Почему очки, которые в оптике стоят 20 тысяч рублей, можно купить на маркетплейсах за 500 рублей

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Сегодня, набрав на маркетплейсах «очки для зрения», вы найдете сотни моделей с ценами от 300 до 1000 рублей. И многие из них внешне ничем не отличаются от тех, что предлагают в салоне оптики за 10-20 тыс. рублей. Покупка кажется выгодной, но за этой видимой экономией часто скрывается прямая угроза здоровью.

Очки. Фото: PxHere
Проблема в том, что дешевые очки — это не просто «бюджетная альтернатива». Это:
  • отсутствие индивидуального подбора под зрение,
  • сомнительное качество линз,
  • потенциально токсичные материалы оправ,
  • и, что особенно важно, отсутствие медицинского контроля и точности.

Что говорит Роспотребнадзор

Роспотребнадзор подчеркивает:

«Правильный подбор очков необходим для здоровья глаз, ведь неверно подобранное изделие не только может ухудшить зрение, но и приведет к другим проблемам со здоровьем».

Это не преувеличение. По данным ВОЗ, 285 млн человек в мире страдают нарушениями зрения, и в большинстве случаев коррекция возможна. Но важно одно условие: очки должны быть подобраны офтальмологом и изготовлены по индивидуальному рецепту.

Нельзя покупать очки просто по «ощущению» или потому, что «видно чётче» — так можно навредить зрению ещё больше.

Почему дешевые очки — это опасно

Очки. Фото: PxHere
  1. Нет учета индивидуальных параметров

Врач-офтальмолог при подборе очков проверяет:

  • рефракцию глаза (близорукость, дальнозоркость, астигматизм),
  • остроту зрения,
  • межзрачковое расстояние,
  • кривизну роговицы,
  • внутриглазное давление,
  • особенности работы глазных мышц и глазного дна.

Ни один продавец на маркетплейсе не способен это учесть. Даже если вы знаете количество диоптрий, это — лишь одна из множества переменных, влияющих на выбор.

  1. Нет межзрачкового расстояния

Очки на маркетплейсах «универсальные». В реальности это значит, что линзы могут быть смещены относительно ваших зрачков. А это — прямая дорога к:

  • головным болям,
  • усталости глаз,
  • головокружению,
  • расфокусировке и даже тошноте.
  1. Низкое качество линз
В дешевых очках часто используются пластиковые линзы без каких-либо покрытий. В отличие от линз, изготовленных в оптике:
  • они быстрее царапаются,
  • могут давать искажения,
  • не имеют антибликового, антижирового или гидрофобного слоя,
  • не защищают от синего света (вредного при работе за компьютером).
  1. Некачественные и токсичные материалы оправ

Сверхдешевые очки из несертифицированного пластика могут:

  • вызывать аллергические реакции (сыпь, раздражение кожи),
  • быстро ломаться, деформироваться,
  • оказывать неравномерное давление на переносицу, вызывая дискомфорт и боли.

Что происходит на маркетплейсах

фото: скриншот с маркетплейса
фото: скриншот с маркетплейса
фото: скриншот с маркетплейса

Маркетплейсы — это платформы, а не продавцы. А значит:

  • качество товара не проверяется медиками,
  • нет ответственности за вред здоровью,
  • отсутствует сертификация очков как медицинского изделия.
Большинство очков за 300–500 рублей — это товары без рецепта, часто завезенные из Китая. На них пишут «очки для чтения» или «очки +2», но ни точность диоптрий, ни качество линз не проверяются.

Чем грозит ношение неправильных очков

Роспотребнадзор перечисляет признаки плохо подобранных очков:

  • расплывчатое изображение,
  • постоянное слезотечение,
  • головные боли,
  • покраснение глаз,
  • повышенное давление,
  • головокружения и дезориентация,
  • ухудшение зрения при длительном ношении,
  • сыпь на коже в местах контакта с оправой.

К этим симптомам добавим ещё один: ложное чувство комфорта. Многие не замечают ухудшения сразу, потому что глаза адаптируются. Но со временем зрение становится хуже, особенно у детей и пожилых.

Почему же такие очки вообще продают

Очки. Фото: PxHere
Дешевые очки — это:
  • товар массового потребления, как зажигалки или ручки,
  • продукт визуального комфорта, а не медицинской коррекции,
  • имитация корректирующего средства, которую легко продать неосведомленному покупателю.

Многие покупают такие очки по принципу «и так сойдёт», особенно для чтения или работы за компьютером. Но даже в этих случаях вред может быть серьёзным — от «синдрома сухого глаза» до постепенной потери зрения.

Что делать, чтобы не навредить себе

  1. Всегда проверяйте зрение у врача

Даже если вы «уже знаете свои диоптрии» — со временем они могут измениться. Врач выявит особенности глаз, которые неочевидны.

  1. Покупайте очки только по рецепту

Только так можно учесть расстояние между зрачками, высоту посадки, особенности линз и оправы.

  1. Не экономьте на линзах
Линзы — это главное в очках. Качественные линзы:
  • легче,
  • защищают от царапин,
  • имеют антибликовое покрытие,
  • защищают от ультрафиолета и синего света.
  1. Если и заказываете онлайн — только с рецептом

Некоторые маркетплейсы работают с сертифицированными оптиками, где можно заказать очки по рецепту. Но это совсем не те очки, которые продаются за 500 рублей.

Итог

Фото: Unsplash.com

Очки — это не модный аксессуар, а медицинский прибор, который должен быть идеально подогнан под особенности ваших глаз.

Дешевые универсальные очки, купленные на маркетплейсах — это лотерея. В лучшем случае они не помогут. В худшем — навредят: вызовут утомление, испортят зрение, станут причиной головных болей и даже нарушений вестибулярного аппарата.

Сэкономленные тысячи рублей могут обернуться потерянным зрением. А зрение, как известно, вернуть намного труднее, чем деньги.

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