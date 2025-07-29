Когда ночь не лечит. Почему бессонница стала врагом нашего сердца, провоцируя инфаркт

Лето — пора, когда хочется жить на полную: гулять допоздна, не ложиться спать в духоте, спасаясь от жары под гудение вентилятора. Но именно летом многие из нас начинают хуже спать. Сон становится поверхностным, прерывистым, а просыпаться приходится не от будильника, а от жары и усталости. Кажется, что это просто временное неудобство. На деле — такая бессонная ночь может стать первым шагом к серьёзной болезни.
Почему давление не снижается ночью? Как душные вечера превращают спальню в зону риска? И почему женщины страдают чаще мужчин? Мойка78 разобралась, как бессонница превращается в «бомбу замедленного действия» — и как вовремя обезвредить её.
Бессонница как бомба замедленного действия
- Повышенный риск инфаркта
Учёные установили, что люди с бессонницей имеют на 69% более высокий риск инфаркта миокарда по сравнению с теми, у кого не было бессонницы.
- Недосып как ключевой фактор
Особенно высокий риск — у тех, кто спал около 5 часов за ночь по сравнению с показателями при 7–8 часах сна.
- Симптомы бессонницы важны
- Механизмы: почему бессонница бьёт по сердцу
Высокое давление и отсутствие ночного «сброса». Во время сна артериальное давление обычно снижается. Если сон поверхностный или короткий — этого «сброса» не происходит, и давление остаётся высоким даже ночью, из‑за чего происходит повышенный стресс для сосудов и сердца.
- Гормон стресса — кортизол
Учёные связывают бессонницу с повышенной выработкой кортизола — гормона стресса, который ускоряет атеросклероз (образование бляшек в артериях), ухудшая кровоснабжение сердца и повышая риск острых событий.
- Воспаление и метаболические сбои
- Душные ночи как особенно опасный фактор
Высокая температура и плохая вентиляция в спальне усиливают поверхностность сна. Организм испытывает больший стресс, не восстанавливается полноценно, сосуды не расслабляются. Давление остаётся высоким, кортизол не уходит, метаболизм нарушается — формируется замкнутый круг, превращающий каждую душную ночь в удар по сердцу.
Особые группы риска
- Женщины
- Люди с хроническими заболеваниями
Бессонница у людей с артериальной гипертензией или высоким уровнем холестерина усиливает уже существующий риск: инфаркты происходят чаще, чем у тех, у кого есть только эти заболевания, но без бессонницы.
Рекомендации от учёных: как справиться с угрозой
Плохой сон делает нас хуже — доказано
Иногда кажется, что после бессонной ночи весь мир раздражает: коллеги бесят, мелочи выводят из себя, а сочувствия — ноль. Это не просто настроение, а также научно подтверждённый эффект. Как рассказала в своём Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова, плохой сон действительно влияет на личность — и делает нас хуже.
- Нарциссизм — эгоцентризм, стремление к власти и контролю.
- Макиавеллизм — склонность к манипуляциям и нечестности.
- Психопатия — отсутствие эмпатии, импульсивность, эмоциональная холодность.
Даже если вы обычно не склонны к токсичному поведению, после бессонной ночи у вас может снижаться эмпатия, нарушаться самоконтроль, усиливаться враждебность и раздражительность. Это особенно заметно в рабочих ситуациях, где требуются сдержанность, взаимодействие и адекватное восприятие других людей.
Что поможет по мнение эндокринолога
- Регулярный сон по 7–9 часов.
- Одинаковое время отхода ко сну и пробуждения, даже в выходные.
- Ограничение экранного времени перед сном.
- Физическая активность, психотерапия, отдых — как способ снять накопившееся напряжение.
Итоги: почему это важно для каждого
Хороший сон — это не только здоровье тела и сердца, но и основа адекватного, устойчивого поведения в обществе. Высыпаясь, мы становимся более добрыми, гибкими и спокойными. И наоборот — бессонница превращает даже самого уравновешенного человека в потенциальную грозу для коллектива
Душные и жаркие ночи усиливают проблемы — сон становится поверхностным, не успевает восстановить организм, а давление и воспаление растут.