Почему очки, которые в оптике стоят 20 тысяч рублей, можно купить на маркетплейсах за 500 рублей

Сегодня, набрав на маркетплейсах «очки для зрения», вы найдете сотни моделей с ценами от 300 до 1000 рублей. И многие из них внешне ничем не отличаются от тех, что предлагают в салоне оптики за 10-20 тыс. рублей. Покупка кажется выгодной, но за этой видимой экономией часто скрывается прямая угроза здоровью.
- отсутствие индивидуального подбора под зрение,
- сомнительное качество линз,
- потенциально токсичные материалы оправ,
- и, что особенно важно, отсутствие медицинского контроля и точности.
Что говорит Роспотребнадзор
Роспотребнадзор подчеркивает:
Это не преувеличение. По данным ВОЗ, 285 млн человек в мире страдают нарушениями зрения, и в большинстве случаев коррекция возможна. Но важно одно условие: очки должны быть подобраны офтальмологом и изготовлены по индивидуальному рецепту.
Почему дешевые очки — это опасно
- Нет учета индивидуальных параметров
Врач-офтальмолог при подборе очков проверяет:
- рефракцию глаза (близорукость, дальнозоркость, астигматизм),
- остроту зрения,
- межзрачковое расстояние,
- кривизну роговицы,
- внутриглазное давление,
- особенности работы глазных мышц и глазного дна.
Ни один продавец на маркетплейсе не способен это учесть. Даже если вы знаете количество диоптрий, это — лишь одна из множества переменных, влияющих на выбор.
- Нет межзрачкового расстояния
Очки на маркетплейсах «универсальные». В реальности это значит, что линзы могут быть смещены относительно ваших зрачков. А это — прямая дорога к:
- головным болям,
- усталости глаз,
- головокружению,
- расфокусировке и даже тошноте.
- Низкое качество линз
- они быстрее царапаются,
- могут давать искажения,
- не имеют антибликового, антижирового или гидрофобного слоя,
- не защищают от синего света (вредного при работе за компьютером).
- Некачественные и токсичные материалы оправ
Сверхдешевые очки из несертифицированного пластика могут:
- вызывать аллергические реакции (сыпь, раздражение кожи),
- быстро ломаться, деформироваться,
- оказывать неравномерное давление на переносицу, вызывая дискомфорт и боли.
Что происходит на маркетплейсах
Маркетплейсы — это платформы, а не продавцы. А значит:
- качество товара не проверяется медиками,
- нет ответственности за вред здоровью,
- отсутствует сертификация очков как медицинского изделия.
Чем грозит ношение неправильных очков
Роспотребнадзор перечисляет признаки плохо подобранных очков:
- расплывчатое изображение,
- постоянное слезотечение,
- головные боли,
- покраснение глаз,
- повышенное давление,
- головокружения и дезориентация,
- ухудшение зрения при длительном ношении,
- сыпь на коже в местах контакта с оправой.
К этим симптомам добавим ещё один: ложное чувство комфорта. Многие не замечают ухудшения сразу, потому что глаза адаптируются. Но со временем зрение становится хуже, особенно у детей и пожилых.
Почему же такие очки вообще продают
- товар массового потребления, как зажигалки или ручки,
- продукт визуального комфорта, а не медицинской коррекции,
- имитация корректирующего средства, которую легко продать неосведомленному покупателю.
Многие покупают такие очки по принципу «и так сойдёт», особенно для чтения или работы за компьютером. Но даже в этих случаях вред может быть серьёзным — от «синдрома сухого глаза» до постепенной потери зрения.
Что делать, чтобы не навредить себе
- Всегда проверяйте зрение у врача
Даже если вы «уже знаете свои диоптрии» — со временем они могут измениться. Врач выявит особенности глаз, которые неочевидны.
- Покупайте очки только по рецепту
Только так можно учесть расстояние между зрачками, высоту посадки, особенности линз и оправы.
- Не экономьте на линзах
- легче,
- защищают от царапин,
- имеют антибликовое покрытие,
- защищают от ультрафиолета и синего света.
- Если и заказываете онлайн — только с рецептом
Некоторые маркетплейсы работают с сертифицированными оптиками, где можно заказать очки по рецепту. Но это совсем не те очки, которые продаются за 500 рублей.
Итог
Очки — это не модный аксессуар, а медицинский прибор, который должен быть идеально подогнан под особенности ваших глаз.
Сэкономленные тысячи рублей могут обернуться потерянным зрением. А зрение, как известно, вернуть намного труднее, чем деньги.