Как лечить солнечный ожог: дерматологи делятся советами

Полежав на пляже, вернувшись с экскурсии или просто постояв с шлангом на даче под палящим солнцем, можно обнаружить, что открытые участки тела покраснели, кожа стала горячей и болезненной. Так проявляется солнечный ожог.
Не ругайте себя – хотя бы раз за лето такое может случиться с каждым.
Хорошая новость заключается в том, что для заживления ожога обычно достаточно домашнего лечения; а плохая — в том, что повреждения кожи, вызванные солнцем, необратимы. Всего один сильный солнечный ожог в жизни повышает риск развития рака кожи. И, конечно же, пребывание на солнце способствует преждевременному старению кожи.
Как сохранить здоровье кожи на солнце? В первую очередь, не экономить на солнцезащитном креме. Но если ожог уже появился, вот что нужно делать (и чего избегать) прямо сейчас, чтобы ускорить заживление, по мнению дерматологов.
Как лучше всего лечить солнечный ожог
Ключевые этапы успешного лечения солнечных ожогов: охлаждение, увлажнение, восстановление водного баланса, снятие воспаления — и, пожалуй, самое важное: не делать ничего, что может усугубить ситуацию.
Эта общая формула подходит для всех возрастов и типов кожи, рассказал детский дерматолог доктор Джоди А. Левин в интервью Yahoo Life. Тем не менее, детская кожа более чувствительна, поэтому для нее особенно важны щадящие процедуры.
Дерматолог доктор Ханна Копельман добавила, что младенцам до 6 месяцев следует полностью избегать пребывания на открытом солнце, а при получении солнечного ожога необходимо обратиться к педиатру.
Покраснение более заметно на светлой коже, отметила дерматолог Гита Ядав. Однако, люди с тёмным оттенком кожи более подвержены поствоспалительной гиперпигментации, которая может возникнуть после солнечного ожога.
Их кожа может реагировать на воспаление, вызванное ожогом, избыточным образованием пигмента, что приводит к неравномерному тону кожи,
— объяснила врач.
Кроме того, важно не сдирать и не ковырять кожу, так как дополнительное повреждение может увеличить риск поствоспалительной гиперпигментации.
Вот что ещё дерматологи рекомендуют делать — и чего избегать —после солнечного ожога.
Что нужно делать после солнечного ожога
- Охладите тело с помощью мягкого холодного компресса (например, влажной салфетки) или примите прохладную ванну, чтобы снять воспаление.
- Нанесите мягкое увлажняющее средство, пока кожа после солнечного ожога ещё влажная после ванны или душа, так как нанесение на влажную кожу помогает удерживать влагу.
Левин рекомендует кремы с алоэ вера и огурцом, которые хорошо увлажняют, а также охлаждают и успокаивают кожу.
- Пейте воду, так как поддержание водного баланса способствует общему оздоровлению организма.
- Примите ибупрофен. Это поможет контролировать воспалительную реакцию организма и немного облегчит боль, снять покраснение и отёк.
- Носите свободную одежду из натуральных волокон, чтобы кожа дышала и не натиралась, пока она заживает.
- Держитесь подальше от солнца. Это кажется очевидным, но не всегда соблюдается: не усугубляйте ситуацию, подвергая воздействию солнца уже обгоревшую кожу.
Что нельзя делать после солнечного ожога
- Не прикладывайте лёд непосредственно к коже, так как это может привести к ещё большему травмированию.
- Не сдирайте кожу и не срезайте волдыри. Воздействие на обожженную солнцем кожу может привести к ее дальнейшему раздражению и сделать ее более восприимчивой к инфекциям и образованию рубцов. Запаситесь терпением и дайте омертвевшей коже отслоиться самостоятельно. Она выполняет свою функцию — защищает свежую кожу, и, если содрать ее раньше времени, можно нанести еще больший вред.
- Не используйте увлажняющие средства, содержащие вазелин — он удерживает тепло в организме.
- Не трите и не отшелушивайте кожу, пока она не заживет, так как это может усугубить ее состояние и привести к боли и дискомфорту. Вместо этого нанесите увлажняющий крем, но не втирайте его.
- Не используйте увлажняющие кремы, содержащие бензокаин — это может усугубить воспаление.
Как долго будет заживать солнечный ожог?
Легкий солнечный ожог обычно проходит в течение нескольких дней — до одной недели. Более сильный солнечный ожог заживает дольше, а симптомы могут сохраняться до двух недель.
Дерматологи отмечают, что шелушение кожи после солнечного ожога может продолжаться еще некоторое время после того, как сам ожог пройдет.
Когда следует обратиться к врачу при солнечном ожоге
Если солнечный ожог — у вас или у вашего ребёнка — не проходит после лечения или сопровождается такими симптомами, как образование волдырей или признаки инфицирования (гной, красные полосы, отёк), следует обратиться к врачу.
То же самое касается солнечного ожога, который сопровождается лихорадкой, ознобом или головной болью.
Если вы чувствуете слабость, головокружение или необычную усталость, это может указывать на тепловое истощение или тепловой удар и также является поводом для обращения к врачу,
— отметила доктор Копельман.
Следует быть особенно внимательным, когда речь идёт о детях, поскольку у маленьких детей любые симптомы солнечного ожога могут указывать на серьезные повреждения кожи.
Взрослые могут понять, что что-то не так и им нужна медицинская помощь, но детям может быть сложно объяснить, насколько плохо они себя чувствуют,
— говорит Ядав.
Поэтому родителям особенно важно следить за симптомами, которые проявляются у детей после солнечного ожога. А если речь идет о ребенке до 6 месяцев, то визит к педиатру обязателен в любом случае.