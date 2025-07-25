Куриный бульон — «домашняя отрава»? Что скрывает самое популярное при болезни блюдо

От /

Долгие годы куриный бульон считается в России (да и во многих других странах) почти сакральным блюдом: его дают детям, больным, пожилым, используют как восстановительное питание и первую помощь при любой болезни. Но новые данные, которыми делятся диетологи и эксперты по безопасности пищи, заставляют взглянуть на привычное блюдо по-новому — и с большой тревогой.

Суп. Фото: Pxhere
Оказывается, ароматная тарелка наваристого куриного супа может не только не помочь, но и вредить здоровью— особенно если речь идёт о массово выращенной птице и неправильной технологии приготовления. Мойка78 рассказывает подробности.

Антибиотики в каждой ложке

Фото: Pxhere

Эксперты в один голос утверждают: главная опасность куриного бульона кроется в антибиотиках, которыми пичкают кур в промышленных условиях. Как объясняет, эксперт Роскачества диетолог и эндокринолог Елена Сюракшина, в условиях скученного содержания и высокой вероятности инфекций, антибиотики используются как мера профилактики и стимуляции роста.

Проблема в том, что эти препараты накапливаются в тканях — в первую очередь в костях, коже и жире. Именно из этих частей и варят «шурпу» или густой домашний бульон.

Что происходит при варке

Суп. Фото: Pxhere
При варке антибиотики не разрушаются. Более того — они переходят в воду, превращая бульон в концентрат медикаментозной нагрузки. И если есть такой суп регулярно — организм будет получать микродозы антибиотиков, которые:
  • Убивают «полезные» бактерии в кишечнике
  • Формируют антибиотикорезистентность — а значит, когда вы действительно заболеете, лекарства просто перестанут работать
  • Нарушают иммунитет и гормональный баланс.

Гормоны и токсины — незаметная атака на эндокринную систему

Хотя использование гормонов роста официально запрещено, эксперты признают: в частных хозяйствах и подпольных цехах их применяют по сей день. Если курица росла на сомнительном комбикорме, в её мясе могут остаться и токсины, и гормоноподобные вещества.

Особенно опасно это для детей и подростков — в период, когда формируется гормональная и репродуктивная система. Даже небольшие дозы могут:

  • ускорить половое созревание
  • вызвать нарушения цикла
  • спровоцировать ожирение, акне и метаболические сбои.

Опасности кухни: что мы делаем неправильно

Суп. Фото: Pxhere
Даже если курица относительно качественная — мы сами, на домашней кухне, можем сделать из неё яд. Вот самые распространённые ошибки:
  • Не сливаем первый отвар

Именно в первые 10–15 минут варки в воду уходит всё «лишнее»: антибиотики, токсины, мочевина. Если эту жидкость не слить — вы буквально превращаете суп в концентрат вредных веществ.

  • Варим бульон с кожей и жиром
Жир курицы — это место, где скапливаются жирорастворимые токсины. Чем жирнее бульон, тем больше в нём вредного «наполнения». Особенно опасно, если курицу не ощипали до конца или не удалили внутренний жир.
  • Используем кубики и дешёвые приправы

Вместе с бульонным кубиком в суп попадает глутамат натрия, усилители вкуса и синтетические ароматизаторы. Всё это — лишняя нагрузка на печень, почки и сосуды. А избыток соли — прямой путь к гипертонии и отёкам.

  • Готовим на водопроводной воде
Если не используете фильтр, вместе с бульоном получаете хлор, тяжёлые металлы и бактерии из труб. Особенно опасно для детей и пожилых.

Мнение врача

Елена Сюракшина подтверждает, что куриный бульон полезен — при условии, что вы готовите его правильно, из мяса, выращенного без антибиотиков, с соблюдением всех технологий. Но если нарушить эти правила — привычный суп превращается в источник скрытых угроз. Особенно это опасно при регулярном потреблении детьми, беременными и пожилыми.

Как минимизировать вред

Суп. Фото: Pxhere

Если вы не готовы отказаться от куриного супа — вот как минимизировать риски:

  • Покупайте фермерскую птицу — ищите пометку «без антибиотиков» или покупайте на проверенных рынках.
  • Сливайте первый отвар — это критически важно.
  • Убирайте кожу и видимый жир перед варкой.
  • Используйте натуральные приправы — лавровый лист, чеснок, зелень.
  • Добавляйте много овощей — морковь, лук, корень сельдерея и петрушки связывают токсины.
  • Солите в конце — чтобы избежать пересола.

Чем заменить

Если всё это кажется слишком сложным — вот безопасные альтернативы:
  • Супы-пюре из брокколи, тыквы, чечевицы.
  • Лёгкие рыбные супы из судака, трески.
  • Бульон на индейке — в этой отрасли меньше риск использования антибиотиков.
  • Овощные бульоны с зеленью — источник клетчатки и минералов.

И всё же: есть ли польза

Суп. Фото: Pxhere

Эксперт резюмирует: да, польза есть, и ее не мало, но при соблюдении всех условий.

Куриный бульон действительно помогает при простуде, улучшает работу ЖКТ, поддерживает суставы и кожу, снижает воспаления. Однако это касается натурального бульона, приготовленного по правилам.

Не сам куриный бульон опасен — опасен халатный подход к его выбору и приготовлению, подчеркивает диетолог.

Итог

То, что десятилетиями считалось лекарством, сегодня может стать угрозой. В условиях аграрной промышленности и стремления к дешевизне — куриный бульон теряет свою пользу и может нанести вред, особенно самым уязвимым. Главное — не слепо доверять традициям, а готовить с умом и осторожностью.
Прокрутить вверх