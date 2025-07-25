Как защитить дачу от клещей: пошаговое руководство для садоводов

Клещи — одна из главных угроз на даче с апреля по октябрь. Эти крохотные паразиты могут переносить опасные заболевания: от энцефалита до боррелиоза (болезни Лайма). Если вы проводите много времени на участке или отдыхаете в саду с детьми и животными, стоит всерьёз задуматься о мерах профилактики.
Активность клещей в Петербурге и Ленобласти
Петербург: рост числа пострадавших
- Курортном районе — 27;
- Выборгском — 15;
- Приморском — 12;
- Красносельском — 9.
Также пострадали жители Пушкинского, Московского, Петродворцового, Красногвардейского, Невского, Колпинского, Кировского, Кронштадтского и Фрунзенского районов (от 2 до 8 случаев). Заболевания после укусов:
- 2 случая клещевого энцефалита;
- 17 случаев боррелиоза (болезни Лайма).
- За неделю 420 человек (включая 151 ребенка) сделали прививки от клещевого энцефалита.
Ленобласть: опасные районы
- Выборгский — 61 случай;
- Приозерский — 57;
- Всеволожский — 38;
- Подпорожский — 31.
Также укусы зафиксированы в Волховском, Гатчинском, Тихвинском, Лодейнопольском, Кингисеппском, Тосненском, Киришском, Сланцевском, Лужском, Бокситогорском, Волосовском, Кировском и Ломоносовском районах (от 1 до 28 случаев).
Почему клещи заводятся на даче
- в высокой траве и некошеных участках;
- у компостных куч и дровников;
- в заросших кустах;
- на границе участка с лесом или полем.
Первые клещи активизируются уже при температуре +5°C, а пик их активности — в мае–июне и августе–сентябре.
Регулярная стрижка и расчистка территории
- Стригите траву раз в 7–10 дней, особенно у заборов и в тенистых зонах.
- Удалите валежник, сухие ветки, опавшие листья — клещи любят прятаться в подстилке.
- Прорежьте густые кустарники и ветви деревьев, чтобы солнечный свет проникал вглубь участка.
- Уберите заросли крапивы, бурьяна, таволги, особенно возле зоны отдыха и детской площадки.
- Компостные кучи и дровники не должны примыкать к местам, где вы проводите время.
Ограничить доступ диких животных
- Установите сетку-рабицу по периметру, чтобы ограничить доступ лис, ежей, грызунов и других носителей клещей.
- Не подкармливайте диких птиц и зверей — они могут переносить паразитов.
- Если есть собака или кошка — используйте антиклещевые капли, ошейники или таблетки.
Обработка участка от клещей
Если вы хотите добиться реального эффекта, потребуется химическая обработка:
- Используются акарициды — препараты на основе перметрина, альфа-циперметрина, фипронила и др.
- Обрабатывать нужно дважды за сезон: весной (апрель–май) и в середине лета (июль).
- Обязательно используйте СИЗ (перчатки, респиратор), работайте при сухой погоде без ветра.
- После обработки участок нельзя посещать 2–3 дня (читайте инструкцию к конкретному препарату).
Важно: Биопрепараты (например, на основе грибка метаризиума) — более щадящий, но менее эффективный вариант. Они работают медленно, но не токсичны для пчёл и домашних животных.
Безопасная зона вокруг дома
Создайте так называемую клещевую буферную зону:
- Пространство шириной 1–1,5 метра между газоном и лесной/дикой зоной должно быть засыпано гравием, щепой или плиткой — клещи избегают сухих открытых мест.
- Не размещайте качели, шезлонги, песочницу и обеденную зону на краю участка или рядом с зарослями.
- Полейте дорожки и площадки раствором соды (2 ст. ложки на 10 л воды) — это создаёт неблагоприятную среду для клещей.
Защита людей на даче
- Надевайте светлую, закрытую одежду (на ней легче заметить клеща).
- Штанины заправляйте в носки, куртку — в штаны.
- Используйте репелленты с ДЭТА или пикаридином на одежду и открытые участки кожи.
- После возвращения домой обязательно осматривайте тело и волосы (особенно у детей).
Чем опасны клещи и как понять, что вас укусили
Клещ сам по себе — не опасен, но он может быть переносчиком болезней:
- Клещевой энцефалит — вирусное поражение мозга, может привести к инвалидности.
- Болезнь Лайма — инфекция, вызывающая боли в суставах, сердце, нервной системе.
- Эрлихиоз, анаплазмоз, бабезиоз — реже, но встречаются в России.
- Снимите клеща как можно скорее (лучше — в ближайшей травмпункте).
- Поместите его в баночку и отнесите на анализ.
- Наблюдайте за самочувствием. При повышении температуры, сыпи, слабости — сразу к врачу.
Нужно ли делать прививку от энцефалита
Если ваша дача расположена в эндемичном районе (Урал, Сибирь, Дальний Восток, Карелия, Ленобласть), прививка от энцефалита — обязательна. Курс состоит из двух-трёх инъекций, защита сохраняется до 3 лет.
Что предлагают маркетплейсы для защиты дачи от клещей
Садовые акарициды и репелленты для участка
- Спреи и концентраты на основе перметрина, альфа-циперметрина, циперметрина, фипронила.
- Биопрепараты на основе грибов метаризиума для более экологичной обработки.
- Средства есть как для ручного опрыскивания, так и для подключения к шлангу.
Ультразвуковые отпугиватели
- Стационарные или переносные устройства, которые издают сигналы, неприятные для клещей и насекомых. Эффективность спорная, но как дополнительная мера — подойдёт.
Гранулы и порошки для обработки почвы
- Специальные инсектицидные составы, которыми посыпают периметр участка, клумбы, зоны у беседки и дома.
Средства для домашних животных
- Капли, ошейники, спреи и таблетки от клещей — обязательно, если на даче живёт собака или кошка.
Наборы для удаления клещей
- Крючки, лупы, баночки для хранения — компактные и простые в использовании. Лучше держать под рукой на даче всегда.