Куриный бульон — «домашняя отрава»? Что скрывает самое популярное при болезни блюдо

Долгие годы куриный бульон считается в России (да и во многих других странах) почти сакральным блюдом: его дают детям, больным, пожилым, используют как восстановительное питание и первую помощь при любой болезни. Но новые данные, которыми делятся диетологи и эксперты по безопасности пищи, заставляют взглянуть на привычное блюдо по-новому — и с большой тревогой.
Антибиотики в каждой ложке
Эксперты в один голос утверждают: главная опасность куриного бульона кроется в антибиотиках, которыми пичкают кур в промышленных условиях. Как объясняет, эксперт Роскачества диетолог и эндокринолог Елена Сюракшина, в условиях скученного содержания и высокой вероятности инфекций, антибиотики используются как мера профилактики и стимуляции роста.
Проблема в том, что эти препараты накапливаются в тканях — в первую очередь в костях, коже и жире. Именно из этих частей и варят «шурпу» или густой домашний бульон.
Что происходит при варке
- Убивают «полезные» бактерии в кишечнике
- Формируют антибиотикорезистентность — а значит, когда вы действительно заболеете, лекарства просто перестанут работать
- Нарушают иммунитет и гормональный баланс.
Гормоны и токсины — незаметная атака на эндокринную систему
Особенно опасно это для детей и подростков — в период, когда формируется гормональная и репродуктивная система. Даже небольшие дозы могут:
- ускорить половое созревание
- вызвать нарушения цикла
- спровоцировать ожирение, акне и метаболические сбои.
Опасности кухни: что мы делаем неправильно
- Не сливаем первый отвар
Именно в первые 10–15 минут варки в воду уходит всё «лишнее»: антибиотики, токсины, мочевина. Если эту жидкость не слить — вы буквально превращаете суп в концентрат вредных веществ.
- Варим бульон с кожей и жиром
- Используем кубики и дешёвые приправы
Вместе с бульонным кубиком в суп попадает глутамат натрия, усилители вкуса и синтетические ароматизаторы. Всё это — лишняя нагрузка на печень, почки и сосуды. А избыток соли — прямой путь к гипертонии и отёкам.
- Готовим на водопроводной воде
Мнение врача
Как минимизировать вред
Если вы не готовы отказаться от куриного супа — вот как минимизировать риски:
- Покупайте фермерскую птицу — ищите пометку «без антибиотиков» или покупайте на проверенных рынках.
- Сливайте первый отвар — это критически важно.
- Убирайте кожу и видимый жир перед варкой.
- Используйте натуральные приправы — лавровый лист, чеснок, зелень.
- Добавляйте много овощей — морковь, лук, корень сельдерея и петрушки связывают токсины.
- Солите в конце — чтобы избежать пересола.
Чем заменить
- Супы-пюре из брокколи, тыквы, чечевицы.
- Лёгкие рыбные супы из судака, трески.
- Бульон на индейке — в этой отрасли меньше риск использования антибиотиков.
- Овощные бульоны с зеленью — источник клетчатки и минералов.
И всё же: есть ли польза
Эксперт резюмирует: да, польза есть, и ее не мало, но при соблюдении всех условий.
Не сам куриный бульон опасен — опасен халатный подход к его выбору и приготовлению, подчеркивает диетолог.