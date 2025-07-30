Врач опровергнул миф о лечении прыщей на солнце

Специалист рассказала, есть ли возможность избавиться от акне, принимая солнечные ванны.
По словам специалиста, многие до сих пор верят в чудодейственный эффект от пребывания на солнце. Россияне едут на юг в попытках «подсушить» прыщи на солнце, однако с реальным положением дел это не имеет ничего общего.
«Да, у солнца есть небольшой бактерицидный эффект, и в первые дни кожа действительно может выглядеть чище. Но это иллюзия. Дальнейшее пребывание на солнце вызывает гиперкератоз — утолщение рогового слоя кожи»,
— отметила врач.
По словам Михайловой, состояние пациента при акне, напротив, может ухудшиться. Поры закупорятся, и высыпаний станет только больше. Хуже станет и в том случае, если человек получит солнечный ожог. Воспаление усугубит течение кожных заболеваний.