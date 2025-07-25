Как защитить дачу от клещей: пошаговое руководство для садоводов

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Клещи — одна из главных угроз на даче с апреля по октябрь. Эти крохотные паразиты могут переносить опасные заболевания: от энцефалита до боррелиоза (болезни Лайма). Если вы проводите много времени на участке или отдыхаете в саду с детьми и животными, стоит всерьёз задуматься о мерах профилактики.

Фото: Pexels

Активность клещей в Петербурге и Ленобласти

Петербург: рост числа пострадавших

С 10 по 16 июля в медучреждения Петербурга обратились 676 человек, пострадавших от укусов клещей, из них 135 — дети. По сравнению с предыдущей неделей (607 случаев) и началом июля (522 случая) наблюдается увеличение числа пострадавших. Из 100 случаев, зарегистрированных в черте Петербурга, больше всего укусов произошло в:
  • Курортном районе — 27;
  • Выборгском — 15;
  • Приморском — 12;
  • Красносельском — 9.

Также пострадали жители Пушкинского, Московского, Петродворцового, Красногвардейского, Невского, Колпинского, Кировского, Кронштадтского и Фрунзенского районов (от 2 до 8 случаев). Заболевания после укусов:

  • 2 случая клещевого энцефалита;
  • 17 случаев боррелиоза (болезни Лайма).
  • За неделю 420 человек (включая 151 ребенка) сделали прививки от клещевого энцефалита.

Ленобласть: опасные районы

В Ленобласти за тот же период 303 человека (из них 64 ребенка) пострадали от укусов клещей. Большинство случаев (293) произошло вне городской черты. Наиболее опасные районы:
  • Выборгский — 61 случай;
  • Приозерский — 57;
  • Всеволожский — 38;
  • Подпорожский — 31.

Также укусы зафиксированы в Волховском, Гатчинском, Тихвинском, Лодейнопольском, Кингисеппском, Тосненском, Киришском, Сланцевском, Лужском, Бокситогорском, Волосовском, Кировском и Ломоносовском районах (от 1 до 28 случаев).

Почему клещи заводятся на даче

Дача. Фото: Pxhere
Клещи любят влажные, тенистые, заросшие травой места. На даче они чувствуют себя прекрасно:
  • в высокой траве и некошеных участках;
  • у компостных куч и дровников;
  • в заросших кустах;
  • на границе участка с лесом или полем.

Первые клещи активизируются уже при температуре +5°C, а пик их активности — в мае–июне и августе–сентябре.

Регулярная стрижка и расчистка территории

Если с укусом клеща в организм больного ковидом попадет другая инфекция, последствия могут быть серьёзными. Фото: pexels.com
Первое правило защиты — устранение комфортной среды для клещей:
  • Стригите траву раз в 7–10 дней, особенно у заборов и в тенистых зонах.
  • Удалите валежник, сухие ветки, опавшие листья — клещи любят прятаться в подстилке.
  • Прорежьте густые кустарники и ветви деревьев, чтобы солнечный свет проникал вглубь участка.
  • Уберите заросли крапивы, бурьяна, таволги, особенно возле зоны отдыха и детской площадки.
  • Компостные кучи и дровники не должны примыкать к местам, где вы проводите время.

Ограничить доступ диких животных

Фото: Pxhere
Клещи чаще всего попадают на участок на шерсти животных — диких или домашних. Если рядом лес или поле:
  • Установите сетку-рабицу по периметру, чтобы ограничить доступ лис, ежей, грызунов и других носителей клещей.
  • Не подкармливайте диких птиц и зверей — они могут переносить паразитов.
  • Если есть собака или кошка — используйте антиклещевые капли, ошейники или таблетки.

Обработка участка от клещей

Теплица. Фото: pxhere

Если вы хотите добиться реального эффекта, потребуется химическая обработка:

  • Используются акарициды — препараты на основе перметрина, альфа-циперметрина, фипронила и др.
  • Обрабатывать нужно дважды за сезон: весной (апрель–май) и в середине лета (июль).
  • Обязательно используйте СИЗ (перчатки, респиратор), работайте при сухой погоде без ветра.
  • После обработки участок нельзя посещать 2–3 дня (читайте инструкцию к конкретному препарату).
Если участок большой или примыкает к лесу, лучше вызвать санитарную службу или частную компанию.

Важно: Биопрепараты (например, на основе грибка метаризиума) — более щадящий, но менее эффективный вариант. Они работают медленно, но не токсичны для пчёл и домашних животных.

Безопасная зона вокруг дома

Фото: Pxhere

Создайте так называемую клещевую буферную зону:

  • Пространство шириной 1–1,5 метра между газоном и лесной/дикой зоной должно быть засыпано гравием, щепой или плиткой — клещи избегают сухих открытых мест.
  • Не размещайте качели, шезлонги, песочницу и обеденную зону на краю участка или рядом с зарослями.
  • Полейте дорожки и площадки раствором соды (2 ст. ложки на 10 л воды) — это создаёт неблагоприятную среду для клещей.

Защита людей на даче

Если вы находитесь на участке:
  • Надевайте светлую, закрытую одежду (на ней легче заметить клеща).
  • Штанины заправляйте в носки, куртку — в штаны.
  • Используйте репелленты с ДЭТА или пикаридином на одежду и открытые участки кожи.
  • После возвращения домой обязательно осматривайте тело и волосы (особенно у детей).

Чем опасны клещи и как понять, что вас укусили

Фото: PxHere

Клещ сам по себе — не опасен, но он может быть переносчиком болезней:

  • Клещевой энцефалит — вирусное поражение мозга, может привести к инвалидности.
  • Болезнь Лайма — инфекция, вызывающая боли в суставах, сердце, нервной системе.
  • Эрлихиоз, анаплазмоз, бабезиоз — реже, но встречаются в России.
Если укус всё же произошёл:
  • Снимите клеща как можно скорее (лучше — в ближайшей травмпункте).
  • Поместите его в баночку и отнесите на анализ.
  • Наблюдайте за самочувствием. При повышении температуры, сыпи, слабости — сразу к врачу.

Нужно ли делать прививку от энцефалита

Если ваша дача расположена в эндемичном районе (Урал, Сибирь, Дальний Восток, Карелия, Ленобласть), прививка от энцефалита — обязательна. Курс состоит из двух-трёх инъекций, защита сохраняется до 3 лет.

Что предлагают маркетплейсы для защиты дачи от клещей

На популярных маркетплейсах можно найти множество товаров, которые помогут обезопасить дачу от клещей. Вот что стоит рассмотреть:

Садовые акарициды и репелленты для участка

  • Спреи и концентраты на основе перметрина, альфа-циперметрина, циперметрина, фипронила.
  • Биопрепараты на основе грибов метаризиума для более экологичной обработки.
  • Средства есть как для ручного опрыскивания, так и для подключения к шлангу.

Ультразвуковые отпугиватели

  • Стационарные или переносные устройства, которые издают сигналы, неприятные для клещей и насекомых. Эффективность спорная, но как дополнительная мера — подойдёт.

Гранулы и порошки для обработки почвы

  • Специальные инсектицидные составы, которыми посыпают периметр участка, клумбы, зоны у беседки и дома.

Средства для домашних животных

  • Капли, ошейники, спреи и таблетки от клещей — обязательно, если на даче живёт собака или кошка.

Наборы для удаления клещей

  • Крючки, лупы, баночки для хранения — компактные и простые в использовании. Лучше держать под рукой на даче всегда.

Главное: клещи — не повод отказаться от дачи

Фото: Pexels
Если соблюдать профилактику, риск укуса можно снизить в разы. Превратите борьбу с клещами в полезную привычку: ухоженный участок — это не только красиво, но и безопасно для всей семьи.
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