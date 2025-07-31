Как избежать обезвоживания на фоне аномальной жары

Врач рассказала, почему вода способна обезвожить организм в летний зной.
В беседе с RuNews24.ru врач Екатерина Дмитренко подчеркнула, что чаи, соки и газировки – далеко не те напитки, которые позволят предотвратить обезвоживание организма. Некоторые из напитков обладают мочегонным эффектом, заставляя испытывать жажду с еще большей силой.
По словам Дмитренко, даже употребление исключительно чистой воды может привести к гидратации организма. Все происходит из-за потери электролитов, которые выходят вместе с потом и мочой.
Чем больше человек пьет воды и потеет на фоне жары, тем больше выводится натрия, калия, магния и кальция. Эти микронутриенты участвуют в мышечном сокращении, и их потеря может по меньшей мере обернуться судорогами, аритмией и хронической усталостью.
Чтобы этого не произошло, врач советует пить в жару минеральную воду с правильным составом и потреблять продукты, богатые минералами. Подойдут зелень, орехи, овощи и рыба.
Для хорошего самочувствия на фоне зноя достаточно пить воду с учетом уровня физической нагрузки и температуры воздуха, а также не злоупотреблять чаем, кофе и сладкой газировкой. Также на помощь приходит гималайская соль, которую можно добавить в воду.