное место (в тень, под навес, в проветриваемое помещение).
  • Снимите или ослабьте одежду, особенно синтетическую и обтягивающую.
  • Напоите человека водой комнатной температуры — предпочтительно минеральной без газа.
  • Охладите тело: приложите влажные прохладные полотенца к лбу, шее, подмышкам, паху, обдувайте вентилятором.
  • Если началась рвота или судороги — поверните человека на бок, удерживайте, чтобы он не ударился.
  • Если человек потерял сознание — немедленно вызывайте скорую. 

Даже если симптомы «прошли» — обязательно покажитесь врачу. Перегрев даёт осложнения не сразу, но может вызвать нарушение работы мозга, сердца и почек.

Профилактика: как не довести до беды

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Эксперты напоминают: предупредить тепловой удар намного проще, чем лечить его последствия. Что делать каждый день в жару:
  • Носите светлую и лёгкую одежду из натуральных тканей (лён, хлопок).
  • Не выходите под палящее солнце с 12.00 до 16.00.
  • Обязательно надевайте головной убор — шляпу, панаму или платок.
  • Пейте много воды — не менее 2,5–3 литров в день. Лучше — дробно, маленькими порциями.
  • Избегайте физической активности на солнце — даже если вы в хорошей форме.
  • Откажитесь от алкоголя и жирной еды — они нарушают терморегуляцию и ускоряют обезвоживание.
Детей нельзя оставлять на солнце даже на 10–15 минут — особенно без головного убора и воды.

Пожилым людям, людям с гипертонией и сердечными болезнями — особенно важно не находиться на жаре и не игнорировать тревожные симптомы.

Важные нюансы: что ещё увеличивает риск

  • Толстая или тёмная одежда, синтетика;
  • Перенесённый тепловой удар в прошлом;
  • Недостаток сна;
  • Курение;
  • Алкоголь;
  • Стресс и психоэмоциональные нагрузки;
  • Закрытые душные помещения (машины, склады, транспорт) ;
  • Плотная еда и обезвоживание.

Главное запомнить

Жара в помещении. Фото: pxhere
Тепловой и солнечный удары — это не просто дискомфорт. Это угроза жизни, и чем раньше вы распознаете симптомы и начнёте помогать — тем выше шансы избежать тяжёлых последствий. Лето — это не только отпуск, но и сезон повышенной готовности.

Комитет по здравоохранению Петербурга и специалисты НИИ им. Джанелидзе советуют: в жару будьте внимательны к себе и близким. Особенно к детям, пожилым и тем, кто работает на солнце.

Теперь вы знаете, как действовать при перегреве на улице, однако не менее опасна жара в квартире — особенно в душных панельных домах без кондиционера. Мойка78 рассказывала, что есть несколько простых, но эффективных способов облегчить своё состояние в городской жаре.
  • Занавесьте окна — особенно те, что выходят на солнечную сторону. Плотные шторы или фольга помогут снизить температуру внутри помещения.
  • Открывайте окна только утром и ночью, когда воздух прохладнее. Днём — держите их закрытыми, особенно при отсутствии сквозняка.
  • Используйте вентилятор с холодной водой или льдом — поставьте перед ним таз с кубиками, чтобы поток воздуха стал прохладным.
  • Проветривайте подушки и бельё, а перед сном можно положить простыню в холодильник — это поможет уснуть в зной.
  • Ограничьте пользование плитой, утюгом и другими приборами, которые нагревают воздух в квартире.
  • Пейте больше воды и не забывайте проветривать себя изнутри, избегая крепкого чая, кофе и тем более алкоголя.

Жара в квартире может быть очень опасна. Если не получается охладить помещение — лучше переждать самую жару вне дома, например, в тени в парке или в торговом центре.

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