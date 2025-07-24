Турецкие курорты и холера: что нужно знать туристу

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Безопасность во время отдыха — один из главных приоритетов для любого путешественника. Особое внимание стоит уделять не только выбору отеля или экскурсий, но и возможным рискам для здоровья, включая инфекционные заболевания.

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В последнее время в СМИ появились сообщения о бактериях, которые могут представлять опасность для туристов. Мойка78 разобралась, насколько обоснованы эти предупреждения, как защитить себя и что делать в случае заражения.

Холера: что это такое

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Холера — это острая кишечная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae. Она поражает тонкий кишечник, приводя к сильному обезвоживанию из-за обильной водянистой диареи и рвоты. Без своевременного лечения болезнь может развиваться стремительно и даже привести к летальному исходу.

Холера известна человечеству с древности, но первые масштабные эпидемии начались в XIX веке в Южной Азии (в дельте рек Ганг и Брахмапутра). Оттуда заболевание распространилось по миру, вызвав семь пандемий, унесших миллионы жизней.

Опасная Турция

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На днях в пресс-службе Роспотребнадзора прокомментировали появившиеся в турецких СМИ сообщения о риске заражения бактериями рода Vibrio, отметив, что случаи инфицирования этими микроорганизмами встречаются относительно редко. Как пояснили в ведомстве, распространение данных бактерий имеет сезонный характер.

Комментарий последовал после публикации в турецком издании Milliyet, где со ссылкой на уролога стамбульской больницы, доктора Угура Аферина сообщалось о предупреждении для отдыхающих на турецких курортах в связи с возможным присутствием опасных бактерий Vibrio в морской воде.

В Роспотребнадзоре уточнили, что бактерии Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus естественным образом обитают в прибрежных солоноватых водах, особенно в местах смешения морской и пресной воды. В ведомстве отметили, что изменение климата способствует расширению ареала их обитания, включая Средиземноморский регион.

Специалисты пояснили, что отдельные виды Vibrio, включая Vibrio cholerae и Vibrio parahaemolyticus, способны вызывать острые кишечные инфекции, сопровождающиеся диареей, рвотой и повышением температуры. Заражение обычно происходит при употреблении в пищу сырых или недостаточно обработанных морепродуктов — моллюсков, креветок, крабов и устриц.

Почему случаи редки и чего бояться не стоит

Как подчеркнули в ведомстве, заболеваемость носит преимущественно единичный характер. При этом контакт с зараженной водой может привести к респираторным инфекциям, таким как отит, а бактерии Vibrio vulnificus способны проникать в организм через повреждения кожных покровов. Тем не менее, случаи заражения остаются достаточно редкими.

Как туристам избежать вибриозов и холеры в Турции

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Для профилактики инфекций Роспотребнадзор рекомендует:

  • избегать употребления сырых моллюсков, особенно устриц;
  • тщательно обрабатывать морепродукты при приготовлении;
  • воздерживаться от купания с открытыми ранами или свежими пирсингами в соленой воде либо защищать повреждения водонепроницаемыми повязками;
  • в случае контакта с водой немедленно обрабатывать пораженные участки антисептиком.

Также специалисты советуют соблюдать правила гигиены, использовать антисептики для рук, употреблять только кипяченую или бутилированную воду, избегать льда из некипяченой воды и контактов с людьми, имеющими признаки инфекционных заболеваний.

Особые группы риска

  • Люди с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями.
  • Туристы с открытыми ранами или грибковыми поражениями кожи.
  • Любители сырая рыба/моллюски или неварёные деликатесы.
  • Дети, пожилые люди — особенно уязвимы.

Правда ли, что Vibrio уже давно обитают в Чёрном море

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Да, это так. Проведенные исследования показывают, что такие бактерии, как Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus и даже V. cholerae, обнаруживаются в прибрежных водах Чёрного моря летом и ранней осенью.

Они особенно активны в тёплых солоноватых условиях — точных аналогичных тем, что присутствуют на турецких пляжах.

Что делать при подозрении на заражение

Для вибриозов (диарея, кожная инфекция): лечение, как правило, включает пероральную регидратацию и, при необходимости, антибиотики (доксициклин, цефтазидим). При холере важно:
  • Обезвоживать организм (орально или внутривенно).
  • Быстро обратиться за медицинской помощью.
  • При необходимости — антибактериальная терапия.

Выводы: можно ли спокойно отдыхать

Пляжный отдых закончился головной болью. Фото: pxhere
  • Да — при соблюдении элементарных правил безопасности еда и купание безопасны.
  • Не стоит паниковать: вспышки редки, риск заражения низкий даже в тёплых морях.
  • Важно знать и принимать меры — особенно избегать сырых морепродуктов и защищать кожу.

В заключение в Роспотребнадзоре подчеркнули важность своевременного обращения за медицинской помощью при ухудшении самочувствия, особенно после возвращения из-за границы, с обязательным информированием врача о стране пребывания.

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