Как лечить солнечный ожог: дерматологи делятся советами

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Полежав на пляже, вернувшись с экскурсии или просто постояв с шлангом на даче под палящим солнцем, можно обнаружить, что открытые участки тела покраснели, кожа стала горячей и болезненной. Так проявляется солнечный ожог.

Не ругайте себя – хотя бы раз за лето такое может случиться с каждым.

Солнечный ожог — это воспалительная реакция кожи на длительное воздействие ультрафиолетовых лучей.

Хорошая новость заключается в том, что для заживления ожога обычно достаточно домашнего лечения; а плохая — в том, что повреждения кожи, вызванные солнцем, необратимы. Всего один сильный солнечный ожог в жизни повышает риск развития рака кожи. И, конечно же, пребывание на солнце способствует преждевременному старению кожи.

Как сохранить здоровье кожи на солнце? В первую очередь, не экономить на солнцезащитном креме. Но если ожог уже появился, вот что нужно делать (и чего избегать) прямо сейчас, чтобы ускорить заживление, по мнению дерматологов.

Фото: страница сайта yahoo.com

Как лучше всего лечить солнечный ожог

Ключевые этапы успешного лечения солнечных ожогов: охлаждение, увлажнение, восстановление водного баланса, снятие воспаления — и, пожалуй, самое важное: не делать ничего, что может усугубить ситуацию.

Эта общая формула подходит для всех возрастов и типов кожи, рассказал детский дерматолог доктор Джоди А. Левин в интервью Yahoo Life. Тем не менее, детская кожа более чувствительна, поэтому для нее особенно важны щадящие процедуры.

Дерматолог доктор Ханна Копельман добавила, что младенцам до 6 месяцев следует полностью избегать пребывания на открытом солнце, а при получении солнечного ожога необходимо обратиться к педиатру.

Покраснение более заметно на светлой коже, отметила дерматолог Гита Ядав. Однако, люди с тёмным оттенком кожи более подвержены поствоспалительной гиперпигментации, которая может возникнуть после солнечного ожога.

Их кожа может реагировать на воспаление, вызванное ожогом, избыточным образованием пигмента, что приводит к неравномерному тону кожи,

— объяснила врач.

Кроме того, важно не сдирать и не ковырять кожу, так как дополнительное повреждение может увеличить риск поствоспалительной гиперпигментации.

Вот что ещё дерматологи рекомендуют делать — и чего избегать —после солнечного ожога.

Что нужно делать после солнечного ожога

  • Охладите тело с помощью мягкого холодного компресса (например, влажной салфетки) или примите прохладную ванну, чтобы снять воспаление.
  • Нанесите мягкое увлажняющее средство, пока кожа после солнечного ожога ещё влажная после ванны или душа, так как нанесение на влажную кожу помогает удерживать влагу.

Левин рекомендует кремы с алоэ вера и огурцом, которые хорошо увлажняют, а также охлаждают и успокаивают кожу.

  • Пейте воду, так как поддержание водного баланса способствует общему оздоровлению организма.
  • Примите ибупрофен. Это поможет контролировать воспалительную реакцию организма и немного облегчит боль, снять покраснение и отёк.
  • Носите свободную одежду из натуральных волокон, чтобы кожа дышала и не натиралась, пока она заживает.
  • Держитесь подальше от солнца. Это кажется очевидным, но не всегда соблюдается: не усугубляйте ситуацию, подвергая воздействию солнца уже обгоревшую кожу.

Что нельзя делать после солнечного ожога

  • Не прикладывайте лёд непосредственно к коже, так как это может привести к ещё большему травмированию.
  • Не сдирайте кожу и не срезайте волдыри. Воздействие на обожженную солнцем кожу может привести к ее дальнейшему раздражению и сделать ее более восприимчивой к инфекциям и образованию рубцов. Запаситесь терпением и дайте омертвевшей коже отслоиться самостоятельно. Она выполняет свою функцию — защищает свежую кожу, и, если содрать ее раньше времени, можно нанести еще больший вред.
  • Не используйте увлажняющие средства, содержащие вазелин — он удерживает тепло в организме.
  • Не трите и не отшелушивайте кожу, пока она не заживет, так как это может усугубить ее состояние и привести к боли и дискомфорту. Вместо этого нанесите увлажняющий крем, но не втирайте его.
  • Не используйте увлажняющие кремы, содержащие бензокаин — это может усугубить воспаление.

Как долго будет заживать солнечный ожог?

Легкий солнечный ожог обычно проходит в течение нескольких дней — до одной недели. Более сильный солнечный ожог заживает дольше, а симптомы могут сохраняться до двух недель.

Дерматологи отмечают, что шелушение кожи после солнечного ожога может продолжаться еще некоторое время после того, как сам ожог пройдет.

Когда следует обратиться к врачу при солнечном ожоге

Если солнечный ожог — у вас или у вашего ребёнка — не проходит после лечения или сопровождается такими симптомами, как образование волдырей или признаки инфицирования (гной, красные полосы, отёк), следует обратиться к врачу.

То же самое касается солнечного ожога, который сопровождается лихорадкой, ознобом или головной болью.

Если вы чувствуете слабость, головокружение или необычную усталость, это может указывать на тепловое истощение или тепловой удар и также является поводом для обращения к врачу,

— отметила доктор Копельман.

Следует быть особенно внимательным, когда речь идёт о детях, поскольку у маленьких детей любые симптомы солнечного ожога могут указывать на серьезные повреждения кожи.

Взрослые могут понять, что что-то не так и им нужна медицинская помощь, но детям может быть сложно объяснить, насколько плохо они себя чувствуют,

— говорит Ядав.

Поэтому родителям особенно важно следить за симптомами, которые проявляются у детей после солнечного ожога. А если речь идет о ребенке до 6 месяцев, то визит к педиатру обязателен в любом случае.

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