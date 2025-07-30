Как жара влияет на психику: от агрессии до апатии и почему мы чаще ошибаемся

Когда термометр за окном стабильно показывает +30°C и выше, большинство людей жалуется на усталость, раздражение, бессонницу. Но жара — это не только физический стресс.
Почему мозг «плавится» в жару
В своем Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что в жаркую погоду людям сложно сдерживать агрессию, а мыслительные реакции становятся заторможенными.
Что происходит с психикой в жару:
- усиливается раздражительность;
- ухудшается контроль эмоций;
- появляется апатия;
- повышается тревожность;
- снижается когнитивная гибкость (способность переключаться между задачами);
- ухудшается кратковременная память;
- повышается ошибочность действий;
- появляется чувство враждебности по отношению к другим людям.
Павлова также отмечает, что если человек спит в жарком помещении, на следующий день он гарантированно будет соображать хуже.
Агрессия, ошибки и преступность: научные наблюдения
Исследование ВОЗ показывает, что повышение температуры хотя бы на 5% выше нормы увеличивает количество пациентов в стационарах на 10%. И это касается не только физических, но и психических симптомов.
Почему жара бьёт по психике особенно сильно
Профессор психиатрии Оксфордского университета Лоуренс Уэйнрайт считает:
«Мозг воспринимает жару как угрозу жизни. Это усиливает стресс и нарушает устойчивость психики даже у здоровых людей».
Согласно исследованиям:
- На каждые +1°C роста температуры воздуха число самоубийств увеличивается на 2,2%.
- Жара усугубляет депрессию и тревожность, особенно у людей, живущих в города.
Есть вероятность, что пациенты с психическими расстройствами, принимающие такие препараты, могут не ощущать перегрев, подвергая себя риску обезвоживания и перегрева мозга.
Почему в жару мы плохо спим — и это опасно
- снижению концентрации внимания;
- снижению уровня энергии;
- ошибочным решениям и медленным реакциям;
- усилению тревожных состояний и раздражительности.
Если ночью организм не может восстановиться, на утро вы будете неадекватно реагировать на стресс, хуже воспринимать информацию и допускать ошибки, предупреждает Зухра Павлова.
Группа риска — не только пожилые
Особенно страдают жители мегаполисов, где помимо жары есть эффект «городского теплового острова» (повышенная температура в городской застройке), плохая вентиляция, высокая влажность.
Ошибки на работе, несчастные случаи и плохие решения
Повышенная температура связана с большим количеством промахов и несчастных случаев на производстве.
В периоды жары рекомендуется не подписывать важные документы, не сдавать экзамены и не принимать судьбоносные решения.
«Мозг работает в авральном режиме, и вы можете принять не то решение, о котором позже пожалеете»,
— напоминает профессор Уэйнрайт.
Что можно сделать уже сейчас
- Создать прохладную среду для сна и работы — кондиционер, вентилятор, тень, влажная уборка.
- Пить воду — часто, но не ледяную.
- Избегать резких физических и умственных нагрузок в пик жары.
- Переносить важные дела на утренние или вечерние часы.
Обращаться за помощью, если чувствуете тревогу, бессонницу или апатию — это не слабость, а нормальная реакция организма на перегрузку.
Вывод
По словам профессора Уэйнрайта:
«Понимание проблемы — уже половина решения. А пока о влиянии жары на психику говорят слишком мало. И это опасно».