Новое исследование выявило идеальную температуру в комнате для сна – летом ее практически невозможно достичь

Споры о том, какая температура в комнате является идеальной для сна, продолжаются. Кому-то нравится, когда в комнате очень тепло, а кто-то предпочитает прохладу. Исследователи вносят свою лепту, предлагая научно обоснованные данные.
В отчёте, опубликованном ранее в этом месяце, подробно объясняется, почему отдых в слишком душной комнате может негативно сказаться на качестве сна.
Несмотря на рекомендации исследователей, врачи советуют ориентироваться на собственные ощущения в пределах нескольких градусов и устанавливать термостат на температуру от 15,6 до 20 градусов по Цельсию для максимально комфортного сна.
Оптимальная температура для сна младенцев
Младенцам может быть комфортнее в спальне, где на один-два градуса теплее, то есть при температуре 20,5 градусов по Цельсию. Поскольку их тела меньше и продолжают активно расти даже во сне, малыши более чувствительны к изменениям температуры окружающей среды.
Рекомендуется использовать одобренную педиатрами одежду для сна, поддерживать комфортную температуру с помощью термостата и не использовать одеяла (лучше заменить одеяло на слитную пижаму).
Некоторые исследования показывают, что терморегуляция младенцев созревает только к одиннадцати неделям жизни. С этого момента у малышей, как и у взрослых, температура тела устанавливается на отметке 36,4 градуса по Цельсию в течение четырёх часов после засыпания.
«Если в комнате слишком жарко для взрослого, то, скорее всего, и для ребёнка тоже»,
— говорит Дэвид Розен, доктор медицинских наук.
Как температура воздуха в помещении влияет на сон?
Цикл сна регулируется циркадным ритмом. Циркадный ритм основан на смене дня и ночи и контролируется частью мозга, называемой супрахиазматическим ядром, которое находится в гипоталамусе. Эти главные «биологические часы» получают сигналы от ряда внешних и внутренних факторов, начиная с уровня освещённости (наиболее значимого) и заканчивая физическими нагрузками и температурой.
Наша внутренняя температура тела обычно составляет около 37 градусов по Цельсию, но в течение ночи колеблется примерно на несколько десятых градуса.
Во время сна температура тела продолжает снижаться, достигая минимума ранним утром, а затем постепенно повышается в течение дня. Понижение температуры в помещении ночью может синхронизироваться с естественными колебаниями температуры тела и сигнализировать организму о приближении времени отхода ко сну.
Основной способ, с помощью которого организм охлаждается во время сна, — это отведение тепла от внутренних органов. В процессе, называемом вазодилатацией, циркадные ритмы посылают сигнал об усилении притока крови к конечностям. Вот почему у некоторых людей ночью могут быть теплые руки и ноги, что можно принять за повышение общей температуры тела. На самом деле, это нормально.
Что происходит, когда в спальне слишком жарко?
Высокая температура может вызывать дискомфорт и беспокойство, нарушив способность организма к терморегуляции. Человек хочет спать, но не может уснуть.
Аналогичным образом, большая разница в температуре между внутренними органами и конечностями — которая указывает на то, что организм неэффективно отводит тепло от внутренних органов — связана с снижением эффективности сна и более высокой вероятностью пробуждения после засыпания.
Создайте идеальное пространство для сна
Во время фазы быстрого сна организм перестает регулировать температуру, что приводит к таким явлениям, как потоотделение или озноб, и делает человека более чувствительными к изменениям температуры окружающей среды. Таким образом, чрезмерно высокая температура окружающей среды сокращает время, проводимое в фазе быстрого сна.
Помимо вялости на следующий день, сокращение фазы быстрого сна и медленного сна может негативно сказаться на восстановлении организма и иммунной системы, а также на обучении, памяти и других когнитивных процессах.
Вывод: температура в спальне должна быть близка к той, на которую указывают исследователи, но только если вам комфортно при ней спать. Можно повысить температуру до 20-22 градуса, тем более что 18 градусов в спальне добиться очень непросто в условиях жаркого лета.