Врач опровергнул миф о лечении прыщей на солнце

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Специалист рассказала, есть ли возможность избавиться от акне, принимая солнечные ванны.

Фото: pxhere
Как сообщила «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, косметолог Наталья Михайлова, загар не позволяет избавиться от высыпаний на коже.

По словам специалиста, многие до сих пор верят в чудодейственный эффект от пребывания на солнце. Россияне едут на юг в попытках «подсушить» прыщи на солнце, однако с реальным положением дел это не имеет ничего общего.

«Да, у солнца есть небольшой бактерицидный эффект, и в первые дни кожа действительно может выглядеть чище. Но это иллюзия. Дальнейшее пребывание на солнце вызывает гиперкератоз — утолщение рогового слоя кожи»,

— отметила врач.

По словам Михайловой, состояние пациента при акне, напротив, может ухудшиться. Поры закупорятся, и высыпаний станет только больше. Хуже станет и в том случае, если человек получит солнечный ожог. Воспаление усугубит течение кожных заболеваний.

Лучше всего проводить отдых на пляже под зонтом, а при выходе на улицу надевать широкополую шляпу. Только так можно избежать всплеска воспалений в следствие загара.
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