Как жара влияет на психику: от агрессии до апатии и почему мы чаще ошибаемся

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Когда термометр за окном стабильно показывает +30°C и выше, большинство людей жалуется на усталость, раздражение, бессонницу. Но жара — это не только физический стресс.

Жара. Фото: PxHere
Всё больше исследований и мнений специалистов доказывают: высокие температуры влияют на работу мозга, усиливают агрессию, снижают сообразительность, ухудшают настроение и усугубляют психические расстройства. Мойка78 разобралась в деталях.

Почему мозг «плавится» в жару

Фото: pxhere

В своем Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что в жаркую погоду людям сложно сдерживать агрессию, а мыслительные реакции становятся заторможенными.

Когда температура воздуха повышается, организм бросает все силы на охлаждение, в том числе активирует участки мозга, отвечающие за терморегуляцию. Это значит, что на другие функции — включая самоконтроль, концентрацию, обработку информации — ресурсов попросту не хватает.

Что происходит с психикой в жару:

  • усиливается раздражительность;
  • ухудшается контроль эмоций;
  • появляется апатия;
  • повышается тревожность;
  • снижается когнитивная гибкость (способность переключаться между задачами);
  • ухудшается кратковременная память;
  • повышается ошибочность действий;
  • появляется чувство враждебности по отношению к другим людям.

Павлова также отмечает, что если человек спит в жарком помещении, на следующий день он гарантированно будет соображать хуже.

Агрессия, ошибки и преступность: научные наблюдения

Жара в помещении. Фото: pxhere
По наблюдениям врача, в жаркие дни увеличивается число преступлений, в интернете — негативных комментариев, а на дорогах — сигналов клаксонов. Это не домыслы, а научно подтвержденные данные.

Исследование ВОЗ показывает, что повышение температуры хотя бы на 5% выше нормы увеличивает количество пациентов в стационарах на 10%. И это касается не только физических, но и психических симптомов.

Почему жара бьёт по психике особенно сильно

Профессор психиатрии Оксфордского университета Лоуренс Уэйнрайт считает:

«Мозг воспринимает жару как угрозу жизни. Это усиливает стресс и нарушает устойчивость психики даже у здоровых людей».

Согласно исследованиям:

  • На каждые +1°C роста температуры воздуха число самоубийств увеличивается на 2,2%.
  • Жара усугубляет депрессию и тревожность, особенно у людей, живущих в города.
Кроме того, профессор обращает внимание на то, что мы не знаем, как жара влияет на работу психотропных препаратов (нейролептики, литий и других).

Есть вероятность, что пациенты с психическими расстройствами, принимающие такие препараты, могут не ощущать перегрев, подвергая себя риску обезвоживания и перегрева мозга.

Почему в жару мы плохо спим — и это опасно

Фото: pxhere
Недостаток сна, вызванный жарой (особенно без кондиционера), приводит к:
  • снижению концентрации внимания;
  • снижению уровня энергии;
  • ошибочным решениям и медленным реакциям;
  • усилению тревожных состояний и раздражительности.

Если ночью организм не может восстановиться, на утро вы будете неадекватно реагировать на стресс, хуже воспринимать информацию и допускать ошибки, предупреждает Зухра Павлова.

Группа риска — не только пожилые

Фото: PxHere
Молодые и здоровые люди так же уязвимы, как пожилые или имеющие хронические болезни.

Особенно страдают жители мегаполисов, где помимо жары есть эффект «городского теплового острова» (повышенная температура в городской застройке), плохая вентиляция, высокая влажность.

Ошибки на работе, несчастные случаи и плохие решения

Повышенная температура связана с большим количеством промахов и несчастных случаев на производстве.

Исследования Гарварда показывают, что когнитивные функции снижаются при температуре воздуха выше 27°C, особенно в офисах и плохо проветриваемых помещениях.

В периоды жары рекомендуется не подписывать важные документы, не сдавать экзамены и не принимать судьбоносные решения.

«Мозг работает в авральном режиме, и вы можете принять не то решение, о котором позже пожалеете»,

— напоминает профессор Уэйнрайт.

Что можно сделать уже сейчас

Фото: Pxhere
  • Создать прохладную среду для сна и работы — кондиционер, вентилятор, тень, влажная уборка.
  • Пить воду — часто, но не ледяную.
  • Избегать резких физических и умственных нагрузок в пик жары.
  • Переносить важные дела на утренние или вечерние часы.

Обращаться за помощью, если чувствуете тревогу, бессонницу или апатию — это не слабость, а нормальная реакция организма на перегрузку.

Вывод

Фото: unsplash
Глобальное потепление — это не только жара на улице, но и незаметный, но реальный удар по психике каждого из нас. Мы привыкли обсуждать влияние солнца на кожу и сердце, но пора признать: жара влияет на голову — буквально.

По словам профессора Уэйнрайта:

«Понимание проблемы — уже половина решения. А пока о влиянии жары на психику говорят слишком мало. И это опасно».

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