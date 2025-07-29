Почему нельзя пить ледяную воду: чем она может обернуться в жару — от спазма до простуды

В жару рука сама тянется к бутылке ледяной воды, к холодному кофе или газированному чаю со льдом. Освежает? Безусловно. Но безопасно ли это — большой вопрос.
Мойка78 собрала мнение экспертов, чтобы разобраться, действительно ли холодная вода вредна, как ее пить правильно и какие напитки лучше вообще исключить из рациона в жару.
Ледяная вода: опасна не температура, а способ употребления
Врач-отоларинголог Дмитрий Храбров в своем Telegram-канале высказал мнение, что проблема не в холодной воде. Проблема в том, как вы её пьёте.
- ангина;
- фарингит;
- обострение хронического тонзиллита;
- першение, боль при глотании;
- снижение местного иммунитета.
Как избежать:
- Не глотайте ледяную воду сразу.
- Подержите воду во рту 10 секунд, дайте слизистой адаптироваться — и только потом глотайте.
- То же самое правило применимо к мороженому и газированным напиткам.
Ледяные напитки нарушают терморегуляцию
Согласно данным Национального центра биотехнологии США (NCBI), при употреблении очень холодных напитков в жару тело может сбиться в режиме терморегуляции:
«Когда температура напитка значительно ниже температуры тела, организм может начать сохранять тепло вместо того, чтобы его терять».
То есть вместо охлаждения мы получаем эффект перегрева, особенно если пьем ледяную воду на солнце или сразу после физической нагрузки.
А вот горячие напитки, вопреки логике, действительно способствуют охлаждению: они активируют потоотделение, пот испаряется — и тело теряет лишнее тепло. Именно поэтому в жарком климате (Средняя Азия, Ближний Восток) традиционно пьют горячий чай даже летом.
Бутилированный холодный кофе и чай: сахар, обезвоживание и вред для ЖКТ
- Сахар и искусственные добавки
- В одной бутылке охлажденного чая или кофе может содержаться до 50 г сахара — это почти вся суточная норма.
- Некоторые напитки содержат искусственные подсластители, стабилизаторы, ароматизаторы.
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Мочегонный эффект
- Напитки с кофеином (в том числе холодные) усиливают мочеиспускание и могут привести к обезвоживанию, особенно при жаре.
- Нарушение пищеварения
- Если пить ледяные напитки во время еды (особенно с жирной пищей), замедляется работа желудка, пища хуже переваривается, что может привести к изжоге, метеоризму, нарушению всасывания полезных веществ, чувству тяжести и росту патогенной микрофлоры в кишечнике.
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Иммунитет и перепады температур
- Когда мы заходим из жары в помещение с кондиционером и тут же пьем ледяной напиток, организм испытывает стресс. Это может спровоцировать снижение иммунитета и повысить риск инфекционных заболеваний.
Что на самом деле происходит с организмом
- Спазм сосудов → снижение защиты слизистых → ангина.
- Замедленное пищеварение → вздутие, изжога, слабое усвоение пищи.
- Обезвоживание → кофе и чай вытягивают жидкость, а не восполняют её.
- Перегрев → тело не может нормально отдавать тепло из-за холодного напитка.
- Иммунный ответ → организм путается в сигналах и слабеет.
Что пить и как правильно охлаждаться
- Чистая вода комнатной температуры или слегка охлажденная.
- Домашний холодный чай без сахара — завариваете, остужаете, добавляете мяту или лимон.
- Колд брю без сахара — если любите кофе, выбирайте мононапитки без сливок и добавок.
- Подогретая вода при сильной жаре стимулирует потоотделение и охлаждает организм.
Диетолог Елена Соломатина советует:
«К каждой чашке кофе нужно добавлять стакан воды, особенно в жару, чтобы поддерживать водный баланс и кислотность желудка».
Вывод: ледяная вода — это не миф и не факт, а вопрос контекста
Можно ли пить ледяную воду летом? — Да, но только медленно и осознанно.
Если хотите сохранить здоровье и не валяться с ангиной в разгар отпуска, лучше не превращать освежение в испытание для организма.