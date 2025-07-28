Холодный душ в жару — почему это может быть опасно

В разгар лета холодный душ кажется настоящим спасением. Зашёл в ванную — и вот ты уже не липнешь от пота, не задыхаешься от духоты, чувствуешь бодрость. Но, как выясняется, этот способ может не только не помочь, но и навредить, особенно если принимать его резко и без подготовки.
Минздрав: холодной водой можно навредить сердцу
Холодный душ в жару не просто «неэффективен», он может быть опасен, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Об этом рассказала Нана Погосова, заместитель гендиректора по научно-аналитической работе НМИЦ кардиологии Минздрава России, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.
Это может вызвать скачок давления, нарушения ритма сердца, головокружение, потерю сознания и даже инфаркт. При этом парадоксально, но организм не остывает, а наоборот — может перегреться. Суженные сосуды мешают телу эффективно отдавать тепло.
Что особенно опасно:
- Температура воды даже в 10–15 °C уже может стать пусковым механизмом холодового шока, если организм перегрет.
- Сердечники, гипертоники, пожилые и дети — в зоне особого риска. Опасно также входить в холодную воду резко, после прогулки под палящим солнцем или физической нагрузки.
Роспотребнадзор: холодный душ может быть полезен, но с оговоркам
Польза холодного душа, если всё делать правильно:
- Улучшает кровообращение и повышает тонус сосудов.
- Повышает стрессоустойчивость, помогает справиться с усталостью.
- Стягивает поры, улучшает внешний вид кожи, особенно в жару.
- Может действовать как мягкое закаливание, приучая организм к смене температур.
Но возможны и риски:
- Резкий холод — это стресс. В условиях жары — двойной.
- Частое мытьё с мылом нарушает защитную микрофлору кожи, делает её сухой и уязвимой.
- Особенно уязвимы дети, пожилые, аллергики, люди с нарушениями терморегуляции.
«Не стоит начинать водные процедуры с ледяной воды. Начинайте с тёплой, постепенно снижая температуру. Обтирайте запястья, шею, лодыжки — участки, где сосуды ближе к поверхности кожи»,
— советуют эксперты.
Что происходит с телом, когда вы резко охлаждаетесь
Когда жарко:
- Кровь приливает к коже, чтобы охладить организм.
- Сердце работает активнее, давление может немного снижаться.
- Тело «настроено» на рассеивание тепла.
Если резко облиться холодной водой:
- Кожа резко «закрывается» — сосуды сужаются, терморегуляция сбивается.
- Внутренние органы получают меньше кислорода, появляется ощущение тяж• ести.
- Возможны скачки давления, одышка, слабость.
- Организм «пугается» — запускается механизм стрессовой реакции.
Результат: вместо освежения — перегрузка и ухудшение самочувствия.
Как безопасно освежаться в жару: пошаговое руководство
- Остыньте перед душем
Не заходите под душ с разгорячённым телом. Посидите в тени 5–10 минут, выпейте воды, дайте сердцу замедлиться.
- Начинайте с прохладной воды
- Охлаждайте зоны с близким расположением сосудов
Шея, запястья, подколенные ямки, ступни — на этих участках тело отдаёт тепло эффективнее всего.
- Не затягивайте водные процедуры
2–5 минут прохладного душа достаточно. Больше — не полезнее.
- Используйте компрессы
- Контрастный душ — только при подготовке
Его польза доказана, но только если вы уже адаптированы. Для новичков — сначала прохладный, потом можно понижать температуру.
- Не забывайте про кожу
После водных процедур обязательно увлажните кожу — особенно если у вас склонность к сухости.
Кому категорически не стоит принимать холодный душ
- Людям с гипертонией, аритмией, ишемической болезнью сердца.
- Тем, кто перенёс инфаркт или инсульт.
- Людям с вегетососудистой дистонией.
- Пожилым и детям — из-за нестабильной терморегуляции.
- Людям с хроническими кожными и аутоиммунными заболеваниями.
Итог: холодный душ — не спасение, а возможный риск
Чтобы не навредить себе:
- Охлаждайтесь постепенно.
- Не перегревайтесь перед душем.
- Слушайте своё тело — не терпите головокружение, озноб или дискомфорт.
- И главное — не путайте экстремальное охлаждение с эффективным способом пережить жару.