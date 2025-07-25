Какой вид физической активности замедляет биологическое старение на 9 лет

Если вы хотите остановить время, у исследователей есть хорошие новости: когда речь идёт о биологическом старении, то есть о процессе старения, происходящем внутри клеток, вам может помочь потоотделение. Но не то, которое связано с жарой.
Что показало исследование
В исследовании, проведённом в Университете Бригама Янга и опубликованном в медицинском журнале Preventive Medicine, были проанализированы данные 5823 мужчин и женщин из США. Возраст испытуемых составил от 20 до 84 лет.
Чем старше становится человек, тем больше укорачиваются теломеры. Однако, их длина не всегда соответствует реальному возрасту человека. Более того, укорачивание теломер можно замедлить, тем самым как бы приостановив или замедлив старение организма, заодно обеспечив защиту от возрастных заболеваний.
Проведенное исследование помогло установить, что у людей, которые постоянно занимались спортом, прежде всего высокоинтенсивными видами физической активности, теломеры были длиннее, чем у тех, кто вёл малоподвижный образ жизни.
Участникам испытания было поручено бегать пять дней в неделю, женщинам – по полчаса, мужчинам – на 10 минут больше. В результате оказалось, что регулярные интенсивные физические нагрузки привели к тому, что клеточное старение замедлилось примерно на девять лет.
«Если вы хотите замедлить биологическое старение, то, судя по всему, небольших физических нагрузок будет недостаточно. Вам нужно регулярно тренироваться с высокой интенсивностью»,
— говорит профессор Ларри Такер, специалист по физическим упражнениям.
Поможет только бег?
Если вы новичок в беге на длинные дистанции, вам может быть сложно понять, с чего начать и как вообще правильно бегать. В этом случае рекомендуется чередовать бег трусцой с ходьбой (джеффинг) до тех пор, пока выносливость не повысится. После этого можно увеличивать дистанцию и интенсивность тренировок.
Чередование высокоинтенсивных и низкоинтенсивных нагрузок, велосипедные спринты, отжимания или использование гребного тренажера в зале – все это считается высокоинтенсивными упражнениями.
Найдите то, что подходит именно вам, и вы улучшите состояние сердечно-сосудистой системы, одновременно снизив свой биологический возраст.