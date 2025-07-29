Когда ночь не лечит. Почему бессонница стала врагом нашего сердца, провоцируя инфаркт

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Лето — пора, когда хочется жить на полную: гулять допоздна, не ложиться спать в духоте, спасаясь от жары под гудение вентилятора. Но именно летом многие из нас начинают хуже спать. Сон становится поверхностным, прерывистым, а просыпаться приходится не от будильника, а от жары и усталости. Кажется, что это просто временное неудобство. На деле — такая бессонная ночь может стать первым шагом к серьёзной болезни.

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Проведенное еще в 2023 году масштабное исследование показало: бессонница — не просто нарушение сна, а реальная угроза сердцу. Ученые выяснили, что плохой сон значительно повышает риск инфаркта, особенно если человек спит менее пяти часов в сутки или постоянно ворочается в постели, не находя покоя.

Почему давление не снижается ночью? Как душные вечера превращают спальню в зону риска? И почему женщины страдают чаще мужчин? Мойка78 разобралась, как бессонница превращается в «бомбу замедленного действия» — и как вовремя обезвредить её.

Бессонница как бомба замедленного действия

Фото: скриншот исследования с сайта Clinical Cardiology
Учёные провели систематический обзор и мета-анализ, включивший девять крупных исследований из США, Великобритании, Норвегии, Германии, Тайваня и Китая. Выяснилось, что всего более 1,18 млн взрослых (в среднем 52 года) страдали бессонницей. Результаты исследования были опубликованы в Clinical Cardiology.
  • Повышенный риск инфаркта

Учёные установили, что люди с бессонницей имеют на 69% более высокий риск инфаркта миокарда по сравнению с теми, у кого не было бессонницы.

  • Недосып как ключевой фактор

Особенно высокий риск — у тех, кто спал около 5 часов за ночь по сравнению с показателями при 7–8 часах сна.

  • Симптомы бессонницы важны
Те, у кого были трудности с засыпанием или с сохранением сна, тоже имели повышенный риск (на 13 %) по сравнению с людьми без этих симптомов. А вот у тех, кто просто чувствовал себя не восстановившимся после сна или испытывал дневную сонливость без явного сокращения сна, риска не выявлено.
  • Механизмы: почему бессонница бьёт по сердцу

Высокое давление и отсутствие ночного «сброса». Во время сна артериальное давление обычно снижается. Если сон поверхностный или короткий — этого «сброса» не происходит, и давление остаётся высоким даже ночью, из‑за чего происходит повышенный стресс для сосудов и сердца.

  • Гормон стресса — кортизол

Учёные связывают бессонницу с повышенной выработкой кортизола — гормона стресса, который ускоряет атеросклероз (образование бляшек в артериях), ухудшая кровоснабжение сердца и повышая риск острых событий.

  • Воспаление и метаболические сбои
Хронический недостаток сна способствует развитию воспаления, гипергликемии, дислипидемии и ожирению, что создаёт благоприятные условия для сердечно-сосудистых болезней и инфаркта.
  • Душные ночи как особенно опасный фактор

Высокая температура и плохая вентиляция в спальне усиливают поверхностность сна. Организм испытывает больший стресс, не восстанавливается полноценно, сосуды не расслабляются. Давление остаётся высоким, кортизол не уходит, метаболизм нарушается — формируется замкнутый круг, превращающий каждую душную ночь в удар по сердцу.

Особые группы риска

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  • Женщины
Учёные отметили, что у женщин с бессонницей инфаркты встречаются чаще, даже независимо от возраста. Особенно значим риск, если у женщины также есть диабет — тогда вероятность инфаркта вдвое выше, чем у тех, кто спит нормально и не болеет диабетом.
  • Люди с хроническими заболеваниями

Бессонница у людей с артериальной гипертензией или высоким уровнем холестерина усиливает уже существующий риск: инфаркты происходят чаще, чем у тех, у кого есть только эти заболевания, но без бессонницы.

Рекомендации от учёных: как справиться с угрозой

Самое главное: 7–8 часов качественного сна каждую ночь. Это «золотая зона». Если бессонница становится хронической (способствует сну менее 5 часов или серьёзным пробелам в засыпании), обращайтесь к врачу, лучше — к специалисту сна.

Плохой сон делает нас хуже — доказано

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Иногда кажется, что после бессонной ночи весь мир раздражает: коллеги бесят, мелочи выводят из себя, а сочувствия — ноль. Это не просто настроение, а также научно подтверждённый эффект. Как рассказала в своём Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова, плохой сон действительно влияет на личность — и делает нас хуже.

Исследование показало, что хронический недосып усиливает черты так называемой тёмной триады личности:
  • Нарциссизм — эгоцентризм, стремление к власти и контролю.
  • Макиавеллизм — склонность к манипуляциям и нечестности.
  • Психопатия — отсутствие эмпатии, импульсивность, эмоциональная холодность.

Даже если вы обычно не склонны к токсичному поведению, после бессонной ночи у вас может снижаться эмпатия, нарушаться самоконтроль, усиливаться враждебность и раздражительность. Это особенно заметно в рабочих ситуациях, где требуются сдержанность, взаимодействие и адекватное восприятие других людей.

Параллельно страдает гормональная система, нарушается работа нейромедиаторов и растёт уровень кортизола — всё это делает нас более уязвимыми к стрессу и конфронтации.

Что поможет по мнение эндокринолога

  • Регулярный сон по 7–9 часов.
  • Одинаковое время отхода ко сну и пробуждения, даже в выходные.
  • Ограничение экранного времени перед сном.
  • Физическая активность, психотерапия, отдых — как способ снять накопившееся напряжение.

Итоги: почему это важно для каждого

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Хороший сон — это не только здоровье тела и сердца, но и основа адекватного, устойчивого поведения в обществе. Высыпаясь, мы становимся более добрыми, гибкими и спокойными. И наоборот — бессонница превращает даже самого уравновешенного человека в потенциальную грозу для коллектива

Между тем, инфаркт – одна из ведущих причин смертности, а бессонница — важный, но часто игнорируемый фактор риска. При этом бессонница – это не простая усталость, а реальная угроза сердцу, особенно когда давление не падает ночью, и стрессовые гормоны работают на разрушение сосудов.

Душные и жаркие ночи усиливают проблемы — сон становится поверхностным, не успевает восстановить организм, а давление и воспаление растут.

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